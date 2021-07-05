Кирилл Пуртов: «В Москве становится все проще заплатить налог от сдачи квартиры»

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развитию городам Кирилл Пуртов. Фото: Роман Садовой

Традиционно в начале июля парк «Зарядье» становится площадкой Московского урбанистического форума. Из-за пандемии в 2020-м это событие пришлось отложить. А в этом году урбанфорум состоялся и впервые в гибридном формате - с офлайн- и онлайн-участием российских и иностранных экспертов. Главная тема дискуссий – «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации».

В рамках деловой программы Moscow Urban Forum 2021 гостем открытой телестудии «Комсомольской правды» стал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развитию городам Кирилл Пуртов.

ПОЛИЦИЯ ПРОВОДИТ ПРОВЕРКИ

- Кирилл Сергеевич, насколько активно легализуется московский рынок аренды жилья? Насколько просто вывести из тени доходы от сдачи квартир?

- В Москве достаточно большой рынок арендного жилья. Вопрос легализации доходов пока тяжелый как для государства, так и для администрирования этих процессов. Мы прилагаем все усилия, чтобы платить налоги от сдачи аренды жилья стало легко. Владелец сдаваемой в аренду квартиры может использовать простой режим для физического лица – заплатить НДФЛ 13%. Если вы ИП, то можете приобрести патент, заплатить 6%, если вы занимаетесь коммерческой деятельностью, можете применять упрощенную систему налогообложения. Есть и такой достаточно новый инструмент – это налог на профессиональный доход у самозанятых. В этом случае надо оплатить 4%, если арендатор физическое лицо, 6% - если арендатор юридическое лицо.

- Чем владельцу может грозить незаконная сдача жилья?

- Налоговые органы и полиция сейчас проводят жесткие проверки, направленные на выявление нелегальной сдачи квартир в аренду. Нарушителю грозит не только оплата необходимого налога, но и дополнительные штрафы, которые могут достигать 40%. На федеральном уровне сейчас есть ряд законодательных инициатив, направленных на легализацию рынка арендного жилья, поэтому нужно ждать, когда выйдет закон. Посмотрим, как он будет применяться.

САМОЗАНЯТЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

- Статус самозанятого, получается, это один из удобных способов заплатить налог. Насколько популярен этот режим налогообложения в Москве? И какую долю самозанятые занимают в экономике города?

- Режим самозанятых, наверное, является самым легким способом легально зарабатывать деньги и платить налоги. По состоянию на 1 июня в Москве 624 тысячи самозанятых – это практически 27% от всех самозанятых в России. Самозанятые вносят достаточно большой вклад в городскую экономику, несмотря на то, что это категория микробизнеса. В столице самозанятые за весь период заработали уже порядка 184 миллиардов рублей. Причем стать самозанятым несложно. Вся процедура заключается в том, чтобы зарегистрироваться в онлайн-приложении, потом в нем оформлять свои денежные проводки, чеки, а система сама рассчитывает налог. Никуда ходить и стоять в очередях не надо. Самозанятый может автономно использовать этот режим.

- А насколько просто ему будет вести полноценную предпринимательскую деятельность? Может ли самозанятый конкурировать в закупках с юридическими лицами?

- Повторюсь, вести деятельность в качестве самозанятого – самый легкий путь и самый легкий способ ведения бизнеса. Единственное, здесь есть ряд ограничений. Ты не можешь зарабатывать больше 2 миллионов 400 рублей, иметь наемных рабочих, осуществлять определенные виды деятельности, например, торговлю подакцизными товарами, добычу полезных ископаемых, но при этом ты являешься полноценным участником всех бизнес-процессов, можешь заявлять свои доходы для получения кредита, оформления виз, получать необходимые гарантии от банков и так далее. В том числе, самозанятые имеют возможность участвовать наравне с малым бизнесом в системе государственных закупок.

- А можно ли говорить о том, что в ближайшем будущем самозанятых ждут какие-то изменения, например, в льготах?

- Это сравнительно новый режим. До пандемии планировалось плавно запускать его по всей Росси, но когда возникли определенные ограничения, возможность использовать режим самозанятых получили все регионы. Думаю, что рассуждать о каких-то дополнительных льготах или дополнительном регулировании для самозанятых можно будет после наработки практики применения этого режима и оценки социально-экономических эффектов.