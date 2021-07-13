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13 июля 2021 13:01

Что говорят в Донбассе о статье Путина: «За такими словами пойдут и действия»

Всех зацепила фраза президента России, что «Киеву Донбасс не нужен». Что за этим может последовать?
Дмитрий СТЕШИНДмитрий СТЕШИН
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Всех зацепила фраза президента России, что «Киеву Донбасс не нужен». Что за этим может последовать?

Всех зацепила фраза президента России, что «Киеву Донбасс не нужен». Что за этим может последовать?

Фото: Александр КОЦ

Спецкор KP.ru связался с журналистом и политологом Андреем Бабицким — он уже восьмой год живет в Донецке:

- Путин не сказал ничего, о чем бы уже не написали историки и публицисты, занимающиеся Украиной. Но главное не это…

- Главное, кто сказал?

- Да. Теперь эти тезисы зафиксированы, как внешняя политика Российского государства. Вообще, сложилось ощущение, что подход к российско-украинским проблемам стал более жестким. Это все заметили.

- Особенно весной, когда в ответ на недружественные движения и заявления, Россия просто провела учения у границ «проблемного региона»…

- Да, при этом уважительное отношение к украинскому народу и культуре сохраняется, но отношение к украинской власти становится все более бескомпромиссным.

- Тоже заметил по этой статье – народ и его история отдельно, власть отдельно. То самое отделение мух от котлет.

- Я заметил, что многие на Украине, в России, на Донбассе, восприняли этот текст так, что за границами этой жестко-обозначенной позиции будут наконец-то предприняты действия. И этой статьей Путин приблизился к этим действиям вплотную. Об этом говорит тезис, что Россия не станет мириться с тем, что внешние силы пытаются сделать из Украины некую «Анти-Россию». Это сочетается со старым высказыванием Путина о том, что Украина может лишиться своей государственности, если будет вести себя агрессивно. Так вот, сумма этих двух тезисов дает толчок к тому, чтобы исправить сложившееся положение.

- Мы имеем на это право?

- Собственно, об этом и была первая, историческая часть статьи, очень тщательно проработанная и доказывающая очевидными фактами историческое единство двух народов – русского и украинского. На Донбассе, кстати, очень многих зацепила часть с отсылом к Собчаку, о правомерности сохранения советских границ республик, после их выхода из СССР. То есть, «с чем пришли, с тем и уходите».

- Мне кажется, в 90-х, при разделе СССР это правило невозможно было применить, началась бы война всех против всех.

- Этот тезис не наступательный, он для огораживания, чтобы расставить какие-то опорные точки, причем жестко. Не думаю, что этот принцип может быть реализован сегодня.

- Про Донбасс и Крым совсем немного было сказано в этой статье, всем хотелось бы большего.

- Да, но за строчками я увидел принцип неразрывности отношений этих территорий и России. И неприятие принципов, которые навязывают из Киева. Думаю, это вторая политическая опорная линия в этой статьей. То есть, пока Киев остается в нынешнем виде, прежним, Донбасс будет отторгать его раз за разом. И никакие попытки давления, никакие «Минские соглашения» не вернут эти территории в состав Украины. Я вижу, что Путин последовательно идет к ликвидации тех компромиссов, которых раньше было очень много в отношениях с Киевом. Мне кажется, что Зеленский для него уже превратился в Порошенко-2.

- Что это значит?

- Зеленский стал политиком, с которым говорить не о чем. Он так и написал, что тем для обсуждения отношений России и Украины очень много, но при нынешнем настрое киевских политиков в этом нет смысла.

- Меня еще зацепило утверждение или констатация факта: «Донбасс Украине не нужен».

- Да, такое не звучало раньше. Но, если в реальности и как написано в статье, Донбасс обстреливают, здесь погибло 13 тысяч человек, понятно, что Киеву нужны только эти территории, без людей. То есть, как их называют в Киеве, «без террористов и сепаратистов», с украинскими паспортами, кстати. С этим высказыванием Путина я, конечно, согласен, хотя и оно тоже здесь, на Донбассе, предельно-очевидно.

- Про неочевидное, скрытое в словах «Донбасс Украине не нужен». На Донбассе в ближайшее время будет уже около миллиона граждан России. На выборы в Госдуму пойдете?

- Технически голосование пройдет через сайт Госуслуги. Разумеется, такие решения без ведома Москвы не принимаются. Не знаю, был ли в этой фразе Путина намек именно на голосование, но то, что полным ходом идет подготовка к выборам в Госдуму – очевидно.

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