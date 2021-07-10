Квашеная капуста и семечки: ученые нашли диету, которая помогает быстрее восстановиться после коронавируса

В любимой многими квашеной капусте имеются и клетчатка, и полезные бактерии Фото: EAST NEWS

В одном из последних номеров авторитетнейшего британского медицинского журнала «Нутрициология, профилактика и здоровье» напечатано исследование ученых Колумбийского университета, показавшее, что люди, которые придерживаются растительного питания или пескетарианской диеты (вегетарианство, при котором разрешается потребление рыбы), легче переносят ковид и его последствия. Чтобы обсудить это исследование, его результаты и ту практическую пользу, которую можно извлечь из него, мы поговорили с известным экспертом, директором НИЦ «Здоровое питание» Зинаидой Медведевой.

Директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева

- Что это было за исследование и насколько можно доверять его результатам?

- Участники исследования - это почти 600 медицинских работников из 6 стран: Великобритании, Германии, Испании, Италии, США и Франции, которые боролись с коронавирусной инфекцией и работали в так называемых красных зонах. Ученые опросили их, изучив не только медицинские показатели, но и их стиль питания. Исследователи обнаружили, что тяжесть протекания COVID-19 оказалась связана с различными факторами. В том числе и с системой питания, которой придерживались заболевшие. Как выяснилось, у значительной части тех, кто придерживается растительного питания или пескетарианской диеты, заболевание протекало в более легкой форме.

- Но как это связано? Продукты – это же не микстура.

- Тут можно выделить два ключевых момента. Во-первых, у тех кто придерживается растительного питания или пескетарианской диеты, как правило, меньше отягчающих факторов: лишнего веса, высокого давления или диабета. Также растительное питание положительно влияет на состояние иммунитета, что помогает легче приносить инфекцию. В современной науке стал широко использоваться термин - «Еда как лекарство».

Пескетарианцы не употребляют мясо теплокровных, но едят морепродукты Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Это каким же образом диета влияет на иммунитет?

- В растительных продуктах и рыбе содержится много различных витаминов, макро и микроэлементов, повышающих иммунитет. Например витамины A, C, D, Е, селен и цинк, которыми так богаты овощи, фрукты и рыба снижают риск заболеваемости респираторными инфекциями, от обычной простуды до пневмонии, и сокращают период болезни. Ученые считают, что эти вещества поддерживают иммунную систему, помогая вырабатывать антитела, лимфоциты и снижая оксидативный (окислительный – прим. Ред.) стресс. Было несколько исследований, показавших, что витамин D помогает легче переживать последствия COVID-19 , а в России, где солнечного света не так уж и много, получать этот витамин из пищи очень полезно. А еще в рыбе, а также некоторых овощах и фруктах(семечки, растительное масло, авокадо) содержатся ненасыщенные жирные кислоты, которые полезны тем, что снижают системное воспаление в организме.

Также стоит отметить и то, что для иммунитета очень важно состояние микробиома – миллиарда бактерий, обитающих внутри нашего кишечника. Здоровый микробиом повышает иммунитет и позволяет легче перенести COVID-19. Для поддержания микробиома следует есть продукты, богатые клетчаткой. Это фрукты и овощи, овсяные отруби и другие овсяные продукты, бобы, горох и чечевица. Также полезны для микробиома и ферментированные продукты, в которых содержатся полезные бактерии. Например, любимая многими квашеная капуста, в которой имеются и клетчатка, и полезные бактерии. Клетчатка способствует росту полезных бактерий в составе микробиома – бифидо- и лакто-бактерий , кроме того при их ферментации в кишечнике образуется больше молекулярного водорода, который обладает антиоксидантными свойствами.

- В общем, ученые в питании за все хорошее против всего плохого. Вы еще скажите, что еда из фастфуда и при коронавирусе ухудшает ситуацию…

- Проводился ряд научных исследований традиционной западной диеты, основанной как раз на питании из различных фастфудов, показавших, что подобная диета приводит к лишнему весу, ожирению, различным метаболическим нарушениям, диабету, заболеваниям легких и других внутренних органов. И все эти факторы значительно ухудшают течение COVID-19. Так что неправильное питание тоже может оказаться одной из причин тяжелого протекания заболевания.

Для каждого приема пищи - свое блюдо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Какое меню вы могли бы порекомендовать нашим читателям?

- На ЗАВТРАК можно приготовить традиционную яичницу или омлет, но важно на сковородку сначала положить различные овощи. Например, помидор, лук, какие-нибудь бобовые (можно из консервной банки), кабачок, сладкий перец. Мелко режем, добавляем специи, тушим в воде, заливаем яйцами. Другой возможный завтрак - овсяная каша, в которую следует добавить семечки подсолнечные и тыквенные, два вида ягод.

На ПЕРЕКУС - любой фрукт и горсть орехов. Лучше покупать смесь орехов, чтобы орехи были у нас разнообразны.

На ОБЕД в пакете вместе с картошкой, морковью, луком пореем запекается рыба. Чтобы вносить в меню разнообразие, изредка таким же способом можно готовить и куриную грудку. Оно тоже достаточно диетическое.

На ПОЛДНИК горсть орехов или йогурт.

Для УЖИНа сначала отвариваем какую-нибудь крупу. Затем в кастрюле или сковородке тушим ее вместе с баклажанами, помидорами, сладким перцем, репчатым луком и зеленью.

Во время коронавируса налегайте на фрукты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каждый день готовить именно этот набор блюд может быть скучновато, поэтому эксперт для читателей «Комсомолки» составила список продуктов, питание которыми может облегчить протекание ковида:

1 Овощи, фрукты, зелень (свежие или замороженные):

Редис, капуста (белая, красная, цветная), лук(репчатый или зеленый), картофель, кабачки, брокколи, болгарский перец, помидоры, огурцы, зелень. Все виды фруктов, лимоны.

2 Замороженные продукты:

Замороженные овощи, растительные котлеты, рыба (красная/белая), куриная грудка

3 Сухие продукты/ бакалея

Цельнозерновая и льняная мука, нут, коричневый/бурый рис, гречка, смесь из разной фасоли, цельнозерновые макароны, чечевица или смесь для супа готовая

4 Соусы/масла/жиры/ специи

Масло (Оливковое, рапсовое, льняное), песто, томатная паста, горчица, спред. Морская соль, черный перец, семена фенхеля, кориандр, копченая паприка, лавровый лист

5 Орехи

Кешью, кедровые, грецкие.

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