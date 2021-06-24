Вы в правильное время в правильном месте!

Фото: Shutterstock

Лучшие из участников примерили на себя роль градостроителей, за два часа спланировали застройку выдуманного города N-ска и защитили свои проекты.

На эту уникальную образовательную программу, задачей которой является подготовка первых в стране специалистов в области проектного финансирования, изначально было получено 8,5 тысяч заявок от студентов строительных, экономических и финансовых вузов. Из них 2305 человек прошли скрининг-резюме, тестирование успешно преодолел 1421 участник, более 900 сняли видеоинтервью, и 320 дошли до полуфинала, организованном ДОМ.РФ 21 июня.

Триста двадцать счастливчиков за короткое время должны были разработать проекты застройки одного из районов вымышленного города и защитить их онлайн перед экспертами в прямом эфире. Представленные проекты оценивались специалистами ДОМ.РФ, первыми выпускниками обучающей программы «Проект. Ф» и приглашенными экспертами. В ходе обсуждения были затронуты актуальные темы, проанализированы и названы основные тенденции в области развития городского планирования и городской среды. Их нужно было учесть при подготовке проектов.

Прогнозы, тренды, мнения

Перед участниками программы и зрителями выступил Артем Федорко, заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ».

«Современный человек учится всю жизнь, совершенствуя профессиональные навыки и понимание себя и мира, - сказал Артем Федорко. - Вы сделали правильный выбор, записавшись на программу «Проект. Ф», которая посвящена проектному финансированию. Это новый механизм для российского рынка, особенно в части жилищного строительства (у нас существует всего 1,5 года), при том, что в мире он давно обкатан и является ключевым для строительства жилья, коммерческой недвижимости, инфраструктуры. Между тем, Россия сейчас переживает бум на инвестиции и жилье. В этом секторе наблюдается огромный спрос. Сегодняшнее строительство - очень востребованная отрасль, которая работает по востребованным технологиям. И вы оказываетесь в отрасли в самый подходящий момент, когда все только начинается и набирает обороты».

Артем Федорко также подчеркнул, что, по его убеждению, за бумом в жилищном строительстве последует инфраструктурное строительство. Инвестиции в инфраструктуру увеличиваются в развитых странах. И Россия не исключение. В этой связи спикер выразил надежду, что полученные на программе знания будут практически полезными. «Вскоре мы станем свидетелями того, как строительство использует более сложные механизмы – синдикации, хеджирования, другие финансовые инструменты, например, облигации. Вы в правильное время в правильном месте. Конкуренция за клиента, который выбирает качество, нарастает, и это тренд времени», - заключил Артем Федорко.

По мнению Кирилла Гришанова, управляющего директора ДОМ.РФ, генерируя обучающие программы, компания готовит «универсальных солдат». «Выпускники наших образовательных проектов — люди, которые будут серьезным образом менять процессы, делать стройку более технологичной. Они будут знать и как работает IT-индустрия, и как принимаются планировочные решения, и как проект на бумаге превращается в цифровую модель здания. Уверен, что через пять лет стройотрасль станет намного более устойчивой к волатильности. Российские застройщики научились воздвигать очень качественное жилье. А еще три-пять лет назад – это был совершенно другой уровень с точки зрения качества, планировки и архитектурного решения. Новые проекты радуют глаз – они добротны и красивы! И я рад, что мы способствуем их созданию», — прокомментировал Гришанов. А к списку трендов добавил цифровизацию всех строительных процессов, благодаря чему стройка становится более технологичной. По прогнозам Кирилла Гришанова, через пять лет мы не узнаем эту индустрию.

Фото: Shutterstock

К тому же пандемия ускорила все процессы, которые в мире существовали и до нее. Банк, в свою очередь, ускорил переход к дистанционному обслуживанию, цифровому, удаленному взаимодействию с клиентами. Сервисные услуги стали менее заметными для граждан.

«Пандемия изменила потребительские запросы, приоритеты и привычки горожан, - рассказал Сергей Капков, российский государственный деятель, руководитель Московского центра Урбанистики при экономическом факультете МГУ им. Ломоносова. – В 10 раз увеличилось количество людей, которые научились пользоваться дистанционными сервисами по доставке продуктов, лекарств и т.д. Они вошли в рынок электронной торговли. Магазинчики 90-х годов на первых этажах жилых домов уходят в небытие. Возникла новая концепция города (ее озвучили Москва и Париж) - «15-тиминутный город». Задача постпандемийных городов-миллионников – приспособить свой район так, чтобы его жители никуда не выезжали из него, чтобы в радиусе 15-минутной пешей прогулки они могли получить все, что нужно ля жизни, начиная от социальных сервисов – медицины, банковского обслуживания, МФЦ, заканчивая парками, кафе, спортом, кружками и т.д. Этот запрос уже начинает реализовываться. Люди хотят чувствовать себя в своем районе удобно, как дома, и гордиться им. Они объединяются в сообщества в соцсетях до 20 тысяч человек, где обсуждается все – от качества овощей на рынке до необходимости проведения метро».

Далее Сергей Капков сообщил, что отныне существует понятие «каркас района», который составляет некая доминирующая категория населяющих район граждан. На них и следует ориентироваться как на основных потребителей. Анализ сотовых данных позволяет получить информацию о самых популярных маршрутах. В больших городах их число доходит до 30. Например, создаются безопасные «школьные маршруты», чтобы дети могли добираться до школы самостоятельно. Есть также маршруты владельцев домашних животных и тех, кто занимается спортом на улице и т.д.

Горожане станут счастливее, если интересы столь разных людей будут некоторым образом объединены. Эра «спальных» районов заканчивается. Жизнь и на городских окраинах пробуждается, становится комфортной, благоустроенной и безопасной. Важно, чтобы было где погулять, потратить деньги, встретиться с друзьями, поработать, должно быть организовано максимальное количество городских сервисов и т.д.

Люди все возможное должны получать в своем районе, в том числе и радость работать, потому что для жителя любого мегаполиса главный дефицит – дефицит времени. Все знают, как много его уходит на на дорогу до места работы и обратно.

«Наша задача – создать горожанам такие условия, - продолжил Сергей Капков. - У граждан появится больше свободного времени, которое они смогут потратить на саморазвитие, или на возможность заработать, или на проведение досуга. Урбанистика сегодня меняется стремительно. На нее влияет ментальное здоровье и актуальные потребности горожан. У каждого города свое лицо, свой портрет».

Наконец, Денис Филиппов, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ рассказал потенциальным молодым сотрудникам о структуре компании и пожелал попасть в команду ДОМ.РФ однако не сильно переживать, если что-то получится не сразу.

При желании все абсолютно реально. В прошлом году 38 участников первого образовательного потока устроились на работу в ДОМ.РФ. А строительная отрасль - чем дальше, тем больше - будет нуждаться в специалистах по проектному финансированию.

По оценкам экспертов, уже в самом ближайшем будущем емкость этого кадрового рынка может составить до 500 специалистов ежегодно. Поэтому возникло намерение сделать образовательную программу «Проект. Ф» ежегодной.