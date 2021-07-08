Украинский генерал пугает "нападением" России: что не так с неосторожным заявлением

Никакой 100-тысячной группировки Российской армии у границ с Украиной нет. Донбасс защищают другие люди. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть на Украине такой генерал - Игорь Романенко. Бывший заместитель начальника Генштаба вооруженных сил.

Еще находясь при должности он "прославился" тем, что частенько делал такие заявления о России, что даже сослуживцы не стеснялись публично называть его придурком, а некоторые (украинские же!) аналитки, эксперты и журналисты подозревали в нем шизофреника. Не верите? Ну тогда вот вам доказательство. Высказанное в интервью информационному агенству "Харьков" мнение авторитетного в незалежной публициста Александра Роджерса. Цитирую его слова:

"Пан Романенко известный шизофреник, который уже неоднократно отличался своими глупыми высказываниями. Так, например, он заявлял, что Черноморскому флоту поступило 60 новых кораблей с «Калибрами» на борту. Этот «генерал» и «эксперт» даже элементарно не понимает, что «Калибры», - это ракеты, которые не могут запускаться с малых кораблей, потому что у них есть своя специфика. Кроме того, он предлагал минировать Азовское море, что в мирное время является террористическим актом. Это человек, который демонстрирует тотальное незнание на фоне тотальной шизофрении... Как-то странно, что люди, имеющие высшее образование, находились в общей сложности на военной службе более 40 лет, могут заявлять такие глупости, причем не где-то на кухне перед своим нетрезвым товарищем, а в прямом эфире на ТВ... Только в украинской армии подобные люди могут дослужиться до генерала..."

Романенко, который и ранее не отличался особым умом, заявил, что Украина сегодня находится в российском котле, потому что на юге, востоке и севере страны находятся войска РФ.

Ну а на днях тот же Романенко пошел еще дальше: в интервью ОСН он "выразил твердую уверенность: что президент России Владимир Путин хочет атаковать территорию Украины, но не станет этого делать, по крайней мере, в ближайший месяц". Вероятным месяцем атаки генерал называет начало осени. И почему же?

"Сентябрь – это не только выборы в российскую Госдуму, но и совместные российско-белорусские военные учения “Запад-2021” в Беларуси. Под видом их проведения РФ может нарастить силы дополнительно, кроме 100 тысячной группировки у нашей границы. И тогда определяться по складывающейся ситуации – ничего не предпринимать, обострять ситуацию или и вовсе доводить ее до уровня локальной войны", — объяснил он.

Трудно сказать точно - шизофреник или параноик генерал Романенко. Но в любом случае такие мысли могут прийти в голову явно нездоровому человеку. Судите сами. Не так давно Россия провела масштабные учения на своих южных территориях. Вы помните, какой вопль поднялся в США и других странах НАТО? Дабы не раздражать их, Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу "потихоньку вернуть войска в места постоянной дислокации" (об этом наш президент говорил на недавней "Прямой линии"). Спрашивается: так зачем Кремлю снова давать повод Киеву и Западу снова поднимать вой и еще больше обвинять Россию в агрессивности? Это раз.

Два. Российско-белорусские учения проводятся уже много лет подряд. И никаких даже малейших "телодвижений" войска Союзного государства в сторону Украины не делали.

Три. Никакой 100-тысячной группировки Российской армии у границ с Украиной нет, - есть войска Западного и Южного военного округа, что давно известно украинской разведке. Они стоят в своих гарнизонах.

Четыре. Трудно понять, как генерал Романенко связывает грядущее "нападение Путина на Украину" с предстоящими выборами в Госдуму РФ. К тому же разрешение на использование войск за пределами России Президенту - Верховному главнокомандующему дает не нижняя, а верхняя палата нашего парламента. Ну хоть эти элементарные вещи генералу надо бы знать.

Пятое. Только в больных мозгах отставного и недалекого украинского военачальника-провокатора (явно жаждущего хайпа) может родиться мысль о нападении России на Украину. Это чтобы нас Запад еще больше обкладывал санкциями? Чтобы дать повод НАТО еще плотнее "сплачивать ряды" против Москвы? Чтобы Кремль, уже давно твердо настаивающий на политическом разрешении кризиса на Донбассе и выполнении Киевом Минских соглашений выглядел лицемером?

Генерал Романенко обвинил Москву в "нежелании" приостановить стрельбу в Донбассе. Странно: разве Москва командует украинскими артиллеристами и танкистами, денно и нощно обстреливающими города и села Донбасса?

И уж совсем заврался генерал, когда стал утверждать, что "Москва совершает провокации, пока на Украине проходят учения Sea Breeze с участием НАТО". А разве не британский эсминец и нидерландский фрегат недавно устроили провокации в Черном море?

А вот такое заявление о предстоящем нападении России на Украину бывший генштабист незалежной явно делал в нетрезвом состоянии: "к эскалации конфликта вплоть до локальной войны может привести саммит российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского либо же его отсутствие".

В переводе на понятный язык это можно понимать так: если переговорят Путин с Зеленским или не не переговорят, а войны все равно не избежать. Теперь я еще лучше понимаю смысл высказывания моего украинского коллеги Александра Роджерса о том, что "только в украинской армии люди, подобные Романенко, могут дослужиться до генерала"... Ну если с шизофренией, то, выходит, можно...