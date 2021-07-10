Московская школьница, набравшая 399 баллов по ЕГЭ, раскрыла пять своих секретов

Диане Петренко не хватило 1 балла по математике, чтобы получить 400 баллов за ЕГЭ. Фото: Личный архив

Московские школьники показали высокие результаты во время сдачи ЕГЭ. Две выпускницы - Екатерина Гришина и Ирина Бродская - получили по 400 баллов на ЕГЭ, а еще двое выпускников - Диана Петренко и Даниил Максимов - набрали за четыре экзамена по 399 баллов. «КП» удалось пообщаться с 17-летней Дианой Петренко, которая окончила московскую школу № 1151.

- Мне не хватило одного балла по математике, чтобы получить максимум – 400 баллов. Свою ошибку осознала почти сразу, - говорит Диана Петренко.

- А какая там была ошибка?

- Не очень внимательно условия прочитала, один из пунктов не учла и не получился правильный ответ. Я думала, что у меня по математике из-за этого получится вообще 98 баллов, а вышло 99. И я, наоборот, рада.

Диана признается, что не стремилась сдать все-все предметы на максимум – получить по каждому 100 баллов.

- Если бы было меньше 90 баллов, то тогда бы расстроилась. А так я настраивалась, что мне все предметы нужно сдать на 90+.

- Как ваши одноклассники отреагировали, что у вас такой результат?

- Ничего особого. Они привыкли, что у меня высокие оценки. Для них это не было каким-то сюрпризом. У меня и диплом красный.

Чтобы достичь таких результатов, Диана стала готовиться к ЕГЭ еще в 10-м классе. Школьница посещала дополнительные занятия в школе и упорно училась самостоятельно, а к репетиторам не ходила.

- Я в принципе не очень люблю гулять, поэтому больше уделяла время подготовке к ЕГЭ. Просто я все вовремя учила, поэтому и не нужно было экстренно подготавливаться за пару месяцев, - рассказывает о своем методе подготовки Диана Петренко.

Сложнее всего школьнице давалась информатика. Диана призналась, что школьная программа довольно сильно отличается от экзаменационной. Пришлось дополнительно самой искать информацию.

Продолжить свое обучение Диана решила по специальности программная инженерия, хотя родители и близкие родственники никто в такой сфере не работает. Девушка рассказала, что ее привлекают точные науки и она хочет себя развивать в этом направлении.

Советы по подготовке к ЕГЭ от Дианы Петренко (399 из 400 баллов):

- высыпаться,

- не нарушать свой режим дня,

- начать подготовку заранее,

- больше учиться, ведь ЕГЭ – это в большей степени школьная программа и она должна быть освоена любым человеком,

- консультироваться у учителей, узнавать у них дополнительную информацию.

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