Собянин рассказал Путину о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в Москве

Владимир Путин провел совещание по борьбе с коронавирусом. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин провел совещание по борьбе с коронавирусом. Сергей Собянин рассказал о положении в Москве – сейчас в столице снова больше всего новых заболевших.

- Ситуация с ковидом приняла взрывной характер. За неделю 53 тысячи новых заболевших – такого не было ни в мае, ни в конце 2020 года. В городе за неделю госпитализировано с коронавирусом 12 тысяч человек. Это максимальный показатель за всю пандемию, - рассказал градоначальник.

В 90% случаев выявляется индийский штамм коронавируса. По словам мэра, коллективный иммунитет от него есть только у 25% горожан. Показатель в 60% коллективного иммунитета был актуален для старого уханьского штамма.

Дефицита вакцин в Москве нет.

- Поставки идут, своевременно, достаточно. Мы развернули дополнительные пункты вакцинации, дополнительные бригады туда отправили так, чтобы не было никаких отказов в объемах и сроках вакцинации всех желающих, - доложил Путину Собянин.

Мэр рассказал, что за последние сутки на вакцинацию записалось 60 тысяч человек – это в десять раз больше, чем было пару недель назад.