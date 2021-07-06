Вампиры усадьбы Мураново: поэт Евгений Баратынский был вампиром, женатым на дочери чернокнижника

Поэт Евгений Баратынский лично разрабатывал проект усадьбы и чертил все планы. Неслучайно Мураново называют "архитектурным шедевром Баратынского". Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях вместе с порталом для путешественников "Путь-дорога" я посетил усадьбу Мураново. Как все, наверное, помнят, Мураново - это самая абсурдная и загадочная усадьба. Абсурд в том, что дом здесь построил поэт Евгений Баратынский, а усадьба все равно считается Тютчевской, хотя Тютчев здесь ни разу не бывал!

Загадочная же усадьба потому, что Мураново - это настоящее вампирское гнездо. А поэт Евгений Баратынский - вампир. Понятное дело, сотрудники музея вам этого не скажут, они это скрывают, как только могут. Но из полунамеков, поговорок да и от зрелищ, увиденных в комнатах, можно сделать свои выводы.

У усадьбы был небольшой секрет. Поэт проектировал здание таким образом, чтобы в комнатах царил вечный полумрак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОФИЦИАЛЬНАЯ СКУЧНАЯ ВЕРСИЯ

Итак, согласно основной версии событий, усадьба просто несчастная. Баратынский сам строил дом, а когда, наконец, построил, то умер. Поскольку все в доме напоминало о нем - то супруга не стала тут жить и продала усадьбу родственникам. Так через третьи руки Мураново досталось наследникам поэта Тютчева и стала Тютчевским музеем, хотя сам Тютчев здесь вообще ни разу не бывал.

Пестрая кошка сторожит черный вход, через который водят туристов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОЭТ ЕВГЕНИЙ БАРАТЫНСКИЙ БЫЛ ВАМПИРОМ

Чтобы понять это - достаточно просто походить по комнатам и послушать экскурсовода. Когда поэт женился, Мураново попало к нему в руки как часть приданого жены. Баратынский взялся строить дом своей мечты. Причем, все этапы строительства взял под личный жесткий контроль.

Знаете, о чем он пекся больше всего? Чтобы повсюду в доме царил сумрак. Поэт предпринимает все усилия, чтобы прямой солнечный свет не попадал ни на него, ни на его детей.

Приходите посмотреть, будете фрустрированы. Даже на стенах комнаты, где учились дети (в обиходе "тужиловка") вы не найдете ни одного окна!

Что говорить о личном кабинете Баратынского. Солнечных лучей здесь не должно было быть даже утром. Поэт мог работать только в сумерках.

Догадайтесь с одного раза, как называлась его последняя поэтическая книга?

Бинго, также, как вампирский роман Стефани Майер. Конечно, "Сумерки".

Последняя книга стихотворений Евгения Баратынского называется "Сумерки". Так же, как и сага о вампирах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Смерть Баратынского тоже была немножечко странноватая и связанная с кровью. Он не прожил в доме и года, как врачи послали в Неаполь его любимую жену Настасью Львовну, которая чувствовала себя плохо. Доктора решили, что бледной женщине надо развеяться на солнышке. В Неаполе при свете дня семейству стало совсем дурно. Настасья Львовна то и дело теряла сознание. Вызванный доктор не придумал ничего лучше, как пустить ей кровь. При виде крови, пущенной почем зря, Баратынский переволновался и умер от мгновенного инсульта. Ему было всего сорок четыре года.

Книга "Сумерки". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как и положено вампирам, у Баратынского были сильные проблемы с изображениями. Прижизненных скульптур поэта не осталось, поэтому бюст поэта выполняли по его посмертной маске.

Посмертный бюст Баратынского. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По поводу Баратынского еще можно выражать сомнения: как так, русский поэт и вампир, а не сошли ли вы с ума? А если вампир, то почему умер от вида крови, а не от серебряной пули? Но вот что касается жены его, Настасьи Львовны, то тут дело ясное, что дело темное. Дело в том, что Настасья Львовна - дочь известного мага и чернокнижника Льва Энгельгарта.

Отец Эльгенгардт ветеран Суворовских сражений слыл заговоренным: прошел все походы, но не получил ни одного ранения. Любопытные нередко спрашивали старика, как это у него так получилось, на что старец на голубом глазу вещал, будто покорил стихии огня, воды и времени. Да-да, под рюмку-другую дед травил байки, что умеет замедлять ход времени и менять погоду, чтобы сделать врагу гадость.

Лев Энгельгардт славился тем, что не получил ни одного ранения в боях. "Я умею покорять воду, пламя и время", - скромно признавался старик

Во все это можно было бы списать на пьяный бред, если бы не ряд обстоятельств. Во-первых, челядь искренне считала Энгельгардта магом. Мало того, что из кабинета деда кричало и топотало, так еще не раз жители видели в Мураново странных сущностей. Не выдержав страха, многие крестьяне вообще пускались оттуда в бега.

