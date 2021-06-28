На ликвидацию экологического вреда в Карабаше направят два миллиарда рублей

Завод «Карабашмедь» в Челябинской области. И первое рекультивированное хвостохранилище рядом с ним. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Устойчивое развитие и защита окружающей среды – один из главных глобальных приоритетов на ближайшие десятилетия. Именно поэтому обсуждению экологических проблем было уделено так много внимания на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме. И именно поэтому ликвидация накопленного вреда экологии – одна из главных целей майских указов президента России Владимира Путина и национального проекта «Экология».

Цель рекультивации – ликвидировать накопленный за многие десятилетия экологический вред. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Так, Русская медная компания (РМК) запустила самую масштабную в России частную программу ликвидации накопленного в XX веке экологического вреда. Речь идет о рекультивации участков загрязненной в советские годы территории в городе Карабаш Челябинской области. Параллельно будут запущены сразу четыре проекта рекультивации. Они сформировались после масштабной инвентаризации объектов накопленного вреда, который в 2020 году профинансировала РМК. Общий объем инвестиций компании составит два миллиарда рублей.

Рекультивацией будут охвачены сотни гектаров территории.

Проект № 1 - «Хвостохранилище № 3»

Работы здесь уже стартовали. Объект представляет собой неорганизованный склад отходов обогащения медно-колчеданной руды, которую добывали в Карабаше в XX веке. Это результат работы обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината. Из-за естественного стока и выветривания хвостохранилище долгие годы является источником загрязнения воздуха, почвы и природных водных объектов в Карабашском городском округе.

Склон Золотой горы тоже попадает в границы территории будущей рекультивации. ​ Фото: Кирилл САДЫКОВ

Общественные обсуждения прошли в 2020 году. На документацию получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы. По проекту в 2021 году началось финансирование технического этапа рекультивации. Он рассчитан на пять лет и включает в себя планирование территории хвостохранилища: выравнивание поверхности, экранирование и укрепление откосов, а также нанесение плодородного слоя почвы. На биологическом этапе рекультивации покрытую плодородным слоем почвы территорию хвостохранилища засеют многолетними травами. Данные меры позволят прекратить загрязнение окружающей среды с территории хвостохранилища №3. Общая площадь восстановления превысит 45 гектаров.

Проект № 2 - «Северный участок»

В его границы входят сток с Поклонной горы и северный склон Поклонной горы. По «Северному участку» идет первый этап общественных обсуждений, начаты подготовительные работы – благоустройство территории. Рекультивацию на этом участке планируют завершить до конца 2022 года.

Вот так выглядит северный участок сейчас. ​ Фото: Кирилл САДЫКОВ

А вот так он будет выглядеть после рекультивации.

Проект № 3 - «Южный участок»

Он находится в разработке, идут общественные обсуждения. В границы этой территории вошли земли вдоль ул. Пархоменко, пойма Рыжего ручья и реки Сак-Элга. На этих объектах также будут созданы биоплато (гидроботанические сооружения) и сформировано русло для загрязнённой реки. Рекультивацию на этом участке планируют завершить до конца 2022 года.

Проект № 4 – «Карабашский пруд»

Это искусственный водоем рядом с заводом, созданный также в советский период для нужд комбината. Сейчас вода оттуда не берётся, на предприятии внедрен современный замкнутый цикл водооборота.

Рекультивация коснется в том числе и искусственного водоема, который находится рядом с заводом. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Реабилитация Карабашского пруда также находится на этапе общественных обсуждений.

Полностью все работы по рекультивации этих четырёх участков планируется завершить в течение ближайших 5 - 7 лет.

На рекультивацию потребуется около двух миллиардов рублей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Всеволод Левин, президент РМК:

«В прошлом веке на протяжении десятилетий природа Карабаша испытывала негативное воздействие от устаревшего медеплавильного производства. С 2004 года, когда завод «Карабашмедь» вошел в состав Группы РМК, компания вложила в модернизацию и повышение экологической безопасности предприятия свыше 30 млрд рублей, что сделало возможной и целесообразной ликвидацию накопленного вреда экологии. Это станет весомым вкладом РМК в достижение целей, поставленных Майскими указами Президента и национальными проектами».

Президент «Русской медной компании» Всеволод Левин. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

МНЕНИЕ ВЛАСТЕЙ

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области:

«Рекультивация хвостохранилища № 3 и северного участка накопленного вреда в Карабаше – огромный шаг на пути к улучшению экологической обстановки в городе, который постепенно избавляется от негативного наследия. Это повышенные экологические обязательства, которые приняла на себя РМК, серьезный вклад в развитие территории, создание комфортной городской среды».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, это не первый проект по ликвидации накопленного экологического вреда, осуществляемый Русской медной компанией. Всего с 2012 года РМК направила на реализацию экологических проектов в территориях присутствия более 14 млрд рублей. Среди основных направлений – меры по минимизации воздействия производства на окружающую среду и обеспечение здоровья населения территорий присутствия.

Важно не только очистить окружающую среду, но и сделать территорию ухоженной и красивой.

В 2018 году Минприроды, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и руководство РМК подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним в 2019 году РМК завершила рекультивацию бесхозного хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики Карабашского медеплавильного комбината, которое примыкало к территории современного медеплавильного завода «Карабашмедь». Сейчас на месте хвостохранилища зеленый газон.

Вот так выглядело бесхозное хвостохранилище еще пять лет назад.

А вот так оно выглядит сейчас. Склоны засеяли многолетними травами.

СПРАВКА «КП»

Город Карабаш – один из исторических центров отечественной цветной металлургии. Добыча и производство меди в промышленных масштабах в окрестных местах начались в 1910 году с образованием Карабашского медеплавильного комбината. Из-за несовершенства технологии и отсутствия должным образом организованных очистных сооружений на протяжении десятилетий интенсивно растущее производство оказывало негативное воздействие на окружающую среду. Это привело к накоплению на территории округа значительного экологического вреда, который продолжает отрицательно сказываться на состоянии почвы, атмосферного воздуха и водных объектов в регионе.

Помимо экологических проектов, РМК реализует в Карабаше и социальные. Например, РМК построен торгово-развлекательный центр «Медь» и ФОК «Металлург» с открытым стадионом. ​ Фото: Кирилл САДЫКОВ

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят более 40 предприятий и компаний различной специализации, в том числе восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции.

Компания делает новые объекты комфортными для всех категорий граждан. Фото: Кирилл САДЫКОВ

РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и катанку, электролитическую медную фольгу, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК составляют 390 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. На предприятиях Группы РМК занято более 25 тысяч штатных сотрудников и персонала подрядных организаций.