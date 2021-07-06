Сильвестр Сталлоне продал любимого пса за копейки, чтобы свести концы с концами

Сильвестр Сталлоне в фильме "Рокки - 2" Фото: кадр из фильма

Сейчас, когда долгая кинокарьера Сильвестра Сталлоне близится к концу, ее можно окинуть взглядом - и назвать одной из самых странных в Голливуде. Взлетов, падений и взлетов обратно в ней было столько, что хватит на пять других карьер. Сталлоне официально был признан худшим актером ХХ века (в 2000 году ему присудили соответствующую почетную «Золотую малину») - но это не помешало ему впоследствии получить номинацию на «Оскар» за фильм «Крид».

Словно клинический лох, он отказался от множества роскошных ролей в хороших фильмах и/или суперхитах: не стал играть Супермена в картине 1978 года, пренебрег драмой «Возвращение домой», которая потом принесла «Оскар» Джону Войту, «Полицейским из Беверли-Хиллз», который сделал суперзвездой Эдди Мерфи, «Романом с камнем» (Сталлоне заменили на Майкла Дугласа), «Крепким орешком» и «Криминальным чтивом» (роли в обоих случаях ушли к Брюсу Уиллису), «Доказательством смерти» (Тарантино взял вместо него Курта Расселла). Вместо этого он снимался то в дурацких музыкальных картинах, то в проходных боевиках типа «Специалиста» или «Убийц», то в сомнительных комедиях вроде «Оскара» или «Стой, а то мамочка будет стрелять», и к началу 2000-х скатился совсем на дно - его фильмы выходили прямо на видео, минуя кинопрокат. Но в конце 2000-х он вылез со дна вместе с героями, когда-то принесшими ему славу: снял новых, неплохих «Рокки» и «Рэмбо». А потом еще и «Неудержимых», ставших большим хитом.

Его никто не сравнивал с выдающимися актерами итальянского происхождения, пришедшими в кино примерно тогда же, в начале 70-х - Робертом Де Ниро и Аль Пачино. Мог ли он занять место в истории рядом с ними? Чего ему не хватило - таланта или хороших учителей, режиссеров и сценариев? Или он просто предпочитал популярность восторгам критиков - и потому обычно выбирал роли в «зрительских» фильмах с кассовым потенциалом? В любом случае, в его богатой карьере наряду с множеством провалов найдется много фильмов, которые никогда не забудут люди, взрослевшие в 70-е, 80-е и 90-е.

Поначалу Сталлоне не брали даже в массовку, потом стали давать крохотные роли… Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК ОН НАПИСАЛ 33 УЖАСНЫХ ПЬЕСЫ…

Обстоятельства рождения Сталлоне не предвещали ему большого успеха на актерском поприще. Он появился на свет с наполовину парализованным лицом: врачи очень неловко и неумело применили при родах щипцы и повредили нерв. Часть левой стороны лица так на всю жизнь и осталась обездвиженной. К тому же у него из-за этого развились проблемы с речью - некоторые слова даже во взрослом возрасте он выговаривал с большим трудом.

Впрочем, и без того его детство не назовешь счастливым: родителей больше волновал собственный успех в жизни, чем возня с ребенком. Папа приехал в Америку с юга Италии в 1930-е годы, мама тоже была из семьи иммигрантов (ее бабушка перебралась в США из Одессы, когда та, наряду со всей Украиной, еще входила в Российскую империю). Жили почти в нищете, хотя материальное положение немного улучшилось к тому моменту, как Сильвестру исполнилось 10: мать стала владельцем гимнастического зала для женщин, у отца появился косметический салон. И все-таки много времени ребенку уделять не получалось, и Сильвестр с младшим братом Франческо были предоставлены самим себе.

Он рос достаточно хулиганистым подростком, а затем юношей, сменил много школ и колледжей и в конце концов принял решение всерьез заняться актерским мастерством. «Пока я учился», - вспоминал Сталлоне, - «я подрабатывал билетером в кинотеатре. Получал 38 долларов в неделю, зато мог бесплатно изучать кино. «Беспечного ездока», например, я посмотрел 60 раз. Бывало, что я записывал звук из какой-нибудь сцены на магнитофон, а потом слушал и слушал, а потом переписывал ее просто в качестве упражнения. Я тогда написал 33 пьесы, которые были совершенно чудовищны. Персонажи там на одном вдохе кричали, падали и начинали шептать».

Начало 70-х запомнилось ему как поистине ужасное время. В 1970-м он снялся в эротическом трэш-фильме «Вечеринка у Кисоньки и Жеребца», а потом объяснял, что выбора у него не было: из квартиры его выгнали за неуплату, он три недели спал на автовокзале, а потом увидел объявление о наборе актеров в эту картину. Потом он объяснял в интервью журналу Playboy: «У меня было два варианта: или пойти на пробы, или кого-нибудь ограбить. Вместо того, чтобы совершить что-нибудь отчаянное, я два дня снимался, получил 200 долларов и выбрался с автобусной остановки».

