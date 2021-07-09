Чем занять ребенка летом?

Дети ждут каникул как время полной свободы, но на деле эта свобода чаще всего означает лишь неограниченный доступ к планшету или смартфону. Наша подборка с самыми интересными книгами отвлечёт их от гаджетов и не даст заскучать Фото: Shutterstock

МАЛЫШАМ

Для маленьких первооткрывателей, любопытных варвар и почемучек.

Ежемесячный журнал " Жила-была Царевна"

Одна из самых любимых и популярных мультгероинь Царевна теперь в журнале! Уроки этикета, мастер-классы (например, как сделать шкатулки для мелочей), плакаты кроссворды, раскраски, весёлые игры и задания – отличное времяпрепровождение для летнего вечера.

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"Первая Азбука Disney. Играем и учим буквы с героями из любимых мультфильмов"

Первая лицензионная (!) азбука Disney с любимыми героями на русском языке. Веселая и познавательная - от Симбы, Гаечки, Лаки и других милых мультперсонажей. На каждой странице задания для игр с ребенком и развития мелкой моторики. Крупный текст, яркие иллюстрации.

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