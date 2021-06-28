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Общество28 июня 2021 12:34

На ликвидацию экологического вреда в Карабаше направят два миллиарда рублей

В Челябинской области стартовал самый крупный частный проект рекультивации территории
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Завод «Карабашмедь» в Челябинской области. И первое рекультивированное хвостохранилище рядом с ним.

Завод «Карабашмедь» в Челябинской области. И первое рекультивированное хвостохранилище рядом с ним.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Устойчивое развитие и защита окружающей среды – один из главных глобальных приоритетов на ближайшие десятилетия. Именно поэтому обсуждению экологических проблем было уделено так много внимания на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме. И именно поэтому ликвидация накопленного вреда экологии – одна из главных целей майских указов президента России Владимира Путина и национального проекта «Экология».

Цель рекультивации – ликвидировать накопленный за многие десятилетия экологический вред.

Цель рекультивации – ликвидировать накопленный за многие десятилетия экологический вред.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Так, Русская медная компания (РМК) запустила самую масштабную в России частную программу ликвидации накопленного в XX веке экологического вреда. Речь идет о рекультивации участков загрязненной в советские годы территории в городе Карабаш Челябинской области. Параллельно будут запущены сразу четыре проекта рекультивации. Они сформировались после масштабной инвентаризации объектов накопленного вреда, который в 2020 году профинансировала РМК. Общий объем инвестиций компании составит два миллиарда рублей.

Рекультивацией будут охвачены сотни гектаров территории.

Рекультивацией будут охвачены сотни гектаров территории.

Проект № 1 - «Хвостохранилище № 3»

Работы здесь уже стартовали. Объект представляет собой неорганизованный склад отходов обогащения медно-колчеданной руды, которую добывали в Карабаше в XX веке. Это результат работы обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината. Из-за естественного стока и выветривания хвостохранилище долгие годы является источником загрязнения воздуха, почвы и природных водных объектов в Карабашском городском округе.

Склон Золотой горы тоже попадает в границы территории будущей рекультивации. ​

Склон Золотой горы тоже попадает в границы территории будущей рекультивации. ​

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Общественные обсуждения прошли в 2020 году. На документацию получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы. По проекту в 2021 году началось финансирование технического этапа рекультивации. Он рассчитан на пять лет и включает в себя планирование территории хвостохранилища: выравнивание поверхности, экранирование и укрепление откосов, а также нанесение плодородного слоя почвы. На биологическом этапе рекультивации покрытую плодородным слоем почвы территорию хвостохранилища засеют многолетними травами. Данные меры позволят прекратить загрязнение окружающей среды с территории хвостохранилища №3. Общая площадь восстановления превысит 45 гектаров.

Проект № 2 - «Северный участок»

В его границы входят сток с Поклонной горы и северный склон Поклонной горы. По «Северному участку» идет первый этап общественных обсуждений, начаты подготовительные работы – благоустройство территории. Рекультивацию на этом участке планируют завершить до конца 2022 года.

Вот так выглядит северный участок сейчас. ​

Вот так выглядит северный участок сейчас. ​

Фото: Кирилл САДЫКОВ

А вот так он будет выглядеть после рекультивации.

А вот так он будет выглядеть после рекультивации.

Проект № 3 - «Южный участок»

Он находится в разработке, идут общественные обсуждения. В границы этой территории вошли земли вдоль ул. Пархоменко, пойма Рыжего ручья и реки Сак-Элга. На этих объектах также будут созданы биоплато (гидроботанические сооружения) и сформировано русло для загрязнённой реки. Рекультивацию на этом участке планируют завершить до конца 2022 года.

Проект № 4 – «Карабашский пруд»

Это искусственный водоем рядом с заводом, созданный также в советский период для нужд комбината. Сейчас вода оттуда не берётся, на предприятии внедрен современный замкнутый цикл водооборота.

Рекультивация коснется в том числе и искусственного водоема, который находится рядом с заводом.

