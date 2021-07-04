Неочевидная Коломна: попробовать новую суперулитку, поднять потенцию и попросить чуда у Марины Мнишек

Гордость Коломны - неприступный кремль XVI века. Враги нападали на город каждые пять лет, но стена так и осталась непокоренной. "Ворота открывать - открывали. Но кремль взять никому не удавалось", - важничают коломенцы. Фото: Мария Шураевская, редакция информационно-туристического портала "Путь-дорога"

Миллион лет назад Карамзин говорил, что Коломну принято упоминать только в двух случаях: либо ее жгут татары, либо цари собирают здесь войско против татар. Но в наше время все изменилось. Татарское иго теперь принято называть "повышенным влиянием орды", а Коломну упоминать в хвалебных панегириках. Ну, например, когда хочется сказать, что съездил в Подмосковье - и как в Европе побывал. Чисто, аккуратно, дамы ходят в фижмах и чоботах, мужики не пьют, а калачи пекут.

Про Коломну сказано уже много хорошего, но проект "Путь-дорога", о котором я уже писал, снова предложил поднять свои лытки и посмотреть такую Коломну, которая не каждому покажется.

Городовой Юрий Юрьевич встречает на въезде в старую часть города Фото: Евгения КОРОБКОВА

В городе куча всего интересного и неспроста его называют музейной столицей Подмосковья. Однако существует правило, которое полезно знать, собираясь сюда. Очень важно продумать путешествие и заранее забронировать необходимые экскурсии и мастер-классы. В городе очень много туристов, поэтому шансы, что вы попадете куда-то без предварительной записи — невелики. Особенно непросто попасть внутрь Кремля и на мастер-класс в Музей калача. Это самые аншлаговые места.

КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ: ГОРДОСТЬ, ПУЩЕННАЯ НА ТОРГОВЫЕ РЯДЫ

Начинать осмотр достопримечательностей лучше с Кремля. Коломна — это единственный город с жилым кремлем. Это означает, что внутри кремля живут люди, а не только музейные работники. Стена крепости по преимуществу разобрана и пущена на торговые ряды, а вот к башням отнеслись более уважительно. Их семь штук и они торчат тут и там, а одна даже осталась на частном приусадебном участке.

В городе сохранились семь башен, причём, одна красуется на частном приусадебном участке Фото: Евгения КОРОБКОВА

Фрагмент стены сохранился только между Грановитой и Маринкиной башней.

Когда мы подошли к башне, то на глазах у изумленной публики ворота распахнулись, оттуда вышли два воина и дамы в кокошниках, с хлебом-солью-медовухой-квасом. Прохожие обернулись и сделали завистливые лица. А один дяденька с сыном прямо заегозил:

- Ой, а как можно попасть внутрь стены? Ой, а я сам из Коломны, но никогда тут не был.

Вот, мужчина, читайте этот материал и все узнаете.

МАРИНКИНА БАШНЯ И РАТНЫЕ БОИ

Дядька не зря егозил. На сохранившемся участке стены проходит интереснейшая экскурсия «Турнир ратоборцев», которую можно рекомендовать и для детей, и для мужиков и любителей русского оружия особенно. Изнутри стена нафарширована разнообразнейшими видами пищалей, пушек, арбалетов и разве что "тополя" там пока нет. Причем все оружие можно трогать, шлемы и кольчуги разрешают примерять и еще дают пострелять из лука и арбалета по кабанам.

Со стены открываются прекрасные виды. Фото: Евгения КОРОБКОВА

В стародавние времена, до консервации и восстановления, коломенская молодежь залезала на стену смотреть прекрасные виды. Поэтому изнутри все кирпичи испещрены надписями и автографами аж с 1930 годов. Среди признаний в любви, сердечек и топонимов выделялся кирпич со скромным автографом "Сталин". Но времени на раздумья и фрустрацию особо не было, потому я не понял, был тут Сталин или нет.

Когда-то молодежь лазила сюда встречать рассветы и заодно исписала все кирпичи Фото: Евгения КОРОБКОВА

Очень адреналиновая часть мероприятия - бои с мечами и деревянными щитами. Все было по серьезке, щиты громыхали, как горящий склад фейерверков в Москве. Особенно впечатлил бой за правду. Несчастного труженика пытается обмануть и лишить дома купец. Отчаявшись, труженик вызывает купца на "божий суд" и бог, конечно, на стороне обиженного бедолаги. Меч, ударившись о щит, отлетает, дубина пролетает мимо, а нож врага падает в неожиданном месте из рук, как микрофон певицы Натальи Гордиенко на Евровидении.

