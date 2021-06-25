"У донорства нет летних каникул": По всей России продолжают пополнять банки крови

По всей России продолжают пополнять банки крови

По всей России продолжаются акции по пополнению банков крови в рамках социального проекта при поддержке НФРЗ (Национального фонда развития здравоохранения). Только в апреле — июне 2021 года в Чечне, Дагестане, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге, Калининградской и Московской областях проведено 25 таких мероприятий.

- В них приняли участие порядка 3200 человек, 2500 из них стали донорами. Региональные банки крови пополнены на 1125 л. Волонтерский корпус акций — не менее 100 человек. Это хороший результат, ведь, как отметили, например, в службе крови Ставропольского края и с чем согласны все участники социального проекта, — у донорства крови нет летних каникул. Донорская кровь подарит кому-то возможность жить и радоваться лету!, - прокомментировала Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ.

В преддверии празднования Всемирного дня донора крови 13 июня в столице Дагестана при прошел донорский забег в парке им. Ленинского комсомола. А до этого, 1 июня, были подведены итоги конкурса творческих работ «Донорство глазами ребенка».

Также с 10 по 17 июня серия мероприятий прошла в Калининграде. Акции были направлены в поддержку ответственного подхода к регулярному донорству крови и ее компонентов.

А в Общественной палате Сергиево-Посадского округа в конце мая состоялась очередная совместная акция донорства «Дружба крови». В начале июня в Главном управлении МЧС России по Московской области в Химка прошел день донора, посвященный Дню защиты детей.

В Санкт-Петербурге провели акцию по пополнению регионального банка крови. Для добровольцев устроили праздничный концерт, звучали поздравления, организовывались викторины.

В Ставропольском крае Всемирный день донора тоже отметили донорскими акциями сразу в нескольких городах. Кроме того, ко Дню защиты детей состоялась акция «Дети должны жить!», а давние друзья ставропольской службы крови - волонтерский отряд «Добрый Донор» - получили особые браслеты, созданные при поддержке НФРЗ.

В Чеченской Республике провели выездные донорские акции в войсковых частях. В Надтеречном районе первыми сдали кровь медики. Также регион в рамках соцпроекта «Донорство крови и COVID-19» реализует формат донорского марафона «Достучаться до сердец».

Другой марафон - «Делай добро смолоду!» - включил выездные донорские акции в Ножай-Юртовском, Шелковском, Веденском районе. В рамках марафона донорскую кровь сдавали не только молодые люди, но и представители старшего поколения. Примечательно, что за свою помощь доноры и волонтеры получают сувениры и благодарственные письма.