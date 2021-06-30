Прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года: онлайн-трансляция

Любой желающий может задать свой вопрос главе государства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

30 июня 2021 года Владимир Путин проведет свою 18-ю "Прямую линию". В 12:00 по московскому времени президент начнет в прямом эфире отвечать на вопросы граждан. Общаться с людьми он будет не в Кремле, а из Центра международной торговли.

Любой желающий может задать свой вопрос главе государства на сайте moskva-putinu.ru или через мобильное приложение Москва-Путину. Принимаются текстовые вопросы, видео и аудио. Подано уже под миллион обращений. Понятно, что ответить на все из них президент не сможет, но какие-то вопросы он отберет лично, какие-то выберут модераторы.

Ожидается, что отдельно политик расскажет о массовой вакцинации от коронавируса. Он объяснит все плюсы и минусы, чтобы у россиян не осталось вопросов.

Посмотреть прямую линию можно по всем федеральным канал или в интернете. На сайте kp.ru будет вестись прямая трансляция общения Путина.

Смотреть видеосюжет Прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года: прямая трансляция

Заранее никто не знает, сколько продлится очередная прямая линия. Президент каждый раз сам это определяет. Но в среднем общение идет от трех до четырех часов. За это время Путин успевает ответить на 60-80 вопросов.

Для многих россиян шанс обратиться к главе государства – это как загадать желание настоящему Деду Морозу. В обычной жизни местная бюрократия может хромать, и каких-то вещей приходится добиваться годами. Но стоит пожаловаться Путину, и любая проблема решается за считанные дни, а то и часы.

В 2002 году прапорщик 201-й дивизии Герой России Олег Козлов пожаловался, что ему и его семье не дают наше гражданство. «В течение следующей недели этот вопрос будет решён окончательно», - пообещал Путин. Ровно через семь дней сам Козлов, его жена Светлана и дочки Влада и Анастасия получили российские паспорта.

В 2017 году жительница Апатитов Дарья Старикова рассказала президенту, что ее не лечат от рака местные врачи. Специалистов-онкологов сократили, а у оставшихся даже нет оборудования для постановки диагноза. Буквально через несколько дней Дарью привезли на лечение в столичную клинику. Увы, чуда не произошло, девушка умерла в мае 2018 года. Но из-за резонанса власти выделили деньги на модернизацию больницы Апатитов.

В 2008 году 9-летняя Даша Варфоломеева из бурятского села Тугнуй попросила у Путина «платье, как у Золушки». Премьер-министр (президентом тогда был Медведев) пригласил Дашу в Москву. Девочку посетила кремлёвскую ёлку, Большой театр и каток, где её учил сам Илья Авербух. Под конец Даша попила чай с Путиным. Платье девочке, конечно же, подарили. Оно до сих пор хранится в семье, как память.

Самое главное в прямой линии президента – нет никакой цензуры или запретных тем. Действительно можно спросить о том, что волнует, и получить честный ответ. Следите за прямой линией с Владимиром Путиным в нашей онлайн-трансляции:

КАК ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС

- Мобильное приложение "Москва - Путину"

- Сайт moskva-putinu.ru

- СМС или ММС-сообщения на номер 0-40-40

- По телефону 8-800-200-40-40

- По телефону из-за рубежа +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40

- В социальных сетях - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu

Вопросы можно задавать вплоть до окончания программы 30 июня.

КСТАТИ

Самое первое общение Владимира Путина с гражданами страны в подобном формате прошло 9 февраля 2000 года в редакции «Комсомольской правды». (Он на тот момент был и. о. главы государства - выборы президента прошли 26 марта.) В ходе «Прямой линии» с читателями нашей газеты, продолжавшейся 1,5 часа, Владимир Владимирович ответил на 38 телефонных звонков.

Полтора часа отвечал по телефону Владимир Путин на вопросы читателей газеты "Комсомольская правда". Фото: ТАСС

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