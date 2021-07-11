И компания, и нуждающиеся - в выигрыше: В России прошло заседание Нацсовета по корпоративному волонтерству

В Общественной палате России прошло заседание Национального совета по корпоративному волонтерству

Во многих компаниях корпоративное волонтерство практикуется уже не первое десятилетие. В выигрыше от такого сотрудничества остаются не только нуждающиеся, но и сама организация - ведь доверие к бренду только растет, считает генеральный директор IBM в России Татьяна Сорокина.

30 июня 2021 года в Общественной палате России прошло заседание Национального совета по корпоративному волонтерству. Обсуждались образовательные и обучающие программы, а также были подписаны два соглашения о сотрудничестве с компаниями IBM и McDonalds в России.

Первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, модератор дискуссии Вадим Ковалев в ходе обсуждения отметил, что корпоративное волонтерство особенно востребовано в период пандемии коронавируса, и назвал амбассадоров движения яркими людьми, которые даже при переходе из одной компании в другую несут этот свет и убеждения с собой.

А председатель Нацсовета по корпоративному волонтерству, директор по корпоративным программам и устойчивому развитию «Филип Моррис Интернэшнл» Ирина Жукова, , подчеркнула важность образования и мотивации а этом непростом деле. По ее словам, непрерывное обучение на протяжении всей жизни является одной из тенденций современного мира.

- Интеллектуальное волонтерство – огромный багаж знаний, которым нужно делиться, - поддержала Ирину президент БФ «Система» Оксана Косаченко.

По ее мнению, стоит активнее развивать интеллектуальное волонтерство, включать его в корпоративные стратегии и объяснять нюансы движения тем, кто не понимает, из чего оно состоит.

К слову, многие уже так и делают. Корпоративное волонтерство становится профессиональным, считает руководитель проектного офиса по внутренним коммуникациям и КСО Росатома Анна Жигульская.

Например, в McDonalds в России программа стартовала лишь в августе 2020 года, хотя компания и раньше оказывала помощь нуждающимся.

- В соответствии с глобальной стратегией устойчивого развития мы определили основные направления, в которых сосредоточим свои усилия: забота об окружающей среде, забота о семье, возможности для молодежи и помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций везде, где работают наши предприятия. Рады присоединиться к НСКВ с командой из более 4000 корпоративных волонтеров Макдоналдс от Калининграда до Владивостока, чтобы делать больше добрых дел вместе, - сказала Оксана Белайчук, руководитель программ по устойчивому развитию McDonalds в России.

В заседании Нацсовета также приняли участие представители KFC, БФ «Открывая горизонты», СИБУР, РГСУ, Норникель и Coca-Cola HBC Россия.