Во-вторых, зять старика издал его записки. Можно поглядеть, в них, помимо писаний, всякие магические круги, заклинания. В интернете есть скрины. Поудивляйтесь.

Книга Льва Энгельгардта, изданная зятем.

В-третьих, две дочери Энгельгардта в своих дневниках не скрывали, что папаша в свободное время пытался создать средство для уничтожения "бесовских сил". Причем, старшая дочь, та самая Настасья Львовна, знала про дела отца очень неплохо, поскольку время от времени ассистировала ему.

Анастасия Энгельгардт слыла дурнушкой, но Евгений Баратынский очень ее любил: "Ты мне, Настенька, милее всех красавиц, - говорил он

В-четвертых, в усадьбе хранится шикарная чернокнижная библиотека Энгельгардта. Это предмет гордости усадьбы. Но сотрудники о ней говорят, как Горлум. В духе "наша гордость", но никому никогда не показывают.

В 1997 году небольшая часть мемуаров Энгельгардта была издана в "Новом литературном обозрении". Там много про войну и чудеса и, между тем, есть предисловие, гда сказано, что составители охотно продолжили бы работу с наследием автора, но администрация усадьбы всячески затрудняет доступ к хранящимся в музее архивным документам.

Интересно, почему?

В Мураново вы не найдете ни одной подписи и этикетки. Все выглядит так, словно хозяева зесь живут и ненадолго вышли. Или даже не вышли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Загадка места Мураново

То, что Мураново - место непростое, известно давно. С незапамятных времен и до сих пор тут располагается деревня. И в ней, спроси любого, тебе кое-что да расскажут. Даже в советские времена сюда ходили разные экстрасенсы и эзотерики, чтобы подпитаться энергией. Гиды неспроста советуют смотреть в окно и насладиться видами. Окна усадьбы выходят на три идеально ровных холма, сохранившихся еще со времен Баратынского и существовавших раньше него. Там же проистекают двенадцать целебных источников. И выглядит заоконный пейзаж так, словно наши славянские пращуры действительно могли использовать это место для поклонения своим богам.

А что касается названия - то, на самом деле, никто толком не знает, откуда оно пошло. И есть, например, серьезные версии, что в честь славянской Мораны, богини смерти. На самом деле Мураново - никакое не Мураново, а Мораново!

Этот вид, сохранившийся еще со славянских времен, завораживал Баратынского и не только. Подпитаться энергией к трем холмам и по сей день ходят эзотерики и экстрасенсы. Фото: wikimedia.org

По крайней мере, местные верили, что колдун Энгельгардт воспринимал Мураново как место непростое. Иначе с чего бы он отправился из Москвы да в эдакую глушь. Как писала его дочь, когда старик был при смерти, он попросил потащить его в какое-то место на холмах и после этого обряда прожил еще лет пятнадцать. В том числе - выдал дочь замуж и сбагрил вместе с ней усадьбу.

Мурановские холмы. Фото: wikimedia.org

САМАЯ ФЕМИНИСТИЧЕСКАЯ УСАДЬБА

"Мураново - самая феминистическая усадьба, - говорят в музее, - всегда ее хозяйками были только женщины. Причем, так продолжается и по сей день".

Возможно, дело тут не только в совпадении. Место, названное в честь богини Мораны требовало к себе женщину-повелительницу. И, похоже, старик Энгельгардт об этом что-то знал. Ему-то кое-как удалось договориться с духами. А вот его сыну, который должен был стать наследником, не повезло. После встречи с нечистой силой мальчик заболел чем-то вроде эпилепсии и впал в безумие. Несчастье постигло и Баратынского, развернувшего здесь бурную деятельность. Согласно завещания колдуна, хозяйкой усадьба должна была быть только женщина.

Интерьеры Мураново. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После смерти Энгельгардта усадьбой владела его старшая дочь. Потом она продала имение своей же сестре. А уже та завещала имение своей дочери, которая была замужем за младшим сыном Тютчева, Иваном.

Иван был тоже своеобразным гражданином. Например, притащил в усадьбу кровать, на которой умер Тютчев и с удовольствием спал на ней. А еще раньше, при его матери, в одну из комнат поместили портрет Гоголя, писаный с мертвого писателя, но так, чтобы он выглядел, как живой, то есть, сидя и с полузакрытыми глазами.

