В Москве ежегодно реставрируют 100 исторических памятников

Первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы - главный инспектор в области охраны объектов культурного наследия Сергей Мирзоян в в открытой телестудии «Комсомольской правды» на Moscow Urban Forum 2021 (MUF). Автор фото: Роман САДОВОЙ

Московский урбанистический форум Moscow Urban Forum 2021 (MUF) традиционно проводился в этом году в парке «Зарядье». Дискуссии, панельные сессии и фестивальная программа проходили с 1 по 4 июля. Главная тема форума – «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». В рамках деловой программы MUF в открытой телестудии «Комсомольской правды» побывал первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы - главный инспектор в области охраны объектов культурного наследия Сергей Мирзоян.

ОДНИМИ ШТРАФАМИ ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИТЬ

- Сергей Михайлович, могли бы рассказать об итогах работы департамента за последние полгода?

- В Москве более 8 тысяч памятников находятся под государственной охраной, включая выявленные объекты культурного наследия. За прошедшие полгода 67 объектов уже приняты по актам приемки. Ежегодно реставрация завершается на 100 исторических памятниках.

За шесть месяцев текущего года нами выдано порядка 500 заданий на проектирование и более 700 разрешений подрядным организациям на производство тех или иных работ - научно-исследовательских, ремонтных, реставрационных. Порядка тысячи объектов у нас находятся в той или иной стадии проектных или производственных работ. Среди уже обновленных памятников - Белые палаты на Кузнецком мосту, скульптурные композиции на Ленинском проспекте, дом 37. По городской программе «1 рубль за кв. метр» отреставрирован дом 36 на Пречистенке. Еще на шести объектах по этой программе работы продолжаются.

- Защитники старой Москвы предлагают в 10 раз увеличить минимальный штраф за действия, которые привели к повреждению или уничтожению здания, имеющего культурную ценность. Необходимо ли ужесточать наказание для нарушителей?

- Это сложный вопрос. Опыт европейских стран показывает, что у них принудительная составляющая минимальная. Это объясняется менталитетом стран. С другой стороны, это свидетельствует о небольших объемах работ. У нас другая система. Собственники объектов обязаны проводить реставрационные работы. Мы выдаем соответствующие предписания и контролируем выполнение работ, привлекаем к административной ответственности, а иногда можем даже изъять памятник у нерадивого собственника.

Либо нужно в разы увеличивать штрафные санкции, либо иметь в виду, что величина штрафов не всегда сопровождается правоприменительной практикой. Суды, как правило, назначают нарушителю нижний предел штрафной суммы - 100-200 тысяч рублей. Хотя действующее законодательство предусматривает штрафы и до миллиона, и до пяти миллионов, даже 20 миллионов рублей. А за уничтожение памятников особого значения – 60 миллионов рублей. Но такие штрафы не применяются. Второй момент – исполнительное производство. Даже те штрафы, которые выносятся, не всегда взыскиваются.

Нужны и другие меры законодательного регулирования. Мы занимаемся разъяснительной работой, предупреждением правонарушений. Одни штрафы проблему не решат. Правительством России внесен в Госдуму законопроект, в разработке которого Департамент культурного наследия принимал самое непосредственное участие вместе с Министерством культуры и с другими региональными органами охраны. Мы включали туда процедуры, которые можно без угрозы для памятника упростить или сделать четко урегулированными, чтобы не было лакун в законодательстве.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОХРАНЕНИЯ НАСЛЕДИЯ В СТОЛИЦАХ МИРА

- Мосгорнаследие представило на урбанфоруме новое исследование в сфере охраны культурно-исторического наследия в крупнейших европейских столицах. О чем в нем говорится?

- Это уникальное исследование. На сессии в рамках Urban Forum мы обсудили практики сохранения наследия пяти европейских столиц - Москва, Париж, Рим, Берлин и Лондон. Крупнейшие агломерации, со своими особенностями, со своими уникальными объектами культурного наследия. Как мы увидели из исследования, у Москвы есть существенные конкурентные преимущества по сравнению с этими столицами. У Москвы есть интересные наработки, которых нет у них, которые можно было бы использовать для сохранения наследия в этих столицах.

Речь идет о системе мониторинга объектов культурного наследия, о системе работы с ними, в том числе работы к понуждению проведения реставрационных работ. В Москве действует четкая система учета объектов культурного наследия, в том числе в цифровом формате. У нас есть свободный доступ к информации о памятнике, его адресе, уникальных названиях, QR-коды на самих памятниках. Эти коды отсылают к системе «Узнай Москву», которая содержит много информации о памятниках.

В то же время нам есть и чему поучиться у наших коллег.

- Чему например?

- Например, во многих странах есть системы налоговых послаблений, субсидирования работ, предоставления безвозвратных или под низкий процент кредитов на реставрационные работы. Нам есть, что изучить в этом направлении.

- Исследование, озвученное сейчас на урбанфоруме, можно будет увидеть в открытом доступе?

- В скором времени появится публичный отчет с аналитическими, цифровыми результатами, сравнениями, информацией о том, как охраняются памятники в европейских столицах. Например, в Лондоне наибольшее количество объектов культурного наследия – 18 тысяч. Но у них в это число входят в том числе небольшие элементы – гидранты, телефонные будки, другие городские элементы. В других городах тоже есть свои интересные особенности.

- А что интересного в Москве?

В Москве есть улицы, где рядом со зданием XVIII века соседствует станция метро ХХ века, которая была построена на месте снесенной церкви Параскевы Пятницы, как у нас на Пятницкой. За углом - палаты XVII века, культовые учреждения. Это агломерация разных эпох, которые должны жить во взаимосвязи, новой жизнью. Нельзя просто отреставрировать здание и закрыть его. Оно тут же придет в упадок. Здание должно жить. И наша задача – не просто сохранить памятники, а интегрировать их в современную жизнь, сделать эти объекты драйверами развития экономики. Эта задачу надо решать всем вместе.