Собянин: Запись на вакцинацию от коронавируса выросла в 10 раз

Порядка 60 тысяч москвичей за последние судки записались на вакцинацию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в столице. Градоначальник отметил, что запись на вакцинацию от коронавируса выросла в 10 раз.

- Порядка 60 тысяч москвичей за последние судки записались на вакцинацию, - сказал Сергей Собянин в ходе осмотра новой поликлиники в районе Коптево.

Ранее мэр заявлял, что ситуация с коронавирусом в столице ухудшилась. На этой неделе был зафиксирован максимум числа заболевших с начала пандемии - более 9 тысяч человек за сутки.

Для сдерживания распространения инфекции Сергей Собянин ввел ряд дополнительных ограничений. Рестораны и места общественного питания могут посещать только вакцинированные граждане, те, кто переболел коронавирусом в последние полгода или получили отрицательный результат ПЦР-тестирования. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием 500 человек - как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях и сооружениях.