Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 июля 2021 15:47

Купи товар - помоги семьям: Ярмарка мастеров открыла благотворительный онлайн-магазин

У 8 из 10 воспитанников детских домов есть родственники, к которым можно вернуться
Александра ЛЕВИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проблему социального сиротства можно решить, если вовремя помочь семье

Проблему социального сиротства можно решить, если вовремя помочь семье

Часто семьям, их которых собираются забрать детей, еще можно помочь. Бедность - не порок, но выкарабкаться из такого положения в одиночку очень сложно. Согласно статистике, у 8 из 10 воспитанников российских детских домов есть семья, в которую можно вернуться.

С 7 по 11 июля 2021 года на платформе Livemaster.ru проходит благотворительная акция, цель которой - привлечь внимание общества к проблемам таких семей. Все пожертвования пойдут на оказание профессиональной помощи.

Сама акция представляет из себя онлайн-ярмарку. Продавцы-добровольцы безвозмездно выставляют на платформе свои товары, и все желающие могут их приобрести. Деньги с Ярмарки мастеров направляются в благотворительный фонд «Дети наши» на работу программы профилактики социального сиротства «Не разлей вода».

Фундаментом для становления личности, безусловно, является семья

Фундаментом для становления личности, безусловно, является семья

В рамках проекта специалисты - педагоги, психологи и юристы - решают социальные, психологические и юридические проблемы семей, чтобы сделать их уровень жизни немного выше.

Представитель Livemaster добавляет - ценности команды, организовавшей ярмарку, неразрывно связаны с понятием личности.

- Фундаментом для становления личности, безусловно, является семья. Поэтому у нас с фондом «Дети наши» общая цель: увеличить число счастливых семей и вырастить поколение развивающихся, талантливых, ярких детей», - подчеркнула она.

Поддержать акцию можно до 11 июля 2021 года, купив один из сотни цифровых товаров. В наличии онлайн-магазина - творческие мастер-классы, выкройки, шаблоны и картины.

ДоброволецБИЗНЕС-ПРЕСС