Валентина Матвиенко: Женщины могут внести существенный вклад в обеспечение безопасного будущего в постковидном мире

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела заседание Организационного комитета третьего Евразийского женского форума. Участники встречи обсудили планируемые мероприятия деловой программы, вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности делегатов и ход подготовки форума.

По словам Валентины Матвиенко, в связи с нестабильной ситуацией, связанной с пандемией, важно обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность всех участников и гостей Форума.

Она подчеркнула, что тема третьего Евразийского женского форума – «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»: «По сути перед участницами Форума будет стоять серьёзная задача – донести до мировой общественности, что женщины могут внести существенный вклад в обеспечение стабильного и безопасного будущего, в том числе в постковидном мире». По ее словам, Евразийский женский форум уже стал одной из самых авторитетных площадок для открытого, предметного диалога по развитию женского движения.

Председатель СФ отметила непрерывную работу Совета Евразийского женского форума по качественному, смысловому наполнению мероприятия: «В пуле Совета 22 проекта, большинство из которых – с международным участием. Мы всегда готовы делиться опытом с нашими зарубежными коллегами, поэтому планируем дать старт международному вектору образовательной программы «Женщина – лидер», которая с успехом проходит в нашей стране».

Валентина Матвиенко уверена, что интерес участников Форума вызовет кабинет «медицины будущего», который будет работать в рамках платформы «Миссия женщин в формировании здорового общества». На Форуме будут презентованы новые международные женские объединения: клуб победителей конкурса женских предпринимательских проектов АТЭС, Женский деловой альянс БРИКС. Впервые пройдёт заседание Международной рабочей группы Агентства по ядерной энергии. Состоятся дискуссии по самому широкому спектру вопросов, включая здравоохранение, экологию, энергетику, «зелёную экономику».

Говоря о проведении Российской региональной недели, Валентина Матвиенко отметила, что этот формат необходимо максимально эффективно использовать субъектам РФ и подчеркнула важность подготовки итогового документа Третьего Евразийского женского форума. По ее мнению, сегодня женщины имеют внушительный политический вес и могут заметно смягчить мировую политическую риторику, подтолкнуть к мирному урегулированию разногласий, к решению глобальных геополитических вопросов цивилизованным путём. «Каждый новый форум должен привносить свежие видения и ответы на новые вызовы», – сказала она.

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова рассказала об архитектуре программы Форума, объединяющей 5 тематических платформ: миссия женщин в формировании новой повестки мира и доверия, сохранении здоровья, развитии экономики и цифровизации, а также сохранении планеты и реализации социальных преобразований.

Всего под эгидой Форума пройдет более 300 мероприятий: выездные гостиные, региональные форумы, марафоны, акции в социальных сетях и конкурсы. С учетом широкого запроса регионов на участие в Форуме принято решение о проведении Российской региональной недели.

«Российская региональная неделя стартует 6 октября. Каждый день будет тематическим, посвященным участию женщин в развитии АПК и сельских территорий, предпринимательства и новых моделей лидерства женщин, наставничества, в продвижении детской повестки, в сохранении здорового общества», – отметила заместитель Председателя СФ.

В основной (второй) день Форума пройдут сессии с участием представителей крупнейших международных организаций и объединений. Среди них – экспертная сессия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), открытое заседание «Женской двадцатки», экспертная сессия Всемирного банка. Впервые на полях Форума состоится заседание Международного клуба победителей и участников конкурса женских предпринимательских проектов, который Россия проводит в АТЭС с 2016 года. Совместно с Международной рабочей группой по улучшению гендерного баланса в ядерной сфере Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития будет организовано две сессии.

По традиции основной площадкой Форума станет Таврический дворец. Будут задействованы также Парламентский центр, музейно-выставочный комплекс «Вселенная воды». По словам Галины Кареловой, современные технологии позволяют связать все площадки Форума между собой. Предусмотрено большое количество интерактивных и презентационных площадок, телемостов.

«Совместными усилиями третий Евразийский женский форум будет проведен на самом высоком уровне. Он внесет вклад в укрепление мира и сотрудничества, обеспечение устойчивого развития», – резюмировала заместитель Председателя СФ.

На мероприятии выступил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. По его словам, работа по подготовке мероприятия идет в плановом порядке. «Мы прорабатываем комплекс решений с учетом действующих ограничений и надеемся провести Форум в очном и онлайн-формате. Уже известно, что будет проводиться ПЦР-тестирование участников, а остальные вопросы мы прорабатываем в рамках рабочих групп. Будем обеспечивать резервное энерго-обеспечение и снабжение площадки, разрабатывать порядок въезда иностранных участников в Россию, вместе с Роспотребнадзором разработаем протокол безопасности участников. Все это у нас отработано на ПМЭФ», – рассказал он.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра спорта РФ Ксения Машкова, первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Брагина, представители экспертного сообщества.