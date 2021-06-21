«Норникель» приступил к производству первой партии «зеленого» никеля

Компания «Норникель» сообщила, что приступила к производству первой партии никеля с нейтральным углеродным следом. Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Компания «Норникель» сообщила, что приступила к производству первой партии никеля с нейтральным углеродным следом. Начало производства металла с нейтральным углеродным следом – это настоящий прорыв для компании и очень хорошая новость для акционеров и инвесторов.

«Начало производства металла с нейтральным углеродным следом – это настоящий прорыв для «Норникеля» и очень хорошая новость для акционеров и инвесторов, - сообщил генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин. - Нет никаких сомнений в том, что будущее – за экологически «чистой» продукцией, и «Норникель» намерен и в этом вопросе занимать лидирующие позиции в числе самых современных, высокотехнологичных и ответственных производителей металла».

Снижение углеродного следа при промышленном производстве признано ООН главным направлением борьбы с глобальным изменением климата. С 2023 года ЕС намерен ввести специальный «углеродный налог» для бизнеса, поэтому российские нефтяники и металлурги заранее готовятся к новым требованиям рынка.

Эксперты отмечают, что будущее мировой экономики – за экологически «чистой» продукцией. «Норникель» намерен и в этом вопросе занимать лидирующие позиции в числе самых современных, высокотехнологичных и ответственных производителей металла. Первые 4 тысячи тонн этого металла будут произведены на Кольской горно-металлургической компании уже к началу июля. «Норникель» стал первой в мире металлургической компанией, приступившей к выпуску углеродно-нейтрального никеля.

Для «Норникеля» производство металла с нейтральным углеродным следом стало возможным благодаря компенсирующим мерам по снижению выбросов парниковых газов на всех этапах производства продукции — от добычи руды до обогащения и рафинирования. Главное, за счет чего удалось добиться сокращения выбросов углерода — это переход на возобновляемые источники энергии, в частности, гидроэнергетику, доля которой в компании сейчас доходит до 55%. В ближайшее время Норникель ожидает получить заключение международных аудиторов, которые должны подтвердить методологию расчета углеродного следа никеля, произведенного на мощностях Кольской ГМК.