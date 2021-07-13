Что говорят в Донбассе о статье Путина: «За такими словами пойдут и действия»

Всех зацепила фраза президента России, что «Киеву Донбасс не нужен». Что за этим может последовать? Фото: Александр КОЦ

Спецкор KP.ru связался с журналистом и политологом Андреем Бабицким — он уже восьмой год живет в Донецке:

- Путин не сказал ничего, о чем бы уже не написали историки и публицисты, занимающиеся Украиной. Но главное не это…

- Главное, кто сказал?

- Да. Теперь эти тезисы зафиксированы, как внешняя политика Российского государства. Вообще, сложилось ощущение, что подход к российско-украинским проблемам стал более жестким. Это все заметили.

- Особенно весной, когда в ответ на недружественные движения и заявления, Россия просто провела учения у границ «проблемного региона»…

- Да, при этом уважительное отношение к украинскому народу и культуре сохраняется, но отношение к украинской власти становится все более бескомпромиссным.

- Тоже заметил по этой статье – народ и его история отдельно, власть отдельно. То самое отделение мух от котлет.

- Я заметил, что многие на Украине, в России, на Донбассе, восприняли этот текст так, что за границами этой жестко-обозначенной позиции будут наконец-то предприняты действия. И этой статьей Путин приблизился к этим действиям вплотную. Об этом говорит тезис, что Россия не станет мириться с тем, что внешние силы пытаются сделать из Украины некую «Анти-Россию». Это сочетается со старым высказыванием Путина о том, что Украина может лишиться своей государственности, если будет вести себя агрессивно. Так вот, сумма этих двух тезисов дает толчок к тому, чтобы исправить сложившееся положение.

- Мы имеем на это право?

- Собственно, об этом и была первая, историческая часть статьи, очень тщательно проработанная и доказывающая очевидными фактами историческое единство двух народов – русского и украинского. На Донбассе, кстати, очень многих зацепила часть с отсылом к Собчаку, о правомерности сохранения советских границ республик, после их выхода из СССР. То есть, «с чем пришли, с тем и уходите».

- Мне кажется, в 90-х, при разделе СССР это правило невозможно было применить, началась бы война всех против всех.

- Этот тезис не наступательный, он для огораживания, чтобы расставить какие-то опорные точки, причем жестко. Не думаю, что этот принцип может быть реализован сегодня.

- Про Донбасс и Крым совсем немного было сказано в этой статье, всем хотелось бы большего.

- Да, но за строчками я увидел принцип неразрывности отношений этих территорий и России. И неприятие принципов, которые навязывают из Киева. Думаю, это вторая политическая опорная линия в этой статьей. То есть, пока Киев остается в нынешнем виде, прежним, Донбасс будет отторгать его раз за разом. И никакие попытки давления, никакие «Минские соглашения» не вернут эти территории в состав Украины. Я вижу, что Путин последовательно идет к ликвидации тех компромиссов, которых раньше было очень много в отношениях с Киевом. Мне кажется, что Зеленский для него уже превратился в Порошенко-2.

- Что это значит?

- Зеленский стал политиком, с которым говорить не о чем. Он так и написал, что тем для обсуждения отношений России и Украины очень много, но при нынешнем настрое киевских политиков в этом нет смысла.

- Меня еще зацепило утверждение или констатация факта: «Донбасс Украине не нужен».

- Да, такое не звучало раньше. Но, если в реальности и как написано в статье, Донбасс обстреливают, здесь погибло 13 тысяч человек, понятно, что Киеву нужны только эти территории, без людей. То есть, как их называют в Киеве, «без террористов и сепаратистов», с украинскими паспортами, кстати. С этим высказыванием Путина я, конечно, согласен, хотя и оно тоже здесь, на Донбассе, предельно-очевидно.

- Про неочевидное, скрытое в словах «Донбасс Украине не нужен». На Донбассе в ближайшее время будет уже около миллиона граждан России. На выборы в Госдуму пойдете?

- Технически голосование пройдет через сайт Госуслуги. Разумеется, такие решения без ведома Москвы не принимаются. Не знаю, был ли в этой фразе Путина намек именно на голосование, но то, что полным ходом идет подготовка к выборам в Госдуму – очевидно.

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