Путин: туризмом в России очень долго никто не занимался

Как заявил президент, сейчас стоит задача развития туристической инфраструктуры Фото: REUTERS

В коронавирусную эпоху, когда закрыты границы, остро встал вопрос летнего отдыха. Многие для себя открыли Россию. Но цены в Крыму, в Сочи, на Байкале выше иногда, чем за рубежом. А качество не дотягивает до заморских стандартов, об этом был вопрос Алёны Масленниковой из Кирова.

- На 35-40 тысяч рублей мы можем слетать в Турцию по программе «все включено». А в Сочи на эти же деньги нас поселят в пансионат три звезды, питание – только завтраки, море не такое чистое. Да еще многие отдыхающие во время и после отдыха на Черноморском побережье жалуются на плохое самочувствие.

- Ответ лежит на поверхности, - отметил Путин. - У нас на протяжении очень долгих лет очень мало денег вкладывалось в развитие туристических возможностей и инфраструктуры. Мы являемся страной с очень большим объемом экспорта туризма. Только за 2019 год 36 млрд. долларов наши туристы оставили за границей или заплатили за то, чтобы поехать за границу. Это очень большие средства.

Как заявил президент, сейчас стоит задача развития туристической инфраструктуры и на уровне правительства сейчас вкладываются большие силы в это:

- Есть известный кэшбэк для наших туристов. Мы создали госкорпорацию по внутреннему туризму. Она будет входить в туристические проекты и вносить туда соответствующие дешевые кредиты. Объем внутреннего туризма у нас увеличивается.

А что касается цен, то виной всему — чрезмерная нагрузка.

- Как только предложение не справляется со спросом, сразу идут цены. Это во всей рыночной экономике происходит. Очень рассчитываю на то, что мы будем увеличивать количество наших возможностей, в том числе и с помощью тех инструментов, о которых я сейчас сказал. 50 проектов примерно сейчас рассматривается в этой сфере. И будем это количество увеличивать.