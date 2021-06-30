Стихи «Комсомолки» вышли в свет

Книга выпущена издательством «Художественная литература» с участием Клуба журналистов всех поколений КП

Она прошла вчера, 29 июня, в Культурном центре Дома творчества писателей в Переделкино. Сборник представил почти 800 стихов 62-х поэтов-журналистов «Комсомольской правды». Книга выпущена издательством «Художественная литература» с участием Клуба журналистов всех поколений КП.

Среди авторских имен антологии и такие известные как Юрий Воронов и Юрий Рост, Ольга Кучкина и Алексей Дидуров, Андрей Максимов и Виктор Липатов, Олег Хлебников и Марина Князева. И плеяда имен менее известных, стихи которых, однако, несомненно станут открытием для широкого круга любителей поэзии, - Наталия Моржина и Михаил Палиевский, Ирина Савватеева и Михаил Хромаков, Виктор Широков и Валерий Хилтунен, Анастасия Кондаурова и Андрей Панкратов. Есть стихи легендарных журналистов «Комсомолки», таких как Александр Шумский и Владимир Сидоров, Николай Кривомазов и Виктор Шуткевич, Владимир Мамонтов и Валерий Симонов. И произведения сотрудников современной редакции - Андрея Дятлова, Виктора Баранца, Евгения Сазонова, Елены Поповой, Павла Клокова...

Подобная антология создана впервые, она охватывает исторический период в 65 лет, от оттепели до новейших времен, и посвящена предстоящему столетию «Комсомольской правды». Но этим ее значение не ограничивается. Сборник вбрасывает в современное литературное пространство целый пласт поэзии, которой как бы и не существовало, она не была востребована по-настоящему, оставалась, чаще всего, в ящиках столов и на полях газетных черновиков. Между тем, читая антологию, понимаешь, что высокое духовное словотечение никогда и никуда не исчезало из жизни общества, что его коллективный лирический герой не переставал эмоционально переживать и осмысливать мир вокруг. Он крайне интересен: этот взгляд на мир и его отражение в поэтических строках. Главный редактор «Комсомолки» 60-70-х годов Борис Панкин недаром написал в своем отзыве на выход книги такие слова: «Поздравьте от меня всю могучую поэтическую рать «Комсомолки». Том " «Стихов Шестого этажа» достоин стать событием общероссийского масштаба, каков бы ни был его первоначальный тираж. Молва обгонит самых оперативных первоиздателей».

Вчера на презентации, где два десятка участников проекта читали свои стихи и делились впечатлениями о книге, выступил наш коллега, писатель и драматург и, как выяснилось, когда он неожиданно прочел свои стихи, тоже безвестный поэт «Комсомолки», но ее общеизвестный научный обозреватель, лауреат звания СЖР «Легенда российской журналистики» Владимир Губарев. Он сказал, что книга стала для него открытием, он по-новому увидел ее авторов, с которыми годами, бок о бок, делал газету.

Надеемся, таким открытием «Стихи Шестого этажа» станут еще для многих.