Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды9 июля 2021 1:55

«Не надо его жалеть»: Шепелев в день рождения Жанны Фриске поделился редким снимком сына Платона

Певице исполнилось бы 47 лет
Ирина СУХАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жанна Фриске умерла, когда ее сыну Платону было два года.

Жанна Фриске умерла, когда ее сыну Платону было два года.

Фото: Мила СТРИЖ

Телеведущий Дмитрий Шепелев в день рождения своей покойной гражданской жены Жанны Фриске опубликовал в Инстаграме редкий снимок ее сына Платона. 8 июля певице исполнилось бы 47 лет. До этой даты артистка не дожила семь лет: она скончалась от рака в 2015 году. Когда Жанна умерла, ее сыну было всего два года.

На снимке Дмитрий держит на плечах хохочущего Платона. При этом лицо мальчика можно рассмотреть только частично: Шепелев скрывает сына от публики. Фотографию Дмитрий сопроводил своими размышлениями на тему жалости. По словам телеведущего, его удивляет то, что люди жалеют его сына. По мнению Шепелева, «нет ничего хуже и унизительнее жалости».

- Некоторые люди, не знакомые с моей семьей, иногда отчего-то жалеют меня, моего сына Платона, Катю. Я считаю, что нет ничего хуже и унизительнее жалости. И главное - никто из нас этой жалости не заслуживает, - написал Шепелев. - Мой сын Платон необыкновенно яркий, умный мальчишка, у него так много талантов и успехов в учебе, музыке, спорте! Его обожают семья, друзья, учителя, у него, я знаю, большое будущее - он взял лучшее от своих родителей. Он живет насыщенной и яркой жизнью, перед ним открыт весь мир, его окружают достойные люди. Он солнечный, улыбающийся и не по годам мудрый человек. Платон достоин только восхищения и уважения. Я очень им горжусь. Поэтому когда я вижу жалостливые сообщения, меня это удивляет, потому что жалость — это слишком мелко для него, он совсем не заслуживает жалости, а только самых теплых слов.

Шепелев поделился редким снимком их с Жанной сына Платона. Фото: Инстаграм.

Шепелев поделился редким снимком их с Жанной сына Платона. Фото: Инстаграм.

Большинство подписчиков телеведущего в комментариях написали, что он – замечательный папа, и пожелали им с сыном счастья. «Платона заочно жалеют, потому что он остался без мамы. И его жизнь скрыта от людей. Нет информации, насколько он счастлив. Вы больше показывайте и рассказывайте, и не только с затылка показывайте», «Платон действительно взял лучшее у родителей. Дай Бог ему в жизни легкой дороги и счастья», «Ваш мальчик счастливо живёт и развивается в полной счастливой семье! Вы - молодец!», - пишут фолловеры.

В марте этого года у телеведущего родился второй ребенок. Сына Шепелеву подарила его нынешняя возлюбленная Екатерина Тулупова. Малыш появился на свет в одной из элитных столичных клиник. Родители назвали мальчика Тихоном. У невесты Дмитрия Екатерины уже есть дочь Лада, появившаяся в предыдущем браке с финансистом, основателем инвестиционной компании Altus Capital Дмитрием Кленовым. Супруги развелись в 2016 году.

С дизайнером Екатериной Тулуповой Дмитрий Шепелев начал встречаться пять лет назад. Их познакомили дети: Платон и Лада ходили в один и тот же элитный детский сад и подружились во время занятий.

Шоу-бизнесИнтересноеЖанна Фриске: досье KP.RU