Заходите на главную кухню страны, будет вкусно!

ПОЛЕЗНЫЙ И УДОБНЫЙ РЕСУРС О ЕДЕ ВО ВСЕХ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯХ

Основная цель нового портала очень проста: создать полезный и удобный ресурс о еде во всех ее проявлениях, сделать так чтобы людям было удобно искать рецепты, а также создать сообщество, дать возможность всем, кто любит готовить с умом, общаться с теми, кто разделяет их интересы, вместе учиться поварским премудростям хоть с нуля. Food.ru включает в себя одноименный сайт и сеть пабликов в различных социальных сетях. При этом отличительной особенностью этого медиа является функциональный микс стандартного сайта с рецептами и элементов социальной сети.

Food.ru гарантирует качество и эксклюзивность контента. Гастрономические новости и статьи, инструкции и лайфхаки, кулинарные сообщества, актуальные тренды здорового питания, рецепты детской и даже мужской кухни… Тысячи уникальных рецептов с пошаговыми фото и видео.

Кстати, для каждого рецепта предусмотрены выноски с параметрами: КБЖУ, сложность, время приготовления, острота и, что очень важно, здесь обращают внимание на аллергены. Поиск рецепта очень удобен – либо по тематикам, либо по продуктам. Кроме этого, «умный калькулятор» на food.ru позволяет рассчитать ингредиенты блюда для любого количества гостей. А в скором времени здесь появится поиск и фильтрация рецептов по цене блюда или порции, чтобы каждый мог найти не только вкусный рецепт, но и с комфортной стоимостью.

Здесь также вы найдете скидки, конкурсы, специальные предложения от сетей и брендов.

Внутри сайта есть несколько тематических журналов. «ЗОЖ» рассказывает о здоровом питании, «Готовим детям» — о том, как вкусно накормить самого привередливого малыша и вырастить ребенка со здоровыми пищевыми привычками, «Заготовки» — о том, как консервировать, солить, сушить, вялить, замораживать продукты и, конечно, варить варенья. Журнал «Мужская кухня» заинтересует многих представителей сильного пола. Ведь здесь - все про культуру мяса и о том, как управляться с едой по-мужски. А также «Блюда на мангале», «пикантные блюда», «завтраки», «десерты» - лишь малая часть подразделов. Присутствует и «Экзотика» - куда ж без нее!

ПРЯМАЯ И ПОЧТИ МГНОВЕННАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Есть на сайте и полезные, познавательные статьи. К примеру, во время чемпионата Европы по футболу в топе была заметка «Повара и врачи раскрыли любимые продукты футболистов». Аналитики, диетологи и нутрициологи, давно изучающие рацион футболистов и продукты, идеально подходящие для интенсивных физических нагрузок, рассказали, что едят игроки.

В статье «Что попробовать в Германии» много традиционных сосисок, колбасок и сарделек. Лично меня удивил тот факт, что «Фальшивый заяц» - это обычная запеканка из свиного фарша, картофеля и лука, внутри которой яйца, сваренные вкрутую. Много раз был в Германии, там живут мои друзья, но о таком не слышал.

Думаю, статья «Готовим еду на неделю за 3 часа (Лайфхаки опытных хозяек)» заинтересует как домохозяек, так и «белых воротничков», которым надоели повторяющиеся и часто не очень качественные бизнес-ланчи. За каких-то 25 минут присутствия на сайте я накидал себе в «избранное» еще несколько ссылок: «Что нужно знать о подсчете калорий - девять основополагающих фактов», «Как реклама влияет на пищевое поведение - и заставляет нас есть больше и чаще», «12 вещей на кухне, которые точно выбросит специалист по расхламлению - пользы они не приносят, а места занимают много», «Пищевые и кулинарные привычки итальянцев, которые могут удивлять»… «Хорошая работа», - облизывались и завидовали коллеги. К слову, очень голодным заходить на сайт не советую.

Есть на сайте и такие статьи, как «Это бомба замедленного действия, и однажды она взрывается» - личный опыт борьбы с компульсивным перееданием. Все знают, что это вредно, но здесь рассказывают о последствиях. Ой, что-то аппетит пропал…

Обратная связь с читателем на food.ru прямая и почти мгновенная - каждый пользователь может стать автором и делиться своими лучшими рецептами. Также у зарегистрированных пользователей осенью появится возможность повышать внутренний рейтинг, получать различные уровни доступа к обучающему контенту и бейджи за достижения, вести собственные кулинарные блоги и даже зарабатывать деньги за контент!

Развивать food.ru будет Николай Шестаков, основатель performance агентства Adventum, акционер YouDo.com и CallToVisit.

КСТАТИ

Совсем скоро у платформы food.ru появится одноименное мобильное приложение.