Сотрудники музея бьются на мечах вполне по-настоящему. Фото: портал "Путь-дорога"

Правда торжествует, а экскурсия заканчивается в Маринкиной башне, где, по преданию, держали несчастную Марину Мнишек и плохо с ней обращались. Здесь якобы Марина прокляла Романовых на 400 лет вперед, здесь превратилась в черную птицу и улетела, но обещала вернуться.

- Хотите, верьте, хотите нет, но вокруг этой башни постоянно кружат вороны, так, что нам пришлось решетки на окна ставить, - интриговал на прощанье сотрудник музея в костюме стрельца.

Зачем Марине возвращаться в башню я так и не понял, но птичку было жалко.

По преданию, в Маринкиной башне Коломенского кремля умерла в заточении жена двух Лжедмитриев коварная Марина Мнишек. Фото: портал "Путь-дорога"

Заодно вынес лайфхак. Если ты женщина, то на выходе приложи к стене Маринкиной башни ладони и загадай желание. Экскурсовод предостерег, мол, когда просишь — не забывай, у кого просишь. Маринка — то ведьма, как-никак. Но охочих до чуда это не остановило. Стену у выхода страждущие дамы отполировали, как зеркало.

Как попасть на кремлевскую стену и внутрь ея

Коломна, улица Лажечникова, 5.

Перед экскурсией нужно согласовать время по телефону: 8-906- 736-83-79.

Экскурсии проходят по субботам и воскресеньям в 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Стоимость для взрослых и детей от 7 лет 350 рублей. Для детей младше 3 лет - бесплатно. Подробности здесь.

Просто я живу на улице Зайцева

"Просто я живу на улице Ленина и меня зарубает время от времени", - пел Федор Чистяков. А вот в отличие от других городов, функцию главной улицы в Коломне выполняет улица Зайцева. Она прекрасна, потому что здесь расположены сразу три неплохих музея. В ассортименте: музей мыла, музей конфет и музей калача, в который не попасть. Ну мы и не попали. Зато купили калач и заточили с расстройства.

- Калач - это первый русский фастфуд, - поведали нам с гордостью.

Стоит фастфуд всего 50 рублей, с пылу-жару очень вкусен. Но везти его домой нет никакого смысла. В остывшем виде калач теряет все достоинства и единственная польза от него — на елку повесить. Причем это не шутка. Тесто становится твердым, как камень, и вообще не портится.

Ржаные калачи - фирменный коломенский фастфуд. Но есть их нужно сразу, горячими, держась за "ручку" из теста, которую потом нужно отдать собакам Фото: Евгения КОРОБКОВА

НЕ ВЕРЬТЕ РЕКЛАМЕ ПРО ШАМПУНЬ

"На губах ТэЖэ, На щеках ТэЖэ, На бровях ТэЖэ, Целовать где же?" - писал Маяковский о мыле с эмблемой "ТЭЖЭ".

Смысл непонятного слова рассказали на экскурсии по мыльной лавке "Душистыя радости", расположенной бок о бок с калачной. Зрелище оказалось весьма интересным. Много старинной парфюмерии и мыльных оберток с логотипом ТэЖэ.

На улице Зайцева расположены сразу три лавки-музея, в которых всегда очереди Фото: Евгения КОРОБКОВА

Романтичные дамы думали, что это означает "твоя женщина" или "тайна женщины", а расшифровывалось "ТэЖэ" негламурным словосочетанием "Трест Жиркость", поскольку мыло готовили из жира и костей.

После экскурсии все понеслись прикупить мыла "по старинным рецептам, без парабенов и консервантов" и по недухоподъемным ценам 300 рэ за кусочек. Пока я выбирал между вербеновым и померанцевым, женщина с пышным вавилоном посоветовала авторитетно:

- А вам я рекомендую взять "шампунное мыло"! Не пожалеете. Я волосы только им и мою, несмотря на то, что их много и они длинные. Лучше любых современных шампуней

А вот этим мылом, невзирая на название, волосы лучше не мыть. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Дома я помыл волосы шампунным мылом и пожалел. Волосы после помыва превратились в паклю и не расчесывались. Да и на обертке мыла в укромном месте я прочитал: "предназначено для мытья рук". Так что всем, кто пойдет по нашим стопам, рекомендую не терять бдительность и не вестись на рекламу в мыльной лавке. Для рук, кстати, мыло годится и пахнет вкусно. А еще у лавки отличный сайт, сделанный в виде старинной газеты. Там собрана информация по многочисленным театральным экскурсиям, квестам и мастер-классам, которые в изобилии проводятся в лавке и поблизости.

