ООН признала экологическую программу АЦБК одной из лучших мировых практик по достижению устойчивого развития

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Департамент Организации Объединенных Наций (ООН) включил в число лучших передовых практик по достижению целей устойчивого развития (ЦУР) Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК).

Единые ЦУР (Sustainable Development Goals (SDGs)) были разработаны Генеральной ассамблеей ООН в 2015 году. Документ предложено было использовать в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех». Итоговый документ Генассамблеи «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» содержит 17 глобальных целей и более 160 задач для их достижения.

По итогам отчетной кампании SDG 2019 года АО «Архангельский ЦБК» получил самый высокий рейтинг «А» среди российских компаний, а также вошел в топ-18 ведущих мировых целлюлозно-бумажных компаний с климатическим рейтингом «А», придерживающихся правил «зеленой» экономики.

Напомним, годом ранее в АЦБК была утверждена стратегия низкоуглеродного развития на период до 2030 года. В соответствии с документом, комбинат взял на себя добровольные обязательства за этот период добровольно сократить общие прямые и энергетические косвенные выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 годом. Таким образом, выбросы будут достигать не более 1,4 миллиона тонн СО2-экв. в год.

В то же время до 2030 года планируется сократить другие косвенные выбросы на 20% по сравнению с данными за 2015 год до 370 тысяч тонн СО2-экв. в год.

ООН отметила несколько практик Архангельского ЦБК по достижению такого существенного снижения выбросов парниковых газов. В частности, это ввод в эксплуатацию нового многотопливного котла высокого давления, в котором в качестве топлива используются отходы биомасс, ввод пяти новых декантеров Flottweg для обезвоживания смеси осадка сточных вод, а также запуск нового завода по производству полуцеллюлозы, в работе которого используются современные технологии и установлено высокоэффективное газоочистное оборудование. По данным ООН именно эти меры помогли привести к снижению использования лесных и водных ресурсов, а также сократить количество выбросов парниковых газов в окружающую среду. Так уже в 2019 году АЦБК удалось сократить количество выбросов на 40,5% по сравнению с базовым 1990 годом.

«Можно отметить благоприятные условия для перехода Российской Федерации на наилучшие доступные технологии, международные стандарты и правила контроля и проверки выбросов парниковых газов. На АЦБК реализуются мероприятия, направленные на снижение энергоемкости производства, эффективность использования всех видов топлива при выработке энергии из собственных источников и замену ископаемого топлива менее углеродоемким топливом», - говорится в докладе ООН.

Эксперты Организации объединенных наций также отметили, что в компании создана и правильно функционирует интегрированная система менеджмента, которая включает в себя, в частности, экологический менеджмент в соответствии с ISO 14001: 2015.

«Опыт Архангельского целлюлозно-бумажного комбината может быть использован в качестве «лучшей практики» для поддержки внедрения Центра управления эффективностью», - подвели итоги в ООН.