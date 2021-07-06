В подмосковной клинике впервые применили барокамеру и лазер для восстановления пациентов после ковида

В клинике впервые в мире тестировали многие технологии реабилитационной медицины. Например, гидрокинезотерапию — лечебную гимнастику в воде Фото: Shutterstock

Неподалеку от Зеленограда в деревне Голубое находится Центральная клиническая больница восстановительного лечения (ЦКБВЛ). Здесь занимаются реабилитацией пациентов после операций, тяжелых заболеваний и травм. Начали задолго до появления этого термина в медицинском и повседневном обиходе.

— Три года назад мы отметили 50-летие больницы. Раньше здесь был небольшой деревянный корпус детского санатория. В 1981 году возвели современный корпус, который впервые в мире начал реабилитацию пациентов. Их централизованно привозили со всего СССР. Слова «реабилитация» тогда не было. Весь опыт клиники стал известен, когда наши специалисты стали выступать на международных конференциях, — рассказывает заместитель главврача по медицинской части Елена Ямпольская.

НАУЧАТ ХОДИТЬ ПОД ВОДОЙ

Из маленького филиала московской больницы, ЦКБВЛ превратилась в ведущее учреждение России и Европы — многопрофильный реабилитационный центр. Стационарную медпомощь тут получают ежегодно более 9 000 пациентов.

В клинике впервые в мире тестировали многие технологии реабилитационной медицины. Например, гидрокинезотерапию — лечебную гимнастику в воде. В центре есть бассейны с установкой для подводного вертикального вытяжения позвоночника и приспособлениями для хождения под водой.

Для восстановительного лечения используют все классические методы аппаратной физиотерапии. Проводят грязелечение и озокеритотерапия — аппликации из смеси масел и углеводородов. Применяют методы функциональной программируемой электростимуляции и высокоимпульсной магнитостимуляции.

Даже локация клиники играет роль в восстановлении пациентов.

— Больница расположена ниже уровня моря, поэтому у пациентов нормализуется давление просто за счет местности, — рассказывает завотделением лечебной физкультуры, врач высшей категории Ольга Кочунева.

Врачи напоминают, что реабилитация не в силах отменить диагноз.

— Человек с ишемической болезнью сердца от нее не избавится. Но до нас он, пройдя десяток метров, начинал задыхаться,. От нас выходит, проходя километр и более, — говорит врач.

ВОЕННЫЕ ИСТОРИКИ ПОЗДРАВИЛИ ВРАЧЕЙ

Пандемия поставила перед врачами новые задачи. Реабилитация требуется тем, кто переболел коронавирусом. Особенно в тяжелой форме.

— Одних только неврологических отделений у нас пять, есть ортопедо-травматологическое, кардиологическое, соматическое отделения. После перенесенного ковида там прошли реабилитацию более ста человек. Мы первыми начали использовать барокамеру, первыми применили лазеротерапию после коронавируса, — рассказывает Ольга Кочунева.

В День медицинского работника с профессиональным праздником коллектив больницы поздравили советник председателя «Российского военно-исторического общества» Ростислав Мединский.

— Мы решили сказать спасибо всем людям, которые трудятся в этом прекрасном медицинском учреждении. То, что вы делаете в вопросах борьбы с коронавирусом, выполняя другие важные и актуальные задачи по сохранению здоровья людей, достойно всякого подражания и поддержки, — сказал Ростислав Мединский.

От имени «Российского военно-исторического общества», Ростислав Игнатьевич вручил главному врачу клинки Валерию Митьковскому книгу председателя РВИО Владимира Мединского «Война. Герои и подвиги», свою книгу «Дорогами побед», бюст маршала Георгия Жукова и копию Ржевского мемориала.

КСТАТИ

«Живой» экспонат времен Великой Отечественной

У главного входа в больницу посетителей встречает ГАЗ-АА — легендарная «полуторка», которая наряду с танком Т-34 и «Катюшей» является символом Победы. Казалось бы, какое отношение эта машина имеет к больнице, которая была создана немногим более 50 лет назад?

Оказалось, что один из штатных водителей самостоятельно восстановил машину. Он нашел то, что от нее осталось, в лесах Тверской области. Купил недостающие детали и вернул легенду в строй. Каждое 9 мая «полуторка» отправляется на праздник.

В холле больницы стоят стенды с фотографиями фронтовиков — как на акции «Бессмертный полк». Работники больницы поделились семейными историями своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной. Когда в гости к персоналу заглядывают знакомых, сотрудники всегда проводят небольшую экскурсию по стендам и показывают своих близких.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Исцеление духовное

В реабилитации большую роль играет внутреннее состояние пациента, его желание абстрагироваться от болезни. Утешение находят в молитве. Понимая это, сотрудники в 1992 году предложили создать на территории клиники свой храм — первый больничный храм в Подмосковье после революции.

Сначала молитвы совершались в коридоре, а иконы расставляли на стульях. Врачи сделали иконостас, помогали в алтаре, пели на клиросе. Храм создавался не церковью, а врачами. Когда построили здание, храм освятили в честь святого врача преподобного Агапита Печерского.

Одна из сотрудниц больницы принесла икону «Двунадесятые праздники». Образ был совершенно темным, но спустя некоторое время начал сам по себе светлеть. Со временем благодаря прихожанам в храме появились иконы с мощами святых.

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