В мыльной лавке "Душистыя радости" есть хороший музей с красивыми этикетками Фото: Евгения КОРОБКОВА

Как попасть

Коломна, улица Зайцева, дом 18. Стоимость экскурсии - от 200 рублей. По телефону 89167857288. Подробности здесь.

ВЕРЬТЕ РЕКЛАМЕ ТЯНУШЕК

А вот в соседней "Кондитерской кухмейстера Шведова" реклама оказалась правдивой. Помимо сладостей основной специалитет лавки — самодельные чаи. Если продавщица бывает в хорошем настроении, она рассказывает, как трет листья яблонь собственными руками и истирает их в кровь. Очень трогательно, практически, как история о кубинских сигарах, скатываемых на бедрах кубинских девственниц.

В кондитерской лавке под хорошее настроение продавец рассказывает, как сложно ферментировать чай Фото: Евгения КОРОБКОВА

На втором этаже лавки проводят мастер-классы по кондитерскому мастерству. Во время одного растягивают карамель так, что она меняет свой цвет. На втором предлагают позолотить шоколадного ангелочка. В старину одна упаковщица за рабочий день заворачивала до тысячи конфеток.

Пока вы трудитесь, вам показывают историческую утварь вроде мясорубки, из которой вылетают карамельки и рассказывают про предприимчивого нижегородского крестьянина Федьку Ландрина, который взял себе псевдоним Георг Ландрин и наладил производство монпасье, которое в народе назвалось ландринками.

Уникальную конфетную "мясорубку" показывают на экскурсии по кондитерской лавке. Фото: портал "Путь-дорога"

Конфетки тоже дают попробовать. Причем они мне так понравились, что захотелось купить все. Но останавливала высокая цена и щербатая улыбка экскурсовода.

Поэтому я купил только тянушки. Мягкие ириски в крафтовой бумажке с изображением целующихся. Немного напомнило рекламу колготок: нашу любовь не разорвать, как эти колготки. В лавке тянушки очень свежие, пломбы не выдирают, рот не заклеивают. И очень вкусные. Но по сто рублей маленькая штучка.

Самая вкусная сладость в кондитерской лавке - фирменная "тянушка" из "самых лучших сливок" Фото: Евгения КОРОБКОВА

Как попасть

Коломна, улица Зайцева, 18

Стоимость экскурсии от 450 рублей

Подробности здесь.

ВОЛШЕБНАЯ УЛИТКА, ПОВЫШАЮЩАЯ ПОТЕНЦИЮ

А здесь вы точно не были, потому что место совершенно новое и еще необъезженное. В деревне Парфентьево неподалеку от Коломны образовалась крокодило-улиточная ферма. Она называется экодеревушка и там прямо по улице бродят куры и козы, а из вольеров тянут ручки, как пассажиры "Титаника" крошки-енотики. Не вздумайте вестись, енотики хитрые. Когда я подал одному палец помощи, то был за этот палец безжалостно цапнут.

Еноты в экодеревне тянут лапки, как пассажиры "Титаника". Но верить енотам нельзя. Фото: портал "Путь-дорога"

Налево от коварных енотов расположена крокодиловая ферма. Она выглядит как контактный зоопарк, в который лучше ходить с экскурсией. Там имеются шустрые сурикаты, ушастые ежи, загадочные игуаны и крайне умный капуцин, который вытягивает лапки из клетки, ловко выхватывает у растяп мобильники и потом долго ржет и радуется ловкости своих лап.

Умный капуцин обожает выхватывать телефоны у зазевавшихся зрителей. Фото: портал "Путь-дорога"

Крокодилов тоже имеется до кучи, они призывно разевают желтые пасти. Очень хочется положить туда палец, но не поддавайтесь искушению.

Крокодилы призывно разевают пасти, но палец туда лучше не класть. Фото: портал "Путь-дорога"

А если пойти направо от енотиков, то попадаешь в улиточную ферму. Это сердце и главный смысл деревушки, потому что на улитках повернут хозяин фермы Сергей Балаев. Пару лет назад фермер прославился тем, что во время прямой линии в Адыгее обратился к президенту с улиточными вопросами. Ко всеобщей неожиданности, президент проникся и помог. Через несколько месяцев после обращения улитководство внесли в список сельскохозяйственной деятельности на территории РФ. Балаев расправил крылья и теперь грозиться завалить улитками все рестораны страны.

Суперулитку Мюллера фермер Балаев по осени планирует собирать, как землянику. Фото: Мария Шуревская

В моем ФБ, ланфрен-ланфра, постоянно возникают споры, что за улитки пасутся в Подмосковье и можно ли их есть. Как выяснилось, пасутся те самые французские виноградные улитки и есть их можно.

