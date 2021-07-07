Страховые компании продают полисы с защитой от COVID-19. Стоит ли их покупать

Маски и перчатки не защищают на 100%. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Третья волна пандемии в самом разгаре. Число заболевших растет. Плюс поговаривают о более тяжелых последствиях новых штаммов. Маски и перчатки защищают, но не на 100%.

В общем, от коронавируса не застрахуешься. Но это в переносном смысле слова. А если в прямом, то страховщики тут как тут: специальные полисы они стали предлагать еще прошлой весной. А с приходом третьей волны их «продуктовая линейка» расширилась. «Комсомолка» решила разобраться: стоит ли покупать финансовую защиту от ковида и как это сделать с максимальной выгодой?

ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЕТ ПОЛИС

Почти все крупные страховые компании продают специальные полисы, которые защищают от ковида и его последствий. Самые распространенные - от двух рисков: заболеть и умереть. Реже - от рисков госпитализации и инвалидности.

В среднем такая страховка стоит от 3 до 10 тысяч рублей. Как правило, покрытие - от 500 тысяч до миллиона рублей, но бывает и больше. В случае смерти наследники получат всю сумму, в случае просто диагноза «коронавирусная инфекция» - 2 - 5 процентов от нее, при госпитализации - по 0,3 - 0,5 процента за каждый день, проведенный в клинике.

Правда, как и при заключении любых договоров, нужно внимательно читать все условия страховки. Может оказаться, что выплаты не полагаются тем, кто болен диабетом или работает в медицинском учреждении. А чтобы получить выплату, нужно предоставить не только результаты теста, но и заключение врача.

«Результатов тестирования без медицинских документов для получения выплаты недостаточно, как и больничного листа», - говорится на сайте Альфа-Страхования.

ПРОВЕРКА СТРАННОГО СЛУХА

На волне жарких дискуссий по поводу вакцинации в соцсетях (а где же еще?) появился слух. Мол, страховые компании срочно переписывают ценники на полисы. И делают это не в пользу тех, кто вакцинировался: вколол прививку - полис для тебя будет дороже. Мы решили проверить, так ли это. Как и предполагалось, слух не подтвердился.

- В нашей компании такого точно нет. Страховку можно приобрести независимо от вакцинации, - рассказали «КП» в «Росгосстрахе».

При этом во многих компаниях в ассортимент рисков добавили «осложнения в результате вакцинации». Наверное, чтобы успокоить тех, кто еще сомневается: стоит ли делать прививку?

- Наш полис покрывает риск неблагоприятных последствий вакцинации. Это касается любой вакцины, одобренной Минздравом России, в том числе и от коронавируса, - пояснили в пресс-службе Альфа-Страхования.

Впрочем, скидок для привившихся от коронавируса тоже нет: перед страховой все равны. Но это касается только простых клиентов. А вот корпоративные бонусы уже предлагают. К примеру, на скидку при покупке полисов могут рассчитывать те компании, у кого больше 60% сотрудников привились или собираются это сделать.

- Возврат россиян к привычной жизни возможен только при наличии коллективного иммунитета. Поэтому мы дополнительно поощряем тех клиентов, которые активно объясняют важность вакцинации своим сотрудникам, - говорит Дмитрий Попов, заместитель гендиректора по ДМС компании «Ингосстрах».

Для таких клиентов программу добровольного медицинского страхования бесплатно расширяют - включают в нее реабилитацию застрахованных после COVID-19. А новым клиентам дают скидку 10%.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

- Может, купить обычный, а не специальный полис?

- Можно поступить и так. Но, как правило, деньги платят лишь в случае смерти клиента, а не инвалидности или временной нетрудоспособности. Если вас устраивают такие условия, обратите внимание на полис страхования жизни: он включает в себя риск смерти по любой причине, в том числе от коронавируса. В этом случае наследники получат денежную компенсацию.

- Входит ли в обычную страховку для выезжающих за рубеж защита от ковида?

- Стандартные страховки путешественников и так предполагают оказание любой медицинской помощи в чужой стране. Поэтому вам должны оказать помощь в том числе и при заболевании коронавирусом. Но тут есть тонкий момент: как правило, ваше лечение за границей оплачивает не местная клиника и даже не страховщик, а так называемая компания-ассистанс. Именно ее телефон обычно указан в полисе, именно туда вы будете звонить, когда понадобится обратиться к врачам, и именно ее сотрудники решают, на каких условиях вам будут оказывать помощь.

Кстати, некоторые компании предлагают расширенные страховки для выезжающих за рубеж. Туда входят не только медицинские расходы на месте, но и защита от невыезда. Например, если вы купили билет, а ПЦР-тест, сделанный накануне вылета, оказался положительным. Тогда компания компенсирует понесенные из-за вынужденного отказа от отпуска траты. Или, наоборот, если вам пришлось остаться на чужбине на время карантина, страховая компенсирует дополнительные расходы, возникшие из-за внезапно затянувшегося путешествия.

СОВЕТЫ «КП»

Рискуем или копим?

Есть два вида полисов, позволяющих застраховать собственную жизнь и здоровье.

1 Рисковый полис. Как правило, он заключается на год. Если за это время произойдет несчастный случай, клиенту или его родственникам выплатят компенсацию. Если все в порядке, потраченные на полис деньги вам никто не вернет.

+ Низкая стоимость: полис на год может стоить всего несколько тысяч рублей.

- Если ничего не случилось, деньги сгорают.

2 Полис накопительного или инвестиционного страхования жизни. Суть в том, что вы одновременно и копите деньги, и страхуете себя от различных неприятностей. Взносы нужно делать регулярно - раз в месяц, раз в квартал или раз в год. Обычно договор заключают на длительный срок - от 5 лет. Если все хорошо, к концу срока действия договора клиент получит обратно от страховой компании круглую сумму. Если со здоровьем возникли проблемы или произошел несчастный случай, клиент или его родственники получат компенсацию от страховой незамедлительно.

+ Деньги не сгорают, в конце срока может накопиться приличный капитал.

- Вносить нужно довольно крупные суммы, причем в течение всего срока действия договора. А если попробовать забрать деньги раньше срока, сумма вернется небольшая.