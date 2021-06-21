Валерий Федоров: После съезда «Единой России» другим партиям придется скорректировать свои расчеты

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В субботу в Москве прошел съезд «Единой России». На нем Владимир Путин представил первую пятерку федерального списка партии. В него вошли много лет возглавляющие самые «серьезные министерства» Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

О том, как такой ход может отразится на электоральных раскладах перед выборами в Госдуму, «КП» спросила главного социолога страны, руководителя ВЦИОМа Валерия Федорова.

- С точки зрения социологических раскладов и прогнозов - неожиданный для граждан ход партии власти?

- Он неожиданный с точки зрения того, что в прошлые свои выборные компании ЕР шла на выборы во главе с одним лидером, с одной персоной. В этот раз другая конфигурация. Вот такая пятерка – в этом неожиданность. Что касается кандидатур, то две из них, Шойгу и Лавров, вполне ожидаемые. Потому что после президента именно эти два политика у нас довольно длительное время лидируют в списке тех, кому граждане доверяют.

- Цифры меняются, но они из тройки вызывающих большее доверие не выпадают?

- Можно сказать и так. По другим трем представителям ситуация иная. Проценко – яркая звезда, но таковым он стал за последний год. Он просто возник в публичном поле как раз год назад в связи с пандемией. Его можно считать одним из лиц антикоронавирусной компании. Шмелева и Кузнецова не столь известны (с точки зрения социологии). Но они хорошо зарекомендовали себя в тех сферах, которые сейчас для россиян принципиально важны. Это - образование и демография. И то, и другое связано с детьми, с будущим. И социальный аспект важен. То есть тут и актуальное настоящее, и устремленность в завтрашний день.

- Вы предполагаете использовать факт создание такого «локомотива» в избирательном списке крупнейшей партии в ваших опросах до 19 сентября 2021 года?

- Чем ближе к выборам, тем чаще мы стараемся представить, сымитировать процедуру голосования в своих опросах. Все партии-участники выборов вскоре обнародуют свои тройки, или пятерки, а у кого-то и единоличное лидерство. И мы, конечно, будем их включать в списки в своих исследованиях. И граждане при своем выборе при опросах будут обращать внимание не только собственно на названия партий, но и на фигуры лидеров этих списков. Полагаю, это, скорее всего, приведет к изменению рейтингов. В каком именно направлении – поймем, когда составится полная конфигурация. Пока только положено начало, с ЕР.

- Удар по конкурентам нанесен ощутимый?

- Не знаю, что там у конкурентов, но эта пятерка федерального списка ЕР, конечно, задает новую планку. Полагаю, расчеты других партий, в связи с этим, будут скорректированы – с учетом этой новости. Посмотрим, кто как успеет отреагировать, и кого "завербовать".