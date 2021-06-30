Дачный сезон: не шашлыком единым жив мясоед

Лето уже в разгаре, и многие на это время переселяются на дачи, ведь солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. Но сюда же стоит добавить вкусную и полезную еду. А первое, что ассоциируется с дачей или пикником, это шашлык.

Но их пора уже отгремела, все пресытились, теперь хочется чего-то легкого и по возможности нетрудного в приготовлении. Жирные продукты, наваристые супы, майонезные салаты не сильно возбуждают аппетит в жару. Вот несколько мясных альтернатив шашлыкам, которые могут разнообразить вкус вашего лета.

ТОП-5 мясных колодников

Некоторые не любят холодные супы из-за того, что многие готовятся без мяса. Но мы нашли для вас подборку от истинных мясоедов, которые улучшили известные рецепты, сделав их мясными.

1. Окрошка. Первое место в нашем списке занимает по праву. Ее можно готовить с любым мясом, колбасой, ветчиной, с разными заправками (подробнее - на стр. 4).

2. Щи зеленые с мясными фрикадельками. Обычно этот летний суп готовится постным, на овощном бульоне, из белка в нем, как правило, только вареное яйцо. Однако есть рецепт, который ничуть не тяжелее обычного щавелевого супа. Добавьте в него уже отваренные или приготовленные на пару фрикадельки, лучше всего из курицы или индейки. Отлично подойдет продукция «Пава-Пава» с низким содержанием жира. Тогда бульон останется по-прежнему легким.

3. Ботвинья с охотничьими колбасками. По классическому рецепту суп готовят на отварном и протертом щавеле, свекольной ботве, шпинате, зеленом луке, крапиве и другой съедобной траве. И только в конце добавляют нарезанные тонкими кружочками подкопченные колбаски. Они добавят супу пикантности.

4. Гаспачо с беконом - такое томатное пюре с кусочками обжаренного бекона и гренками, которое подается ледяным настолько, чтобы ломило зубы. Именно так любят испанцы, и в каждом кабачке там имеется свой авторский рецепт гаспачо. Ну а что может быть лучше в средиземноморский зной? Хорошо освежает и насыщает одновременно.

5. Кукси - корейский вариант холодного летнего супа. Для приготовления используются фунчоза, свежие огурцы и капуста, чеснок, омлетная лапша и обязательно говядина или курица. Все ингредиенты готовятся отдельно и охлаждаются перед сборкой супа в холодильнике. Жидкую основу составляет куксимури - бульон из измельченных томатов с уксусом, соевым соусом, чесноком и кинзой.

Альтернатива шашлыкам!

На мангале или костре можно приготовить еще массу вкусных блюд помимо мяса на шампурах.

Грибы с копченым шпиком

Очень оригинальное блюдо, которым вы сможете удивить своих близких или друзей. Просто смажьте грибы маслом, добавьте специи и оберните шпиком. Запекайте на решетке до готовности. Сало усилит аромат грибов и сделает их вкус более нежным и сочным.

Мексиканские бургеры

Для них лучше всего подходит свиная вырезка от «Черкизово» - она не сухая, но и не жирная. Заготовьте фарш и купите заранее булочки для бургеров в любом супермаркете. Далее приготовление блюда займет совсем мало времени. Сформировать бифштексы, обжарить и собрать. Главная заморочка - добавить мексиканской остроты. Надо либо поискать перец халапеньо, либо намазать булочки соусом гуакамоле.

Плов с потрошками

Отличная альтернатива шашлыкам, главное - казан купить добротный. Плов варят как обычно, но вместо мяса кладут куриные сердечки и желудки. Плов приобретет совершенно новый, интересный вкус, станет менее жирным и более легким для усваивания.

Румынское плакие

Ну и вишенкой на торте станет румынский дачный рецепт. Это блюдо готовят из мяса птицы, лука, чеснока и зелени. Главное, что объединяет все его варианты, - пюре из помидоров, в котором это все тушат. На стол плакие подается холодным, с рубленой петрушкой.