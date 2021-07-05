Бьющийся в истерике лидер «Ногу свело!» Макс Покровский написал заявление на Диму Билана и посвятил ему обличительный трек

В этот раз взбеленился Макс Покровский, ярый «борец с режимом» и фронтмен группы «Ногу свело!». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ограничения в связи с пандемией продолжают рождать дискуссии в обществе. Артистическая среда исключением не стала. В конце прошлого года лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров обвинил рэпера Басту в паразитировании на сложной эпидемиологической ситуации — мол, пока всем (в том числе и Шнуру) запрещали выступать, наставник шоу «Голос» собирал полные залы, до краев забитые людьми. Тогда Баста объяснился: оба ноябрьских концерта в «Ледовом» были согласованы с властями, зал был заполнен на 50%, а Шнурову намекнул на то, что стукачей еще со школьных времен обычно наказывали.

Прошло полгода, и вот — вторая часть Марлезонского балета. В этот раз взбеленился Макс Покровский, ярый «борец с режимом» и фронтмен группы «Ногу свело!». После того, как выступление коллектива отменили на концертной крыше Roof Place в Петербурге, он решил найти крайнего и выместил агрессию...на Диме Билане, самом безобидном из артистов российской эстрады.

Оказалось, что Билан успел выступить на той же площадке 1 июля, но вел себя слишком вольготно — пел без маски (!), выходил в зал, чтобы обниматься, фотографироваться и петь вместе с публикой. Поистине неподобающее для артиста поведение привело в ярость Покровского. Ведь это якобы из-за разнузданного Димы отменили концерт «Ногу свело!» 3 июля. Максим записал матный видеоролик с берегов Невы, где обратился к Билану в тональности припева шлягера «Хару-Мамбуру».

— Билан, ****, — возопил вокалист. — Слушай меня внимательно! Я говорю вежливо и повторяю слова! Вчера на Roof Place ты нас**л на все правила, и наш концерт отменяют!!! Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и к публике. В частности, к нашей. Билан!!! Это не очень было культурно! Слышь меня?!!

Первой на истерику отреагировала Яна Рудковская, продюсер Димы Билана.

— 50 процентов было соблюдено (ограничение по заполняемости зала в период пандемии — Авт.), на концертах Дима говорил, чтобы все надели маски, — ответила она. — Почему группа «Ногу свело!» отменила концерт? Ну, наверное, не продались билеты. При чем тут Дима Билан — непонятно. Максим может позвонить мне или Диме, но хайпить на этой теме... Это просто смешно. Обидно, что люди хайпятся на имени моего — прежде всего — друга.

После этого, судя по всему, состоялся разговор Яны и Максима, в ходе которого они договорились не усугублять из без того позорную свару. Но 4 июля вышел новый видеопост Покровского, где он снова выказал вулканическое недоумение.

— Уважаемая команда Билана, я что-то не понял! — начал обращение певец, держа в руках ноутбук и стоя посреди кустарника. — Позавчера с вашим директором мы утвердили формулировку, что конфликт углубляться не будет. О чем в тот же вечер я сделал пост. Прошло уже два дня, а вы все не унимаетесь! Я не понимаю, кто на ком хочет хайпануть? К тому же продюсер Яна Рудковская выражает сожаление, что я не выражаю точку зрения посредством музыки. Нет, это не так. Песня уже готова (ставит отрывок трека, посвященного Билану: «Я понял твой план, Дима Билан»), но мы ее не публикуем по причине наших договоренностей. Ребят, определитесь.

Творческий шантаж сработал. Видимо, испугавшись, что Покровский выпустит компроматную песню, заговорил и сам герой потенциального хита: «Навертеть словоблудия и брызгать слюной? Не ожидал от давнего и казалось уважаемого знакомого».

— Уважаемый Максим Сергеевич Покровский, вот уже третий день вы, оказывается, не унимаетесь и продолжаете пиариться на моем питерском концерте и снимать свой хайповый сериал под названием «Билан», — подчеркнуто сдержанно продолжил Дима. — Я заметил ваши вопли только вчера, но даже не собирался отвечать, поскольку человек я неконфликтный и отвечать на такую неадекватную агонию не вижу никакого смысла.

Затем певец попытался объяснить коллеге, что не всегда может контролировать происходящее на концерте.

— Любой адекватный человек должен понимать, что я не всемогущий и не могу выполнять организационную работу на концертах за других людей, не могу следить за правилами в каждом городе, которые, как известно, отличаются друг от друга в этот период времени, — продолжил Билан. — Каждому уважаемому мною зрителю на концерте лично надевать маску на лицо я тоже не могу. Я неоднократно говорил со сцены, что маски необходимы. На этом я свою работу, как гражданин страны, выполнил и занялся тем, для чего меня и пригласили — провел свой концерт, пел для людей. Я не считаю, что виноват в отмене вашего концерта из-за того, что один раз привитый, подчеркиваю, вышел в зал на тридцать секунд.

Максима это не устроило, и он, как настоящий рокер и певец протеста, пошел искать справедливости в полицию. Якобы кто-то угрожал Покровскому в личных сообщениях вотсапа, и теперь он винит в этом Билана. Правоохранительные органы начали проверку.

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