Купи товар - помоги семьям: Ярмарка мастеров открыла благотворительный онлайн-магазин

Проблему социального сиротства можно решить, если вовремя помочь семье

Часто семьям, их которых собираются забрать детей, еще можно помочь. Бедность - не порок, но выкарабкаться из такого положения в одиночку очень сложно. Согласно статистике, у 8 из 10 воспитанников российских детских домов есть семья, в которую можно вернуться.

С 7 по 11 июля 2021 года на платформе Livemaster.ru проходит благотворительная акция, цель которой - привлечь внимание общества к проблемам таких семей. Все пожертвования пойдут на оказание профессиональной помощи.

Сама акция представляет из себя онлайн-ярмарку. Продавцы-добровольцы безвозмездно выставляют на платформе свои товары, и все желающие могут их приобрести. Деньги с Ярмарки мастеров направляются в благотворительный фонд «Дети наши» на работу программы профилактики социального сиротства «Не разлей вода».

Фундаментом для становления личности, безусловно, является семья

В рамках проекта специалисты - педагоги, психологи и юристы - решают социальные, психологические и юридические проблемы семей, чтобы сделать их уровень жизни немного выше.

Представитель Livemaster добавляет - ценности команды, организовавшей ярмарку, неразрывно связаны с понятием личности.

- Фундаментом для становления личности, безусловно, является семья. Поэтому у нас с фондом «Дети наши» общая цель: увеличить число счастливых семей и вырастить поколение развивающихся, талантливых, ярких детей», - подчеркнула она.

Поддержать акцию можно до 11 июля 2021 года, купив один из сотни цифровых товаров. В наличии онлайн-магазина - творческие мастер-классы, выкройки, шаблоны и картины.