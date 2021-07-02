Москва стала участником глобальной программы «Города побеждают диабет»

Фото: пресс-служба "Урбан форума"

В рамках Moscow Urban Forum 2021 между Молодежным советом при Департаменте здравоохранения г. Москвы, Московским урбанистическим форумом, МООИ «Московская Диабетическая Ассоциация», КБ «Стрелка» и компанией Ново Нордиск состоялось подписание Соглашения о намерениях по реализации программы «Города побеждают диабет».

Программа направлена на комплексную оценку особенностей проблем сахарного диабета, характерных для Москвы, разработку плана и реализацию действий по борьбе с этим заболеванием в столице России. Москва стала 39-м городом в мире, который принимает участие в программе.

По данным ВОЗ, к 2045 году количество больных сахарным диабетом в мире может достигнуть 736 миллионов человек. Учитывая то, что две трети людей с диабетом являются городскими жителями, главным фронтом в борьбе с этим серьезным хроническим заболеванием современности становятся города.

Диабет – комплексное заболевание, на развитие и течение которого влияют как биологические аспекты, так и социокультурные факторы. Несколько основных факторов риска связаны с жизнью в городской среде: это, как правило, несбалансированное питание с преобладанием фастфуда, малоподвижный образ жизни, развитая сеть общественного и личного транспорта, недостаток времени на занятия спортом, состояние хронического стресса, а также социальная изоляция без доступа к поддержке окружающих.

В Москве, согласно данным Федерального регистра больных сахарным диабетом, в 2021 году зарегистрировано более 380 тысяч москвичей. Благодаря своевременной диагностике в Москве на двух пациентов с уже имеющимся сахарным диабетом приходится только один больной с еще неустановленным диагнозом. Хотя в целом по России, как и во многих странах мира, все еще продолжает действовать «правило половины», согласно которому людей, имеющих сахарный диабет, почти в два раза больше, чем зарегистрированных пациентов с этим диагнозом.

«Для московского здравоохранения решение проблемы сахарного диабета является важной задачей. Для этого в Москве реализуются мероприятия, направленные на профилактику диабета, своевременную диагностику и лечение этого заболевания, - подчеркивает главный внештатный специалист эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ «Эндокринологический диспансер Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н., профессор Михаил Анциферов. –Жители современных мегаполисов, как правило, более уязвимы для диабета. Поэтому в первую очередь для профилактики диабета необходимо вести здоровый образ жизни: не допускать набора веса, правильно питаться, больше двигаться, не курить. Только таким образом мы сможем снизить темпы роста распространенности сахарного диабета».

В настоящее время во многих странах мира особое внимание уделяется роли городского развития в укреплении здоровья граждан. Формирование здоровой городской среды необходимо и для изменения траектории распространения диабета, благодаря целенаправленной и комплексной борьбе с основным фактором его развития – ожирением, в том числе с помощью создания городской инфраструктуры, способствующей ведению здорового и активного образа жизни. Не меньшее внимание должно уделяться и устранению социальных и культурных факторов риска развития этих заболеваний.

Для решения проблем сахарного диабета в городской среде в 2014 году Диабетический центр Steno в Копенгагене, Университетский колледж Лондона и компания Ново Нордиск запустили программу Cities Changing Diabetes® («Города побеждают диабет»). Программа направлена на изучение факторов риска развития сахарного диабета и ожирения в городе и предполагает конструктивный обмен знаниями с партнерами проекта, способствующий снижению темпов роста распространенности этих заболеваний. За несколько лет программа, направленная на предотвращение и контроль диабета, стартовала в 38 городах по всему миру и успешно реализуется, охватив более 150 миллионов человек.

«Глобальная программа «Города побеждают диабет» была запущена компанией Ново Нордиск совместно с международными партнерами в ответ на угрожающие темпы роста заболеваемости диабетом и ожирением в городской среде. Согласно расчетам экспертов, в случае снижения темпов роста заболеваемости ожирением на 25% к 2045 году более 110 миллионов человек могут избежать диагноза «диабет», а системы здравоохранения стран - снизить расходы на лечение этого дорогостоящего заболевания более чем на 200 миллиардов долларов США. Именно такую амбициозную цель ставит перед собой наша программа на глобальном уровне, - отмечает вице-президент компании Ново Нордиск, куратор программы Cities Changing Diabetes® Нильс Лунд. - Мы рады, что Москва стала новым участником этой важной инициативы и готова к обмену опытом и разработке эффективных решений для борьбы с диабетом».

