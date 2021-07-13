В России запускают программу студенческого туризма с проживанием от 35 рублей в сутки

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В России 15 июля стартует программа студенческого туризма, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Как и акция с туристическим кешбэком, и компенсация 50% стоимости путёвок в детские лагеря, она нацелена на то, чтобы сделать путешествия по стране доступными.

Студентам обещают сказочно низкие цены на проживание: от 35 рублей в сутки, максимум 400 рублей, в среднем же - 100 рублей в человека в день. «Если в пакет также включено питание (завтрак или завтрак с ужином), стоимость пребывания варьируется от 250 до 550 рублей в сутки»,- уточняют в аппарате Дмитрия Чернышенко.

Дело в том, что размещаться путешествующие в рамках программы студентов будут не в отелях и базах отдыха, а в общежитиях. После окончания сессий места в них освобождаются до начала нового учебного года. Их и предлагают использовать для недорогого проживания гостей из других регионов с 15 июля по 25 августа.

Летом 2021 года запускается пилотный проект. Студентам предложат больше 150 туристических маршрутов, в основном экскурсионных и культурно-исторических.

- Мы планируем запустить эту программу с 15 июля по целому ряду регионов. И мы предоставим лучшие общежития, которые есть у вузов. Мы договорились с ректорами некоторых вузов, что лучшим студентам - тем, у кого есть академические достижения, успехи в спорте, в творчестве, оплатят проезд, - рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Как только станет известно, кто, каким образом и на каких условиях сможет принять участие в программе студенческого туризма, «КП» сообщит все подробности.