На съёмках фильма с Мироновым и Безруковым погиб рабочий

Лента рассказывает об историческом Нюрнбергском трибунале, где судили нацистских военных преступников Фото: Иван МАКЕЕВ

31 мая 2021 в павильонах «Мосфильма» кипел рабочий процесс. Здесь сейчас снимают картину «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева. Съемки были омрачены трагедией. Один из монтажников бригады монтировал декорации. Тяжелая конструкция рухнула под 55-летним мужчиной — и он оказался под завалами.

Специалиста увезли в больницу. Несколько суток в реанимации, но усилия врачей оказались тщетны.

— Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК — нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев и собирают показания. Важно выяснить, кто из бригады или сотрудников «Мосфильма» нарушил технику безопасности. Пока конкретных подозреваемых нет. По статье грозит до пяти лет колонии.

Бюджет картины «Нюрнберг» - десять миллионов евро. Главные роли в картине играют Сергей Безруков и Евгений Миронов. Лента рассказывает об историческом Нюрнбергском трибунале, где судили нацистских военных преступников. Съемки картины также проходили в Чехии. Дата выхода неизвестна.

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