Программа учитывает уникальные особенности каждого города. Для анализа общих приоритетов и взглядов среди людей с диабетом в каждом конкретном городе в рамках программы «Города побеждают диабет» ведущими экспертами в области изучения диабета, урбанистической социологии и медицинской антропологии была разработана модель исследования «Приоритетный анализ диабета в городской среде» (The Urban Diabetes Priority Assessment). Данное исследование позволяет городам создать локальную исследовательскую базу для будущей стратегии в области городского здравоохранения и внести вклад в глобальную исследовательскую базу программы «Города побеждают диабет». С помощью более глубокого анализа роли социальных факторов и культурных детерминант в развитии диабета в городской среде у каждого города появляется возможность воздействовать на специфичные для конкретного города барьеры, мешающие эффективной профилактике диабета и его лечению среди определенных целевых групп.

«Исследование программы позволяет определить наиболее уязвимые слои населения, среди которых часто оказываются как социально незащищенные группы и пожилые люди, так и трудоспособное население в возрасте от 45 лет. Оценка уязвимых для диабета подгрупп населения и их потребностей, а также изучение приоритетов и препятствий на пути охраны здоровья и оказания медицинской помощи позволит разработать индивидуальные мероприятия конкретно на уровне Москвы, что, безусловно, будет более эффективно для профилактики и лечения диабета в столице, чем общие меры, ориентированные на население страны в целом», - подчеркивает Павел Королёв, Председатель Молодежного совета при Департаменте здравоохранения Москвы.

Помимо изучения факторов риска развития диабета в определенном городе в задачи программы «Города побеждают диабет» входят и активные действия по предотвращению распространения этого заболевания.

«Благодаря реализации программы «Города побеждают диабет» Москва в качестве партнера получит глобальный обзор проблем, связанных с сахарным диабетом и ожирением в современном мегаполисе, доступ к знаниям, передовому опыту и эффективным механизмам решений в этой области, успешно применяемым в других городах мира, - рассказывает генеральный директор АНО «Московский Урбанистический Форум» Денис Бойков. – Москва, следуя мировым тенденциям, уже давно уделяет большое внимание созданию комфортных городских территорий для граждан, способствующих активному и здоровому образу жизни. Реализация программы «Города побеждают диабет» будет очень полезна для урбанистов, антропологов, организаторов здравоохранения, медицинских специалистов, а в первую очередь - для жителей города Москвы. Теперь мы сможем более точечно, и значит более эффективно, охватить потребности наших жителей».

Люди часто не воспринимают диабет как серьезное заболевание, а ожирение считают всего лишь косметическим дефектом. Подобное отношение является значимым препятствием для обращения за своевременной медицинской помощью и приводит к развитию тяжелых осложнений. Помимо этого в обществе до сих пор распространены различные мифы о сахарном диабете.

Так, в 2021 году КБ «Стрелка» провела 1-ю часть исследования с использованием технологий искусственного интеллекта, изучив 192 000 комментариев в социальных сетях с помощью обработки естественного языка. Исследование позволило оценить массовые представления москвичей о диабете, в том числе о причинах его развития. Было обнаружено, что представления общества о происхождении диабета часто являются упрощенной версией медицинских представлений середины XX века. Важным моментом исследования также стало определение, каких городских объектов не хватает москвичам с сахарным диабетом.

В 2021 году начался 2-й этап исследования, проводимого КБ «Стрелка» по изучению факторов риска развития сахарного диабета, который завершится в конце 2021 года.

Исследование социальных и культурных барьеров для успешного контроля диабета КБ «Стрелка» проводит при участии Московской диабетической ассоциации и Эндокринологического диспансера Департамента здравоохранения г. Москвы. Также в Москве запланировано комплексное партнерское исследование по выявлению связи между городской средой и ожирением, инициированное Аналитическим центром АНО «Московский Урбанистический Форум».

«Проблему сахарного диабета невозможно решить в одиночку. Программа «Города побеждают диабет», основанная на равноправном партнерстве между органами управления здравоохранением города, медицинскими специалистами, научным сообществом и бизнесом, авторитетными пациентскими организациями и другими лицами, заинтересованными в сдерживании темпов роста диабета в городской среде, позволяет более эффективно бороться с сахарным диабетом. Только объединив усилия, мы можем остановить рост диабета в городской среде», - подчеркивает президент МООИ «Московская Диабетическая Ассоциация» Эльвира Густова.

Участники программы отмечают, что ее реализация в Москве позволит выйти на качественно новый и глобальный уровень предупреждения и борьбы с сахарным диабетом.