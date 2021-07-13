"Пожар не самое страшное. Страшно жить дальше, когда ничего нет": Как ненужные кому-то вещи дарят нуждающимся надежду

В Москве можно наткнуться на необычные магазины под общим названием "Лавка радостей". Здесь продается не только одежда, аксессуары и бижутерия, но также техника, книги, посуда и даже предметы антиквариата. А вот ценников нет - только рекомендованная к оплате сумма, которая станет пожертвованием.

Все эти вещи когда-то принесли неравнодушные люди. Им они уже не нужны, а здесь найдут новых хозяев. Более того, часто даже известные бренды одежды поставляют в "Лавку радостей" свои нераспроданные коллекции.

Часть вещей волонтеры выставляют на продажу, а часть сразу направляют нуждающимся. Например, пострадавшим от пожара. Часто погорельцы не могут самостоятельно справиться с бедой.

"Мы только закончили ремонт дома, как случился пожар. Причиной стал уголек, выскочивший из печи", - такие письма постоянно приходят в благотворительный фонд поддержки социальных инициатив и помощи людям в трудной жизненной ситуации "Лавка радостей".

Пострадавшие лишаются не только жилья, но и вещей, документов. У некоторых в огне погибают близкие.

"Пожар не самое страшное. Страшно жить дальше, когда больше ничего нет", - признаются погорельцы.

"Лавка радостей" при поддержке фонда президентских грантов дарит таким людям надежду. Через волонтеров люди передают нуждающимся одежду, технику, кухонную утварь и деньги.

Приносить вещи можно не только в магазины, но и опускать их в "ДоброЯщики". Из специальных боксов все попадает на склад, потом сортируется и передается людям из разных городов России.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Благотворительный фонд поддержки социальных инициатив и помощи людям в трудной жизненной ситуации "Лавка радостей" тоже принимал участие в конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы опубликуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.