В Голливуде, куда он впоследствии отправился, дела шли тоже плохо: поначалу его не брали даже в массовку, потом стали давать крохотные роли… В 1975-м Сталлоне, совсем не сводивший концы с концами, был вынужден продать своего любимого пса за 50 долларов. Но через неделю у него купили сценарий фильма «Рокки». И Сталлоне выкупил пса обратно - но уже за три тысячи.

Фильм "Рокки" принес Сталлоне славу и деньги. Фото: кадр из фильма.

…И ПОЛУЧИЛ 33 НОМИНАЦИИ НА «ЗОЛОТУЮ МАЛИНУ»

С «Рокки» Сталлоне вытянул счастливый билет. Он написал сценарий этого фильма за несколько дней, после того, как увидел по ящику матч между Мохаммедом Али и никому не известным боксером Чаком Уэпнером. Сюжет был совсем незамысловатым: парень по имени Рокки Бальбоа живет в Филадельфии, у него неинтересная и низкооплачиваемая работа, он снимает комнату в дешевом районе и неуклюже ухаживает за девушкой, а еще увлекается боксом. И в один прекрасный день судьба дарит ему фантастический шанс: сразиться с самым известным боксером Америки Аполло Кридом. Если Рокки выиграет матч, то будет провозглашен чемпионом мира. Все относятся к бою как к шутке, и только Рокки принимает его всерьез.

Сталлоне хотел сам играть главную роль, а студия не хотела ему эту роль давать: планировалось пригласить на нее звезду вроде Райана О’Нила или Джеймса Каана. Продюсеры даже предлагали Сталлоне 150 000 долларов за то, чтобы он отдал им сценарий и отказался играть Рокки. Но Сталлоне стоял на своем. Тогда продюсеры дали ему 70 000 за все - и за сценарий, и за игру - и потребовали, чтобы общий бюджет фильма не превышал 1 миллиона долларов. (В сегодняшних деньгах, с учетом инфляции, это было бы 5 миллионов - все равно очень скромно по голливудским меркам). Никто и не думал, что «Рокки» соберет в мировом прокате 225 миллионов - то есть, в нынешних долларах, больше миллиарда. И вдобавок получит три «Оскара», обойдя куда более «престижные» проекты, а исполнителя главной роли начнут сравнивать с молодым Марлоном Брандо.

Сильвестр Сталлоне в фильме "Скалолаз". Фото: кадр из фильма.

А дальше начались кочки и ухабы. Критики то снова хвалили Сталлоне (например, за фильм «Кулак»), то начинали его ругать (особенно за попытки доказать, что он является еще и режиссером - поставленные им «Райская аллея» и «Остаться в живых» были встречены улюлюканьем). В 1985-м он получил свою первую антипремию «Золотая малина» как худший актер года за музыкальную комедию «Горный хрусталь» (на сегодня Сталлоне является абсолютным рекордсменом «Малины» - у него 33 номинации за актерские работы, сценарии и режиссуру, и 10 наград). «Рокки» и удачный боевик «Первая кровь», в котором он сыграл ветерана Вьетнама Джона Рэмбо, Сталлоне превратил в бесконечные киносериалы, выжимая из своих несчастных героев все, что только можно - с переменным, мягко говоря, успехом. И все же на его счету были и «Кобра», и «Разрушитель», и «Скалолаз», и другие симпатичные фильмы.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Жена от Шварценеггера

Сталлоне уже почти четверть века женат на бывшей модели Дженнифер Флавин. К семейному счастью они шли довольно долго: отношения начались еще в 1988 году, когда Дженнифер было всего 20, длились шесть лет, а потом Сталлоне увлекся другой моделью, родившей ему дочь. Правда, тест ДНК показал, что дочка не от него. После этого казуса отношения с Дженнифер были восстановлены, и в 1997-м пара пошла под венец. А потом Дженифер родила Сильвестру трех дочек: Софию Роуз, Систин Роуз и Скарлет Роуз.

Сталлоне с дочерью (слева) и женой моделью Дженнифер Флавин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сталлоне был женат и раньше, но те браки закончились невесело. От первой жены, Саши Сизак, у него родились два сына, Сэйдж и Серджио. Супруги развелись через 11 лет после свадьбы, Сэйдж умер в 2012 году в возрасте 36 лет от болезни сердца, а о Серджио известно только, что он болен аутизмом. Второй брак, с датской красоткой Бриджит Нильсен (партнершей по «Рокки IV» и «Кобре») длился всего два года. Забавно, что Нильсен ушла к Сталлоне от Арнольда Шварценеггера, его соперника за звание главного героя боевиков 80-х и 90-х. (У них завязался роман на съемках фильма «Рыжая Соня», о чем Нильсен поведала только в 2011-м, а Шварценеггер решился подтвердить лишь в 2020-м). После развода со Сталлоне Нильсен отнюдь не скучала: побывала замужем три раза, активно рожала детей (и не обязательно от супругов), и последнего ребенка, девочку, произвела на свет в 2018-м, в возрасте 54 лет, причем без помощи суррогатной матери!