«Водочки, мальчик. Мы домой летим»

Пожалуй, первый лет за 20 фильм о войне, где нет любовных связей со связистками и санитарками (Павел Прилучный в роли летчика Девятаева). Фото: Кадр из фильма

Старлей Девятаев с группой угнал из плена «хейнкель» за три месяца до конца войны.

Шесть из девяти его людей погибли в последних боях, что немало говорит об их интенсивности.

Добытые сведения о ракетной базе ФАУ пригодились С. П. Королеву, который в год спутника лично выбил Девятаеву Героя и строчку в школьном учебнике.

Из авиации тот ушел в речфлот и испытывал «Ракету» - скоростную прогулочную лайбу.

Дожил до ХХI века.

Сочини такое в сценарии - никто не поверит. Однако все по протоколу - в отличие от большинства воздушных фантазий новой эры.

Авиация в нашем кино всегда была территорией какого-то несусветного, малоприличного гона. Зритель до того верил во всесилие краснозвездных Икаров, что всерьез принимал и чкаловские пролеты под мостом, и ремонт лайнера прямо на обшивке на скорости 850 км в час. Даже сюжет любимого «В бой идут одни «старики» был позаимствован из голливудского «Утреннего патруля» про летчиков Первой мировой. Проблема в том, что на заре воздухоплавания смыслом авиации были эффектные поединки, тогда как на Второй мировой войне главным стало прикрытие бомберов и создание максимальных помех вражеским. Дать своим и помешать чужим отбомбиться по пехоте и танкам - такой была задача, и ради нее в дни генеральных сражений полки работали над плацдармом «каруселью»: первая эскадрилья в деле, вторая летит на дозаправку, третья ждет ракеты на взлет. В таких условиях единственным поводом бросать в заваруху ослабленный состав были боевые потери - поднимать в бой половину машин из-за того, что новобранцев летать не научили, не позволил бы никто, никому и никогда.

С наступлением свобод кинодраматургия пошла в полный разнос. Людей в воздухе перегружали с борта на борт по канату в коробах («Экипаж-2»). Сценарист Алиев, спец по тюрьме и ссылке, выдумал воздушный штрафбат: провинившиеся пилоты летят на смертельные задания с палачом за спиной, которому велено стрелять при попытке перелета к врагу. А потом - с парашютом. Прямо в Северный Ледовитый океан, над которым шли бои. И эту пургу всерьез обсуждала одна из мосфильмовских студий. Сценарист Коротков завел целый долгоиграющий бизнес - франшизу «Истребители», главным содержанием которой стали не бои, а массовое спаривание летающих мальчиков с летающими девочками. Для амурных удобств были изобретены даже смешанные мужеско-женские эскадрильи - без пояснений, как им жить в общих землянках с общими банями и деревянными избушками для естественных надобностей.

Поэтому «Девятаева» со всеми огрехами уже можно считать прорывом. Авторы хотя бы не выдумывают плясок на крыле и секса без отрыва от штурвала (такое иногда позволяют себе автомобилисты в пробках - значит, скоро и у летунов увидим).

Бекмамбетов отстаивал русский традиционализм на всех поворотах постсоветской истории: в «Ночном Дозоре» на пике увлечения треш-жанрами (служба Света в кино о вампирах была нашим великим ноу-хау, спасибо сценаристу Лукьяненко), в «Иронии судьбы-2» в период ренессанса милого советского быта и сегодня, в годы возвращения воинской славы, совсем было утопленной сюжетами про особистов и заслуживающих понимания перебежчиков. Воздушные бои с чирком крылом по воде и кувырканием сбитого в снега сняты с крайней искусностью - так что постоянный бекмамбетовский оператор Трофимов вписан им в число режиссеров. Азартная вражда близких друзей - предавшего и не предавшего - является единственной отсебятиной, но и она придумана и сыграна отлично. И да, это первый за последние 20 лет фильм о войне, где нет случки со снайпершами, санитарками, связистками и ночными бомбардировщицами. Первый. При всем почтении к картине «Сталинград», где этого добра навалом.

И все равно есть недовольные. Кто-то ворчит, что фильм - экранизация вики-статьи (а как надо было?). Кому-то мало неласковой Родины и недоверия властей. Девятаев плох тем, что сел, тем, что смог, что не сгинул на Колыме (и вовсе там не был) и дал повод для складного блокбастера к победному дню. Поэтому к похвалам стоит добавить еще одну. Бекмамбетов первым в новой России был принят в Голливуде и делал там бюджетные колоссы, а все же здесь снимает не о том, как бежать от нас, а о том, как бежать от них.

Сколько волка ни корми - он куда надо смотрит.

«ДЕВЯТАЕВ»

2021 г.

Реж.: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов