Автор «Волшебника Изумрудного города» Александр Волков: Тик-Ток - это очень безвкусно!

Александр Волков вообще-то сказочником становиться не собирался: «Волшебника Изумрудного города» он написал почти случайно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Волков вообще-то сказочником становиться не собирался: «Волшебника Изумрудного города» он написал почти случайно. Ему было уже под 50 - вполне солидный возраст. Он был отцом двоих сыновей. И по профессии - преподавателем математики, а вовсе не литератором.

Правда, в детстве он начал сочинять роман, вдохновленный «Робинзоном Крузо» (Саша с четырех лет очень любил читать и жадно глотал все приключенческие книжки, до которых мог дотянуться), а в юности писал какие-то пьесы. Но вообще карьера развивалась по совсем другому направлению. Сын фельдфебеля из города Усть-Каменогорска, Волков сначала стал учителем, потом - директором школы, а потом заочно окончил математический факультет в Ярославском педагогическом институте. Переехав в Москву, он за несколько месяцев экстерном освоил программу соответствующего факультета МГУ. И полученных знаний хватило, чтобы стать доцентом.

Но жажда самообразования Волкова не покидала. Он уже выучил французский и немецкий, и в середине 30-х решил взяться за английский. Начал с чтения детских книжек со сравнительно несложной лексикой. И одной из них стал «Волшебник из Оз» американца Л. Фрэнка Баума, впервые опубликованный в мае 1900 года.

Существует устойчивая легенда, что Волков сначала пересказывал на ночь «Волшебника» своим сыновьям Вивиану и Ромуальду (да, вот такие романтические имена он дал мальчикам), и только потом принял решение записать эти устные рассказы. Но это неправда. Десять лет назад сын писателя, Ромуальд Александрович, рассказывал в интервью «Комсомолке»: «Отец читал нам много книг - например, своего любимого Жюля Верна и Майн Рида. А вот сказку о волшебнике из страны Оз не читал. Он наткнулся на эту сказку случайно, она ему понравилась, и он сделал перевод. Я ее сам прочел примерно в 4-м классе».

В 1938 году рукопись «Волшебника» попала к Самуилу Маршаку. Тот пригласил Волкова к себе в подмосковный санаторий. Удивился, что у него нет бородки («Ну, как же, ведь все-таки доцент! А бородки-то как раз и не оказалось»). Угостил чаем, яблоками и шоколадом. И сказал, «что на фоне общей серости нашей литературы сказка ему очень понравилась». Еще он сказал: «Горький, безусловно, заинтересовался бы вами, будь он жив». И порекомендовал Волкова знакомым сотрудникам издательств. Так все и завертелось: Волков быстро превратился в профессионального писателя.

ЗАЧЕМ СОВЕТСКИМ ДЕТЯМ ИСТОРИЯ ПРО АМЕРИКАНСКУЮ ДЕВОЧКУ?

Можно встретить рассуждения о том, что Волков чуть ли не занимался плагиатом, пересказывая сказку Л. Фрэнка Баума без разрешения его наследников (американский писатель умер в 1919 году). Но в 20-е и 30-е годы авторский пересказ был нормальной практикой - так, Алексей Толстой переделал «Пиноккио» Карло Коллоди в «Приключения Буратино», а Корней Чуковский, вдохновляясь сказками Хью Лофтинга о докторе Дулиттле, придумал доктора Айболита. Волков никогда и не думал скрывать, что «Волшебник Изумрудного города» - переделка «Волшебника из Оз». Именно переделка, а не перевод: хотя сюжеты в целом остались одинаковыми, Волков добавил множество своих деталей. Более того, после войны, когда началась война холодная, отношения между СССР и США резко ухудшились и была организована борьба с «безродными космополитами», сказку Волкова переиздавать прекратили (зачем советским детям история про девочку из Канзаса?) Однако в 1959-м вышло новое, серьезно переработанное издание, с иллюстрациями художника Леонида Владимирского, которые ныне считаются эталонными.

Исполнилось 130 лет со дня рождения знаменитого советского сказочника. Фото: Сергей Иванов-Аллилуев/ТАСС

И уж точно Волков не собирался писать продолжение «Волшебника Изумрудного города». О том, что сам Л. Фрэнк Баум написал множество «сиквелов» «Волшебника из Оз», Волков поначалу не догадывался - случайно обнаружил это только в конце 50-х. Он отправился в Библиотеку иностранной литературы, начал читать книги - и был невероятно разочарован. «Мне кажется, ему удалась только первая из них - «The Wizard of Oz» — это та, которую я обработал под названием «Волшебник Изумрудного города», - писал он в дневнике. - «Это милая, остроумная книга, в которой найдены прекрасные типы. Но дальше писатель решил черпать все из того же источника, а фантазии у него уже не хватило, и он занялся самым посредственным эпигонством. Все эти Желтые Курицы, механические Тик-Токи, Люди-Колеса, продовольственные пакеты и ведра с обедами, растущие на деревьях, сменные головы у принцессы Лангвидер — все это выглядит очень безвкусно. Боюсь, что мой замысел — написать еще одну сказку по мотивам Фр. Баума — придется оставить, нет в этих многочисленных пухлых книгах того хорошего, что стоило бы пересказать советским детям…» (Тик-Ток у Баума - медный механический человечек; ныне считается, что Баум одним из первых в истории литературы придумал и описал робота. - Ред.)

Кроме того, Волков обнаружил у Баума множество логических несостыковок: «Почему Трусливый Лев снова стал трусливым, когда выпил храбрость?», «Дороти уничтожает последних злых волшебниц в стране Оз, а в последующих книгах этих волшебниц и волшебников и всякой чертовщины появляется превеликое множество…» В общем, он назвал эти книги «литературным бизнесом» и «ужасной чепухой». Но продолжал на всякий случай знакомиться с продолжениями американской сказки - и постепенно у него забрезжила идея совершенно нового развития сюжета. Так появились «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», а за ними - еще несколько книг о Волшебной стране.

«МЕНЯ МОЖНО НАЗВАТЬ ПИСАТЕЛЕМ-НЕВИДИМКОЙ»

Увы, почти все произведения Волкова, не связанные с Элли и Изумрудным городом, сейчас прочно забыты. А ведь он работал в самых разных жанрах. Стал автором исторических романов о строительстве собора Василия Блаженного («Зодчие»), о временах Ярослава Мудрого («Царьградская пленница»), о молодости Джордано Бруно («Скитания»). И множества книг для детей: от научно-популярной «Земля и небо» о том, как на протяжении веков менялись представления людей об устройстве нашей планеты и Вселенной, до фантастического рассказа «Путешествие Пети Иванова на внеземную станцию» (это путешествие Волков назначил на 1989 год - и угадал: внеземные станции к тому моменту уже появились, разве что четвероклассников, как в рассказе, на них не брали). От «Чудесного шара» о первом в истории России воздухоплавателе до повести о строительстве Волго-Донского канала «Путешественники в третье тысячелетие» (имелось в виду, что герои-дети доживут до 2001 года и увидят счастливое будущее)…

Кадр из мультфильма

И нельзя сказать, что Волков прославился так же, как Л. Фрэнк Баум. В начале 60-х он писал: «Исполнилось около 25 лет моей литературной деятельности в Москве, а в так называемой «большой прессе» едва ли насчитывается 25 статей, заметок, рецензий на мои книги. Меня с полным правом можно назвать писателем-невидимкой!» Жилищные условия у доцента и автора популярнейшей детской сказки тоже не были фантастическими. С 1930-го до 1953 года он с семьей жил в двух комнатках, которые снимал у частника в домике безо без всех удобств - даже водопровод туда провели лишь перед войной. Улучшаться все начало, когда Волков был уже пожилым человеком.

После того, как в 1946 году скончалась его жена, он прожил еще почти тридцать лет, но так и не женился снова. «Овдовев, отец жил с семьей Вивиана», - рассказывал Ромуальд Волков в интервью «КП». - «Но, когда брат через какое-то время разошелся с женой, отец очень плохо к этому отнесся и остался со снохой и внуками, много лет жил с ними. И когда умирал, в пику Вивиану (тот снова женился к тому времени) все имущество оставил снохе. Только авторские права поделил пополам между мной и братом…»

По легенде, похоронили Александра Волкова со свертком, в котором были вещи, принадлежавшие его покойной супруге. Но что это были за вещи, мы не узнаем уже никогда.

ТЕКСТ "КП"

Насколько хорошо вы помните «Волшебника Изумрудного города»: Запах каких цветов чуть не свел в могилу девочку Элли?

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