Помолодевший Дибров вывел в свет красавицу-жену и сыновей

Дмитрий Дибров с женой Полиной и сыновьями: 6-летним Ильей, 7-летним Федей и 11-летним Сашей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Год назад Дмитрий Дибров перенес микроинсульт. С тех пор 61-летний телеведущий сильно изменился. Врачи запретили ему сигареты и алкоголь, а также перевели на специальную диету. Результат не замедлил сказаться: ведущий «Кто хочет стать миллионером» очень похудел и теперь выглядит более подтянутым. Минувшим вечером Дибров посетил премьеру мультфильма «Рок Дог 2» вместе с 31-летней женой Полиной и сыновьями: 6-летним Ильей, 7-летним Федей и 11-летним Сашей.

Полина оделась просто, но эффектно: джинсовые шорты подчеркнули ее длинные загорелые ноги. Соответствовать такой красавице нелегко, особенно если жена на 30 лет моложе тебя. Но Дибров блестяще справился с этой задачей. Телеведущий наконец-то перестал красить волосы, справедливо решив, что седины только украшают мужчину. Вместо этого он сделал актуальную стрижку и приобрел несколько модных оправ очков. А еще сменил вычурные блестящие костюмы на неброский, но дорогой «casual». И как результат – сразу помолодел и стал выглядеть стильно.

Ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером» очень похудел и теперь выглядит более подтянутым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавно Полина призналась журналистам, что мечтает увлечь мужа спортом. Но увы, Дмитрий к физическим нагрузкам равнодушен, хотя был бы не прочь скинуть еще несколько лишних килограммов.

Российскую версию мультфильма «Рок Дог 2» представили звезды, подарившие свои голоса главным героям анимационной ленты. Никита Пресняков, как и в первой части, озвучил пса Боуди. Молодая певица Валя Карнавал перевоплотилась в нового персонажа, рок-диву Лил Фокси. А актриса Агата Муцениеце озвучила лису Дарму.

Российскую версию мультфильма «Рок Дог 2» представили звезды, подарившие свои голоса главным героям анимационной ленты: Агата Муцениеце, Никита Пресняков и Валя Карнавал. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Рассказывая о своей героине, Агата эмоционально жестикулировала, то и дело демонстрируя новую татуировку на безымянном пальце. Актриса набила ее недавно, чтобы стереть последние воспоминания о бывшем муже Павле Прилучном. Когда-то супруги в порыве страсти сделали парные татуировки – обручальные кольца. Теперь Агата наколола поверх своей новый рисунок. А вот Павел от своей «обручалки» пока не избавился.

Новую татуировку на безымянном пальце Агата набила недавно, чтобы скрыть обручальное кольцо, которое она наколола в браке с Павлом Прилучным. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Мы с Агатой их делали вместе: я у себя, она у себя, - рассказывал в недавнем интервью Павел Прилучный. - Делали как раз тогда, когда собирались разводиться, потом сошлись, я говорю: «Слушай, а давай, чтобы не разводиться, сделаем кольца-татуировки?» Сейчас она забила татуировку каким-то рисунком. А я свою еще не свел... Это было прекрасное время с Агатой, я не жалею.