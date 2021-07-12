ПСБ повысил ставки по депозитам максимально до 6,75% годовых

Ключевая ставка ЦБ растет, а вместе с ней – и ставки по депозитам в коммерческих банках. В понедельник стало известно, что доходность по сберегательным продуктам повысилась в банке ПСБ. В зависимости от вида и срока вклада ставки выросли на 0,25 – 0,65 процентных пункта (подробнее – см. таблицу).

- Для населения вклады по-прежнему являются самым популярным, понятным и удобным инструментом сбережения. Мы видим, как с циклом повышения ключевой ставки ЦБ у граждан начал расти интерес к классическим банковским сберегательным инструментам. Стремясь удовлетворить этот спрос, ПСБ повышает ставки по всей линейке вкладов, - заявил Марат Муллагалиев, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ.

Все депозиты, кроме вклада «Онлайн», можно открыть любым удобным способом: в отделении, в интернет-банке или мобильном приложении ПСБ. Более того, доходность можно увеличить.

На новые условия вкладов распространяется ранее запущенная акция «#СТАВКИВВЕРХ». Она действует до 30 сентября 2021 года. В рамках акции клиенты могут получить дополнительно до 1,5 процентных пункта надбавки к ставке по вкладу.

Для этого необходимо оформить новый или пополнить действующий срочный вклад на сумму от 300 тысяч рублей и ежемесячно совершать покупки по картам «Твой банк» или «100+» на сумму от 30 тысяч рублей.