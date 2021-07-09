«Не надо его жалеть»: Шепелев в день рождения Жанны Фриске поделился редким снимком сына Платона

Жанна Фриске умерла, когда ее сыну Платону было два года. Фото: Мила СТРИЖ

Телеведущий Дмитрий Шепелев в день рождения своей покойной гражданской жены Жанны Фриске опубликовал в Инстаграме редкий снимок ее сына Платона. 8 июля певице исполнилось бы 47 лет. До этой даты артистка не дожила семь лет: она скончалась от рака в 2015 году. Когда Жанна умерла, ее сыну было всего два года.

На снимке Дмитрий держит на плечах хохочущего Платона. При этом лицо мальчика можно рассмотреть только частично: Шепелев скрывает сына от публики. Фотографию Дмитрий сопроводил своими размышлениями на тему жалости. По словам телеведущего, его удивляет то, что люди жалеют его сына. По мнению Шепелева, «нет ничего хуже и унизительнее жалости».

- Некоторые люди, не знакомые с моей семьей, иногда отчего-то жалеют меня, моего сына Платона, Катю. Я считаю, что нет ничего хуже и унизительнее жалости. И главное - никто из нас этой жалости не заслуживает, - написал Шепелев. - Мой сын Платон необыкновенно яркий, умный мальчишка, у него так много талантов и успехов в учебе, музыке, спорте! Его обожают семья, друзья, учителя, у него, я знаю, большое будущее - он взял лучшее от своих родителей. Он живет насыщенной и яркой жизнью, перед ним открыт весь мир, его окружают достойные люди. Он солнечный, улыбающийся и не по годам мудрый человек. Платон достоин только восхищения и уважения. Я очень им горжусь. Поэтому когда я вижу жалостливые сообщения, меня это удивляет, потому что жалость — это слишком мелко для него, он совсем не заслуживает жалости, а только самых теплых слов.

Шепелев поделился редким снимком их с Жанной сына Платона. Фото: Инстаграм.

Большинство подписчиков телеведущего в комментариях написали, что он – замечательный папа, и пожелали им с сыном счастья. «Платона заочно жалеют, потому что он остался без мамы. И его жизнь скрыта от людей. Нет информации, насколько он счастлив. Вы больше показывайте и рассказывайте, и не только с затылка показывайте», «Платон действительно взял лучшее у родителей. Дай Бог ему в жизни легкой дороги и счастья», «Ваш мальчик счастливо живёт и развивается в полной счастливой семье! Вы - молодец!», - пишут фолловеры.

В марте этого года у телеведущего родился второй ребенок. Сына Шепелеву подарила его нынешняя возлюбленная Екатерина Тулупова. Малыш появился на свет в одной из элитных столичных клиник. Родители назвали мальчика Тихоном. У невесты Дмитрия Екатерины уже есть дочь Лада, появившаяся в предыдущем браке с финансистом, основателем инвестиционной компании Altus Capital Дмитрием Кленовым. Супруги развелись в 2016 году.

С дизайнером Екатериной Тулуповой Дмитрий Шепелев начал встречаться пять лет назад. Их познакомили дети: Платон и Лада ходили в один и тот же элитный детский сад и подружились во время занятий.