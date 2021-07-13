Зеленскому приятно, что Путин знает украинский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

В понедельник вечером, 12 июля 2021, на официальной сайте Кремля была опубликована статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» — и опубликована на двух языках, русском и украинском.

Утром во вторник на данную публикацию отреагировал шестой глава незалежной Владимир Зеленский. На вопрос журналистов о том, читал ли он большой материал, посвященный истории отношения двух стран и народов, написанную его российским коллегой, украинский президент отреагировал так: мы прочитаем и подумаем над ответом.

Показательно, что Зеленский, который всю жизнь говорил на русском (и в фильмах, и со сцены, и в быту), и периодически переходит на язык Пушкина и Гоголя, уже будучи главою украинского государства, отметил, что ему приятно, что Путин знает украинский язык — имея ввиду двуязычность публикации.

Говоря о защите национальных интересов, Зеленский заявил, что Украина будет защищать каждое национальное сообщество на территории его страны, «а не только коренные народы, живущие в нашем государстве». Что касается вопросов языка, то проблему эту, по мнению Зеленского, просто не нужно поднимать, поскольку «в законодательстве в этом направлении и так уже все сделано».

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