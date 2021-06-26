75-летний Евгений Петросян оголил торс на Мальдивах

Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова отдыхают на Мальдивских островах. Фото: Инстаграм.

Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова отдыхают на Мальдивских островах. В отличие от мужа Татьяна охотно делится в Инстаграме яркими отпускными снимками, то и дело демонстрируя свою фигуру в купальнике. Евгений Ваганович же не торопился делиться с подписчиками отпускными радостями. Но, наконец, расслабился и решил показать, как он хорошо проводит время. Петросян опубликовал на своей странице фотографию, на которой он позирует в расстегнутой рубашке и в шортах.

Петросян опубликовал на своей странице фотографию, на которой он позирует в расстегнутой рубашке и в шортах. Фото: Инстаграм.

Молодой отец (напомним, сыну Петросяна Вагану исполнился год) выглядит расслабленным и умиротворенным. Судя по всему, отдых пошел ему на пользу. В браке с Татьяной юморист заметно помолодел, стал подтянутым, начал более модно одеваться. Подписчики в комментариях обсуждают стильную рубашку ветерана отечественной эстрады, его ярко-синие шорты и разноцветный ремень. К гардеробу мужа явно приложила руку Татьяна – известная модница и транжирка. Евгений Ваганович – один их самых богатых артистов отечественного шоу-бизнеса, и даже после развода с Еленой Степаненко на его счетах лежат миллиарды рублей. Юморист не ограничивает любимую жену в тратах, так что Татьяна может позволить себе любые дизайнерские вещи.

До сих пор звездное семейство отдыхало в Сочи. Полтора года назад супруга юмориста родила сына Вагана и не могла позволить себе совершить длительный перелет вместе с таким крохой. Но теперь малыш Ваган подрос, и Татьяна решилась отправиться в путешествие на экзотические острова. В Инстаграме Брухунова призналась, что ждала этого отдыха два года.

Татьяна охотно делится в Инстаграме яркими отпускными снимками, то и дело демонстрируя свою фигуру в купальнике. Фото: Инстаграм.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями в марте 2020 года. Супруги долго скрывали рождение наследника, пока сатирик в день своего 75-летия не похвастался в Инстаграме фотографией шестимесячного Вагана. Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года, уже перед самым появлением ребенка на свет.

Ради отношений с молодой помощницей Евгений Петросян развелся со своей четвертой женой Еленой Степаненко. Супруги прожили в браке 32 года, у них был плодотворный союз и на сцене, и в жизни. Степаненко и Петросян долго делили в суде совместно нажитое имущество, и лишь недавно завершили бракоразводный процесс.