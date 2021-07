Внезапно: Эмбер Херд призналась, что у нее есть дочь, которую ей родила суррогатная мать

Дочка Эмбер Херд появилась на свет в апреле, ее зовут Уна Пейдж. Фото: Инстаграм.

Актриса Эмбер Херд огорошила поклонников известием о том, что она впервые стала мамой. В Инстаграме актриса поделилась снимком новорожденной дочки и сообщила, что малышка появилась на свет еще в апреле. Подписчики 35-летней звезды «Аквамена» пришли в недоумение, ведь никто не видел Эмбер беременной. Разгадка оказалась простой: дочку актрисе родила суррогатная мать.

Эмбер рассказала, что впервые задумалась о материнстве четыре года назад. Тогда она как раз переживала тяжелый развод с Джонни Деппом. Актриса мечтала о ребенке, но «на своих условиях». Видимо, после скандального расставания с Деппом и не менее громкого разрыва с миллиардером Илоном Маском в ее жизни так и не появился мужчина, которого она хотела бы назвать отцом своего будущего малыша. И в итоге Эмбер приняла решение стать матерью-одиночкой. Ее дочку зовут Уна Пейдж.

- Я так рада поделиться с вами этой новостью. Я хотела сделать это на своих собственных условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально так думать, - написала актриса в Инстагарме. - Я надеюсь, что мы придем к тому моменту, когда станет нормальным не иметь кольца на пальце, чтобы хотеть кроватку в доме. Часть меня утверждала, что это личная жизнь, о ней не нужно говорить. Но есть специфика моей работы. Поэтому я и решила рассказать про дочь.

Эмбер решила стать матерью-одиночкой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас Эмбер продолжает судебный процесс с Джонни Деппом. Актриса намерена доказать, что экс-супруг избивал ее, употреблял наркотики, был алкоголиком и в состоянии опьянения вел себя неадекватно. Джонни же, напротив, называет Эмбер циничной расчетливой лгуньей и собирается убедить суд в том, что она врет. Актер настаивает на том, что Херд его использовала и самого начала их отношений хотела от него только одного – денег.

Скандальный развод и многолетняя судебная тяжба негативно сказались на карьере актрисы. Фанаты Деппа много раз составляли петиции и требовали, чтобы актрису убрали из «Аквамена» и других кинопроектов. Однако пока Херд продолжает сниматься.

А вот у Джонни все не так радужно: его уволили из продолжения «Фантастических тварей» после того, как он проиграл очередной суд The Sun. Депп отказался от роли Грин-де-Вальда по просьбе киностудии Warner Bros. Продюсеры Warner Bros. намекнули, что не желают видеть Джонни во франшизе по сценарию писательницы Джоан Роулинг после того, как он проиграл суд британскому таблоиду The Sun. Громкий процесс проходил в Лондоне, актер подал иск на 5 миллионов фунтов, обвинив издание в клевете. Репортеры The Sun написали, что Джонни избивал бывшую жену Эмбер Херд, сославшись на показания актрисы.

Эмбер проходила по делу как свидетельница, но, по сути, стала главной героиней процесса. Актриса рассказала о 14 случаях физического и психологического насилия, которое учинил над ней бывший муж. По правилам британской судебной системы, The Sun должна была подтвердить правдивость опубликованной информации. Изучив материалы дела, лондонский суд счел 12 из 14 случаев насилия доказанными. Утверждение таблоида, что звезда «Пиратов Карибского моря» бил свою жену, признано верным, а Деппу отказано в компенсации морального ущерба.

Адвокаты актера подали апелляцию, и тяжба продолжается. Кроме того, Джонни подал еще один иск о клевете – теперь уже в США. На этот раз Депп судится из-за колонки, опубликованной в газете The Washington Post. В ней Эмбер рассказала о жестоком обращении бывшего мужа. За свои моральные страдания Джонни хочет 50 миллионов долларов.