Врач назвала 5 неочевидных признаков опасного обезвоживания

Ни одна из функций нашего организма немыслима без воды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жаркое солнце и летний зной, а также духота — это факторы риска для людей со слабым сердцем и сосудами: при высоких температурах в воздухе снижается содержание кислорода, и сердце начинает работать в усиленном режиме. Вот лишь несколько опасностей для нашего «мотора»:

* Чтобы понизить температуру тела, организм начинает активно потеть, а вместе с потом выводятся необходимые для сердца минералы и соли.

* Нехватка воды, обезвоживание вызывает сгущение крови и риск образования тромбов. А чтобы гонять густую кровь по телу, сердце начинает трудится сильнее.

* Чем дольше вы находитесь на солнце и проявляется физическую активность, тем выше может подскочить артериальное давление.

* Нехватка кислорода может привести к головокружениям и полуобморочным состояниям.

* Употребление спиртного или энергетиков на жаре может спровоцировать гипертонический криз или даже инсульт.

Потребность взрослого человека в воде составляет два-три литра в сутки (посчитайте сами, исходя из формулы: 30 мл жидкости на один кг веса). Но при больших физических нагрузках или при высокой температуре воздуха потребность в воде увеличивается в полтора-два раза.

Чтобы соблюсти питьевой режим, в течение дня часто, но понемногу пейте негазированную чистую воду комнатной температуры.

Но все же не переусердствуйте:

- Если вы никогда не пили много воды, то не стоит начинать резко, - предупреждает наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Несмотря на то, что я всегда рекомендую выпивать не меньше двух литров воды в день, к этому нужно подходить осторожно, чтобы не навредить. Начните с утреннего стакана воды комнатной температуры. Всегда носите с собой бутылочку негазированной воды и время от времени (хотя бы раз в полчаса, а лучше почаще) делайте из нее глоток, чтобы смочить горло. Кстати, вода может помочь, если чувствуете приступ дурноты: смочите виски, запястья, а лучше всю внутреннюю сторону руки. И вам станет легче.

ВАЖНО!

Резкий перепад температуры (например, с 30-градусной жары вы зашли в сильно охлажденное помещение) может спровоцировать сердечный спазм или отрыв тромба.

Что еще поможет от жары

Ничто не заменит полноценно обычную негазированную воду, но все же есть еще напитки, которые полезны в жару:

* Охлажденный зеленый чай (можно с лимоном и мятой).

* Кислые морсы (брусника, вишня, клюква, желательно - без сахара).

* Имбирный чай.

* Компот из сухофруктов (без сахара!).

* Тан, айран.

А что точно не спасет

Соки, даже свежевыжатые: в них слишком много сахаров природного происхождения, от которых быстро захочется пить.

Газировки, энергетики.

Кофе и кофеинсодержащие напитки.

Холодная газированная вода (пузырьки провоцируют сухость слизистой и могут навредить желудку).

КСТАТИ

Когда бить тревогу

- Ни одна из функций нашего организма немыслима без воды: клетки, ткани и органы не могут восстановиться без жидкости. И при этом вода постоянно покидает наш организм, даже когда на улице нет жары: мы дышим, потеем и избавляемся от отходов, сформировавшихся в процессе переваривания пищи. Если мы не пополняем запасы воды, это пагубно сказывается на каждой клеточке организма, - предупреждает Людмила Денисенко. - Первый сигнал, это, конечно, сухие слизистые рта, носа, глаз. Но наше тело сигналит нам об обезвоживании порой необычными способами:

1. Неприятный запах изо рта

Вы регулярно посещаете стоматолога и лор-врача, проверили желудок, вовремя чистите зубы и пользуетесь ополаскивателем, но неприятный запах сводит с ума вас и ваших близких? Это один из первых признаков нехватки воды, ведь в условиях обезвоживания организма количество выделяемой слюны может значительно сократиться, что приводит к росту бактерий во рту. И появляется неприятный запах изо рта, вызванный хроническим обезвоживанием.

2. Неприятный запах тела.

Причина всё та же. Потовые железы не могут прекратить свою работу совсем, они важны не только для терморегуляции, но и для выведения «отходов». Но при нехватке воды пот становится концентрированным, и в нем активно начинают размножаться бактерии. И уж тут без воды не обойтись, причем душ должен быть и наружным, и внутренним: достаточное количество выпитой воды будет просто «вымывать» бактерии из потовых желез.

3. Атопические дерматиты, заболевания кожи

Пересохшая кожа меняет свой рН, переставая быть барьером для инфекций, и потому у людей, не пьющих воду, нередки атопические дерматиты, гнойничковые поражения кожи. И запоры, которые тоже появляются из-за нехватки воды, тоже играют свою роль в «нездоровье» кожи.

4. Судороги

Чаще всего, икроножные судороги бывают из-за нехватки калия или кальция в организме, но и обезвоживание тоже может сыграть роль провокатора. Особенно если спорт вы любите, а пить — не очень. Во время упражнений мышцы работают интенсивно, и вероятен перегрев мышц и, соответственно, болезненные судороги. Чем больше в организме жидкости, тем выше его способность защищаться от перегрева.

5. Тяга к сладкому

Вас постоянно тянет на конфетки-печенюшки? А организм просто просит воды! Ведь в условиях обезвоженности нарушается выработка гликогена. Этот полисахарид вырабатывают клетки печени. Его организм использует для хранения энергии. Без достаточного количества воды образование гликогена невозможно, поэтому организм стремится получить сахар из продуктов питания, в результате нас начинает тянуть на сладкое.