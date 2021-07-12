Но признайся: твой папа был прав

Хорошо батю изобразили, но отчего ж сын, повзрослев, вдруг стал тютей?! Фото: Кадр из фильма

Британский молодняк состоял из мелких тварей, которым запрещено все, а потому вся энергия идет на обход запретов. Ясно, откуда родом панк-рок и кино Стивена Фрирза.

Юные французы кинуты эгоистичной родней на произвол и ищут занятий самостоятельно. Результат - поголовное женское курение, всеобщий велосипед и гонка «Тур де Франс».

Эталонной дрянью оказались израильские дети - спесивые черти, ненавидящие братьев и сестер как конкурентов за жаркое родительское обожание. Итог: еврейский народ перестает рождать великих писателей, великих ученых, и даже на виолончели уже лучше играют китаянки.

А теперь угадываем с трех раз, чью модель взяли на вооружение русские предки с первичным достатком. Кто не угадал, тому в помощь фильм «Батя».

Восемь сценаристов мужского пола (один из которых режиссер) тихо и задушевно ненавидят детей и презирают себя за отцовские таланты. Восемь сценаристов (и с ними режиссер) мечтают сдать обуревших отпрысков в спартанскую нищету 90-х богу-сержанту. Восемь сценаристов выдумывают обобщенного Папу, священного монстра в трениках в исполнении Владимира Вдовиченкова.

Папа дует пиво из трехлитровой банки и за шкирман вышвыривает с порога принесенного кота. Папа мастерит винтовку с затвором, пришпандорив к деревяшке туалетный засов, и учит счету по надгробным плитам. Папа велит погулять часок, пока он с мамой занят, и философски рассматривает взрыв вареной сгущенки на кухонной стене.

И теперь взрослый сын едет к нему со своими гаденышами и курицей женой (Надежда Михалкова), и каждый семейный выхлоп отзывается в нем светлым воспоминанием о совсем недавних временах, когда мужчина был Мужчиной, женщина - Женщиной, а спиногрызы знали свое место. И были притом абсолютно счастливы, потому что счастье там, где радости малочисленны и внезапны, а не обязательны и перманентны.

Конечно, Папа - обобщение. Волшебный пазл житейских историй усопшей Атлантиды. Затем сценаристов и восемь, что придумать такое невозможно, а реальные воспоминания о боге-отце надо наскребать с миру по нитке и просеивать, как золотой песок.

Папа словил от сына ветрянку и сидит с ним крапчатый от зеленки.

Папа помогает сыну вывести желтой струйкой на сугробе «Макс». Сын хотел «маму», но мама - святое и с ней так нельзя.

Папа с сыном в обувном отделе рубятся на рожках. Незабываемое.

Но у восьми сценаристов, не укрощенных режиссерской волей, не выходит состыковать времена. У образцового бога-отца, памятник которому они любовно воздвигли, не может вырасти ТАКОЙ сын. Подкаблучный и подкроссовочный чмур, не готовый сказать родне «стоп», «нет» и «развлеки себя сам» (Стас Старовойтов). Делано хватающийся за ремень и подкупающий чад второй тонной игрушек. Способный произнести вслух: «Да, детка».

Любое совершенное им в детстве усилие одобрялось коронным: «Молодец. Мужик», - так ни хрена из него вырос не молодец и ни хрена не мужик. Человек, спустивший родне запертые изнутри двери в машине, «Тебе вкусно - ты и ешь», «Это мой бластер» и «Просто научись расставлять приоритеты», никогда не имел бога-отца, а если б имел, регулярно сплавлял бы малолетние сорняки «на деревню дедушке». Раз уж сам фуфель.

Впрочем, две не стыкующиеся системы родственных взаимоотношений - вчерашняя и нынешняя - явлены довольно похоже. Жаль, что авторы сами убоялись получившейся картины и принялись попрекать состряпанный ими идеал тирана, а не себя тряпку. За равнодушие, безразличие и думание об одном себе.

А в действительности - за то, что не делал главным в доме семилетнее существо.

Это по новым временам страшный грех.

Следующему поколению даже выдумать Батю будет не из чего.

«БАТЯ»

2021 г.

Реж. Дмитрий Ефимович.