В Китае появились гигантские свалки выброшенных велосипедов

Услуга байкшеринга была популярна в Китае, но предложение явно превысило спрос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Китае байкшеринг – прокат велосипедов - стал популярен еще в 2015 году. Двухколесный транспорт появился повсюду. Взять напрокат велосипед мог любой житель страны, нужно было лишь скачать на телефон соответствующее приложение. За рынок боролись более 70 компаний велопроката.

Услуга пользовалась спросом: на дорогах – вечные пробки, а для велосипедистов - отдельно выделенные полосы и специальные стоянки.

Но предложение явно превысило спрос. Многие велосипеды просто месяцами простаивали, ржавели и ломались. Тогда их стали вывозить за пределы городов и складировать на огромных полигонах, сообщает franceinfo.

Добавил свою лепту и коронавирусный кризис. Многие китайцы приобретали велосипеды в собственность, чтобы добираться на работу и с нее. Но вот теперь, после череды банкротств многих компаний уволенные сотрудники первым делом избавляются от ставшего ненужным двухколесного транспорта.

- Неиспользованные велосипеды бросают в парках и скверах, за городом сваленный в кучу металлолом зарастает травой и мхом, - рассказывает профессор Шеньянского университета Ду Хуаньчжэн. – Это проблема для страны, потому что до сих пор никто не придумал, как ставшие ненужными велосипеды утилизировать.