Эти колечки сделаны из волос покойной жены Тютчева. А страшных артефактов в доме - пруд пруди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С приходом советской власти внук, остававшийся единственным наследником - НЕМЕДЛЕННО сбагрил имение государству. Наверное, потому что если бы померла его матушка, числившаяся хозяйкой Мураново, он тут же попал бы под удар. Формально, с передачей имения государству требование завещания было выполнено. Россия ведь - тоже ведь женщина. И Софья Власьевна, то бишь, Советская власть - тоже женщина.

Во всяком случае, с Николаем Иванычем ничего не случилось. Он продержался на посту директора чуть ли не до середины двадцатого века и просто жил в музее, как у себя дома, ни в чем себе не отказывая.

Интерьеры Мураново. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ

Загадочны связи Мураново с огнем. Старик Энгельгардт, веривший в свое умение усмирять огонь, придумал обряд. Каждый год он палил из двух старинных пушек. Причем, даже не он. Палить должны были две его дочки. Возможно, благодаря этому действию, огонь не трогал усадьбу. Когда в начале двадцатого века крестьяне побежали палить все барские усадьбы, то в округе они не тронули только деревянный дом в Мураново.

27 июня 2006 года заклятье иссякло и в Мураново залетела шаровая молния. Но и здесь странная удача улыбнулась дому. Ночью во дворе почему-то тусили полчища людей. Они вытащили из дома все ценные вещи и документы, так, что, как уверяли музейные сотрудники, ценности не пострадали. После пожара недосчитались было книг по черной магии старика Энгельгардта и поспешили объявить, что они горели. Но выяснилось, что библиотеку удалось спасти. Буквально за несколько дней до пожара их вывезли в Клин.

Поэтому ничего не сгорело, а молнию можно было считать неким предупреждением. Только вопрос, предупреждением о чем?

Кстати, попадание шаровой молнии пришлось в аккурат в год 240-летия со дня рождения первого владельца, деда-чернокнижника.

Совпадение? В любом случае, стихотворение "Люблю грозу в начале мая" здесь не любят и просят не цитировать.

Фёдор Иванович Тютчев Фото: wikimedia.org

ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕТАЛИ

Если вдуматься в некоторые детали, то можно обнаружить много интересного и загадочного.

Например, в Мураново существует специальный "домик тещи Энгельгартов", который с советских времен сохранен за потомками Тютчевых. Они там живут. И эти потомки усадьбу не забывают и наведываются в нее часто.

В доме нет ни одной подписи, ни одной этикетки, ни одной бумажки на стенах. Все выглядит так, словно усадьба жилая. Возможно, так оно и есть, и духи старинного семейства здесь действительно обитают до сих пор. Чтобы не потревожить их, вход сюда возможен только с гидом. Одному попасть внутрь дома никак нельзя. Гиды знают, как обходить духов и в какую комнату лучше не заходить.

Ручки кресла в виде бараньей головы намекают на связь хозяина с Дьяволом, которого изображали в виде козла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, даже гиды проговорились, что здесь ходит призрак женщины. Неофитов пугает, старожилы привыкли и даже не боятся, но из соображений безопасности не рекомендуют смотреть в усадебные зеркала.

Взгляните на любую деталь, которая кажется вполне безобидной - и убедитесь в том, что она имеет магические свойства. Почему экскурсантов вводят в дом только с черного хода? Или вот, казалось бы, вот простейший рисуночек, цветок василек на печке. Его эскиз придумал Баратынский и нарисовал собственноручно. А знаете ли вы, что василек - самый магический цветок и служит как для защиты от злых духов, так и для установления контактов с ними?

Эскиз василька Евгений Баратынский придумал сам и нарисовал собственными руками, нарисовал на плитке и облицевал печь у входа. Василек - растение, которое помогает выходить на связь с нечистой силой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАК ПОПАСТЬ В МУРАНОВО

Словом, как вы поняли, в Мураново имеет смысл приехать и раскрыть глаза свои. Помимо самой усадьбы имеет смысл посетить домовой мурановский храм Спаса Нерукотворного. Камерная церковь была построена в конце девятнадцатого века, а ее колокольня стоит рядом отдельным зданием, также здесь имеется чудотворная икона "Умиление" или "Радость всех радостей", перед которой когда-то молился Серафим Саровский. Святой считался семейным покровителем нескольких поколений Тютчевых. В усадьбе есть его портрет, причем, не икона, а именно портрет.

Туристам рекомендуют не смотреть в здешние зеркала. Но туристы назло ходят и смотрят. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Москвы попасть в Мураново можно электропоездом с Ярославского вокзала (см. расписание) до ст. Софрино или Ашукинская; далее автобусом № 34 до остановки "Музей "Мураново" (см. расписание). Также до Мураново от ст. Ашукинская можно доехать на такси.

Цена входного билета на территорию парка 50 рублей. Цена билета за посещение дома (с обязательным гидом) - 450 рублей в праздники и выходные и на 50 рублей дешевле в будни.

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