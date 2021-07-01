Колбаса – теперь мы знаем, что ее можно и нужно есть!

Пришло время разобраться в этом важном вопросе, ведь колбасные изделия на нашем столе играют одну из главных ролей.

Качество строго по ГОСТу?

Основной аргумент поклонников советской колбасы – вся продукция выпускалась строго по ГОСТу, а каждое мясное предприятие тщательным образом контролировалось государственными органами. Первый государственный стандарт на колбасу («Докторская») в нашей стране был разработан и введен 1936 году. Продукт должен был производиться строго по рецепту: 70% свинины, 25% говядины, 2% — коровье молоко, 3% — куриные яйца и специи. Допускалась всего лишь одна добавка — фиксатор цвета. Это была действительно качественная и натуральная колбаса, сделанная из сортов мяса высшей категории.

Высокие требования к качеству отечественной колбасы существовали до середины 1970-х годов, когда власти официально разрешили добавлять в колбасу крахмал, пшеничную муку и субпродукты. С распадом Советского Союза ситуация с качеством выпускаемой продукции ухудшилась – производители стали серьезно экономить на сырье, всеми возможными способами удешевляя себестоимость продукции, а технологии производства соблюдались далеко не на всех предприятиях.

Можно и лучше, чем по ГОСТу

Значительная часть ГОСТов была утверждена еще в советское время, когда у производителей не было возможности выпускать широкий ассортимент колбас и мясных деликатесов по индивидуальным рецептурам. С тех времен многое изменилось: появились новые технологии производства, новые стандарты и сертификаты контроля качества выпускаемой продукции, производители начали экспериментировать с рецептурами и технологиями, производя новинки на любой вкус. Для этого и разрабатываются Технические Условия (ТУ) — документ, который предприятие разрабатывает для себя с оригинальными рецептурами, специями, добавками или вообще без них, и неотступно соблюдает прописанные требования.

На колбасы дорогих сортов в России и сегодня действует жесткий ГОСТ. Чтобы подчеркнуть качество своего продукта, многие производители выносят на упаковку надпись «соответствует ГОСТу». Но ведь можно лучше, чем по ГОСТу! Ведь ГОСТ — не свод нерушимых заповедей, а необходимый минимум требований.

А что сегодня?

Если мы хотим разобраться окончательно и бесповоротно в вопросе с колбасой, то нам точно надо обратиться за помощью к лидеру мясоперерабатывающей области, а по совместительству производителю качественных колбасных изделий, которому нечего скрывать. И такой нашелся!

Компания «Мираторг» уже давно известна своими стейками, но с 2018 года начала выпуск колбасных изделий, чтобы изменить стереотип о колбасе.

Изначально производство колбас стартовало на заводе в Санкт-Петербурге, а сегодня вышло на новый уровень – разместилось на площадке крупнейшего завода агрохолдинга в Курской области.

Здесь производят более 50 наименований продукции как по ГОСТу, так и согласно ТУ. Изделия, выпускаемые по техническим условиям (ТУ) «Мираторга», расширяют диапазон продукции, так как могут содержать в себе отличные от продукции ГОСТа специи.

Колбасное производство компании «Мираторг» по-настоящему может называться предприятием будущего, так как здесь автоматизировано все по максимуму и в этом не раз убеждались на экскурсиях скрупулёзные журналисты и требовательные фуд-блогеры.

Натуральное мясо собственного производства и высокий контроль качества

Вне зависимости от того сделана колбаса по ГОСТу или ТУ, любая мясная продукция «Мираторг» изготавливается из большого количества натурального и свежего мяса собственного производства, а также проходит строгий контроль качества на соответствие самым современным международным и отечественным стандартам. Использование сырья, полученного на собственных птицеводческих и животноводческих площадках холдинга, и применение уникальных технологических решений в области биобезопасности и ветеринарного контроля гарантирует высокое качество произведенной продукции.

Собственное производство позволяет технологам компании быть гибкими при создании новых рецептур, чтобы подходящий для себя продукт нашли все – как гурманы, для которых вкус превыше всего, так и хозяйки, которые заботятся об ежедневном здоровом рационе для всей семьи. Отдельного внимания заслуживают колбасы с добавлением мраморной говядины Black Angus. Эта продукция имеет насыщенный мясной вкус благодаря мраморной говядине в составе, специально подобранным специям и пряностям, а также минимальному содержанию соли. Низкое содержание соли обуславливается заботой о потребителе, что немаловажно для людей, которые следят за здоровьем или имеют ограничения по питанию согласно рекомендациям врачей.

Мраморная говядина для иммунитета и сердца

К примеру, колбаса «Докторская ГОСТ» содержит 72% свинины и 26% говядины, остальное – яйца, сливки и мускатный орех. Колбаса сделана из высококачественного мяса, произведенного на собственных фермах в экологически чистых районах Брянской и Белгородской областей. Также в «Докторской ГОСТ» присутствует мраморная говядина. В мраморной говядине содержится большое количество полезных веществ и микроэлементов: витаминов B, Е и К, насыщенных жирных кислот, минералов. Потребление мраморного мяса в разумных количествах помогает укрепить иммунитет и сердечную мышцу.

Как мы видим, сегодня на отечественном рынке представлен большой ассортимент колбасных изделий и деликатесов на любой вкус. Покупая колбасные изделия, нужно ориентироваться прежде всего на те продукты, в которых основной компонент – натуральное мясо, а не жир, крахмал или химические добавки. Чем натуральнее продукт, тем он лучше и полезнее для организма. Колбасные изделия компании «Мираторг» – это качественное мясо собственного производства, следование лучшим стандартам советского ГОСТа и собственные уникальные технологии приготовления, знание традиций и хороший вкус.