- В тридцатых годах в Серпухове французы наладили улиточную ферму, - рассказал Балаев, - думали разводить виноградную улитку, но оказалось, что это невостребованно. Везде были свиньи, коровы, о каких улитках могла идти речь. В итоге улиток распустили, они расплодились и за девяносто лет доползли почти до Москвы.

Одно время ферма Балаева скупала у населения виноградную улитку. На ферме пытались ее размножать, но потом хозяин в продукте разочаровался. Растет такая улитка долго - целых два года. А съедобного у нее мало - одна крошечная нога, да и ту надо варить три часа.

Поэтому новое увлечение фермера - улитка Мюллера, которая, как уверяет Балаев, в миллион раз лучше. Во-первых, растет всего 3,5 месяца. Во-вторых, есть улитку Мюллера можно целиком. В-третьих, это не только ценный мех, но и вообще наше все. Икра — дорогущая, белая. Муцин такой, что от него молодеют на двадцать лет. Пользы столько, что трех улиток достаточно, чтобы накормить здорового мужика и поднять у него потенцию до небес.

Даже панцирь Мюллера предприимчивый фермер предлагает использовать в питании для спортсменов как источник кальция. А еще - планирует наладить производство столов, заливая панцири эпоксидкой. Пару таких изделий он нам показал. Пока получается не очень, но все впереди.

Чудо-зверюгу улитку Мюллера специально привезли из Чехии, и в этом году Балаев намеревается вывести из нее аж сто тонн ценной продукции.

- Как совхоз Ленина собирает клубнику, так мы будем кидать клич, чтобы улитку собирать, - пообещал фермер.

Я выразил сомнение, не расплодится ли улитка по всему Подмосковью, как виноградная, но меня заверили, что точно нет. Потому что привереда Мюллера не жрет ни одной отечественной травы, кроме специальной немецкой.

Пока ферма выглядит не очень красиво. Да и улитки норовят сбежать и повиснуть на потолке. Фото: Мария Шуревская

Улиточка обитает в старом хлеву в специальных длинных корытах. От побега спасают разложенные по краям куски соли. Но хитрый Мюллер все равно сбегает и висит сталактитами повсюду, даже на потолке коровника. Бесценную икру улитка несет в специальный горшок с землей. И беспокоит фермера лишь два момента. Зловредные мыши, которые повадились охотиться на улитку и выгрызать у нее ценную печень. И еще - улиткины какахи. В принципе, их можно продавать рыбакам, потому что на какахи хорошо идет крупная рыба. Но пока на ферме не очень придумали, как собирать этот ценный продукт.

Уникальную белую икру суперулитка откладывает в горшок с землей. Фото: Мария Шуревская

Говорят, кто видел, как делает колбасу, потом ее не может есть. Посмотрев на улиточную ферму, есть улиток как-то уже не очень хотелось. Но подавив брезгливость, я попробовал хваленого Мюллера. Если честно, останусь ретроградом, старая добрая виноградная вкуснее. Но все это от того, что я неофит. Поначалу и хорошее вино тоже кажется бурдой.

КАК ПОПАСТЬ НА УЛИТКУ

Деревня Парфентьево. Стоимость экскурсии на улитку 200 рублей, экскурсия на крокодилову ферму 400 рублей. Там же много других видов отдыха. Из серии "помойся в бане", "подои козу". Подробнее здесь.

Где поесть

Если вы привереда и брезгуете улитками, то рекомендуем новый арт-квартал "Патефонка", который недавно открылся в Коломне. На "Патефонке" можно посетить разные мастерские, можно снять домик на колесах, как в фильме "Земля кочевников", получившем "Окара" в этом году. Можно самим приехать с таким домиком и удобно расположиться. Обещают, что "Патефонка" в скором времени станет самой модной частью города. А поесть можно уже сейчас, есть отличное кафе "Букле" с верандой. Стоимость ужина-обеда-завтрака от 500 рублей. рекомендую попробовать странный салат из свеклы с апельсинами. На удивление вкусно и без последствий.

Фото: Мария Шуревская

Кстати:

После того как я написал предыдущие материалы про "Путь-дорогу", их завалило сообщениями и просьбами свозить в путешествие. Многие подумали, будто на сайте занимаются организацией трэвелов по Подмосковью. Это ашипка, ничем таким не занимаются. Но на сайт travel.riamo.ru пригодится любому путешественнику. На главной странице можно выбрать любое направление из Москвы и найти самые класные маршруты, чтобы хорошо провести время. Еще тут есть карты, подкасты, а если зарегистрироваться на сайте, то можно каждую неделю получать удобный дайджест с лучшими маршрутами и материалами за неделю.