Рекультивация коснется в том числе и искусственного водоема, который находится рядом с заводом.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Реабилитация Карабашского пруда также находится на этапе общественных обсуждений.

Полностью все работы по рекультивации этих четырёх участков планируется завершить в течение ближайших 5 - 7 лет.

На рекультивацию потребуется около двух миллиардов рублей.

На рекультивацию потребуется около двух миллиардов рублей.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Всеволод Левин, президент РМК:

«В прошлом веке на протяжении десятилетий природа Карабаша испытывала негативное воздействие от устаревшего медеплавильного производства. С 2004 года, когда завод «Карабашмедь» вошел в состав Группы РМК, компания вложила в модернизацию и повышение экологической безопасности предприятия свыше 30 млрд рублей, что сделало возможной и целесообразной ликвидацию накопленного вреда экологии. Это станет весомым вкладом РМК в достижение целей, поставленных Майскими указами Президента и национальными проектами».

Президент «Русской медной компании» Всеволод Левин. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Президент «Русской медной компании» Всеволод Левин. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

МНЕНИЕ ВЛАСТЕЙ

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области:

«Рекультивация хвостохранилища № 3 и северного участка накопленного вреда в Карабаше – огромный шаг на пути к улучшению экологической обстановки в городе, который постепенно избавляется от негативного наследия. Это повышенные экологические обязательства, которые приняла на себя РМК, серьезный вклад в развитие территории, создание комфортной городской среды».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, это не первый проект по ликвидации накопленного экологического вреда, осуществляемый Русской медной компанией. Всего с 2012 года РМК направила на реализацию экологических проектов в территориях присутствия более 14 млрд рублей. Среди основных направлений – меры по минимизации воздействия производства на окружающую среду и обеспечение здоровья населения территорий присутствия.

Важно не только очистить окружающую среду, но и сделать территорию ухоженной и красивой.

Важно не только очистить окружающую среду, но и сделать территорию ухоженной и красивой.

В 2018 году Минприроды, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и руководство РМК подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним в 2019 году РМК завершила рекультивацию бесхозного хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики Карабашского медеплавильного комбината, которое примыкало к территории современного медеплавильного завода «Карабашмедь». Сейчас на месте хвостохранилища зеленый газон.

Вот так выглядело бесхозное хвостохранилище еще пять лет назад.

Вот так выглядело бесхозное хвостохранилище еще пять лет назад.

А вот так оно выглядит сейчас. Склоны засеяли многолетними травами.

А вот так оно выглядит сейчас. Склоны засеяли многолетними травами.

СПРАВКА «КП»

Город Карабаш – один из исторических центров отечественной цветной металлургии. Добыча и производство меди в промышленных масштабах в окрестных местах начались в 1910 году с образованием Карабашского медеплавильного комбината. Из-за несовершенства технологии и отсутствия должным образом организованных очистных сооружений на протяжении десятилетий интенсивно растущее производство оказывало негативное воздействие на окружающую среду. Это привело к накоплению на территории округа значительного экологического вреда, который продолжает отрицательно сказываться на состоянии почвы, атмосферного воздуха и водных объектов в регионе.

Помимо экологических проектов, РМК реализует в Карабаше и социальные. Например, РМК построен торгово-развлекательный центр «Медь» и ФОК «Металлург» с открытым стадионом. ​

Помимо экологических проектов, РМК реализует в Карабаше и социальные. Например, РМК построен торгово-развлекательный центр «Медь» и ФОК «Металлург» с открытым стадионом. ​

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят более 40 предприятий и компаний различной специализации, в том числе восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции.

Компания делает новые объекты комфортными для всех категорий граждан.

Компания делает новые объекты комфортными для всех категорий граждан.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и катанку, электролитическую медную фольгу, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК составляют 390 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. На предприятиях Группы РМК занято более 25 тысяч штатных сотрудников и персонала подрядных организаций.

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