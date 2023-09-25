Федеральным чиновникам отказались повышать зарплаты

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Согласно закону о бюджете, федеральным госслужащим ежегодно индексируют зарплаты. Решение об индексации принимает президент по представлению правительства с учетом текущего уровня инфляции. Проводится такая индексация, как правило, 1 октября. В прошлом году корректировка составила 4%. 1 октября нынешнего года компенсация будет еще выше - +5,5%. А вот в следующем году прибавки к жалованию госслужащие могут не ждать — об этом сообщил РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 год. Корректировка зарплат должна была составить 4%, но власти решили сэкономить бюджетные средства.

К подобным мерам правительство прибегает регулярно. Так, не были проиндексированы зарплаты госслужащих в 2021 году, что сохранило бюджету около 3 млрд рублей. Без индексации обошлось и в 2014–2016 годах, когда были низкие цены на нефть.

О каких конкретно чиновниках идет речь? В систему федеральных органов исполнительной власти России входят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства — вот их сотрудников и коснется эта мера. Всего в стране насчитывается около 430 тысяч федеральных госслужащих, их зарплата составляет в среднем 70-80 тысяч рублей в месяц. А вот зарплаты работников федеральных государственных учреждений и бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры будут проиндексированы и в 2024 году.

- Такие маневры за последние 10-15 лет проводились не единожды, - рассказал «Комсомольской правде» Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - Когда мы имеем дефицитный или нулевой бюджет, то Минфин начинает экономить средства как раз за счет федеральных госслужащих (но не надо их путать с бюджетниками — там все индексируется как обычно). Но федералы — это не низкодоходная группа, так что они не особенно заметят потери. Ведь их доход только отчасти формируется зарплатой — они получают еще всевозможные надбавки и премии. И в последствии им могут за счет резервов, которые есть у правительства, компенсировать нынешние потери бонусами. Или поощрить в индивидуальном порядке сотрудников особенно эффективных министерств, например. А если ситуация стабилизируется, то им могут потом индексировать зарплаты не на 4%, а сразу на 8%. Так что инструменты и рычаги есть. На мой взгляд, решение не компенсировать зарплаты федеральных служащим в нынешней ситуации вполне справедливое.