«Не моя корона!» Как усилить эффект вакцинации и не заболеть второй раз

А осенью еще и «бонус» прилетит: начнется сезонная волна гриппа и ОРВИ. Поэтому сейчас нам необходимо обратить особое внимание на усиленную поддержку иммунитета. Мы ознакомились с последними исследованиями[3,5-7,10,11] и подготовили рекомендации, которые помогут усилить эффект от вакцинации или ревакцинации и не заболеть повторно.

«Подстегнем» антитела!

Если вы не болели COVID-19, либо уже перенесли инфекцию и теперь готовитесь к вакцинации или ревакцинации, воспользуйтесь нашими советами, которые помогут повысить ее эффект.

• Откажитесь от алкоголя. Специалисты настоятельно рекомендуют прекратить прием алкоголя за 3 дня до вакцинации и не употреблять его как минимум 3-5 дней после нее.

• Восполняйте дефицит витамина D. По мнению главного внештатного диетолога Минздрава России, научного руководителя ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, академика РАН Виктора Тутельяна, после вакцинации нужно обратить внимание на восполнение дефицита витамина D3[1], который способствует выработке антител [2].

Екатерина Стенина, эксперт в области нутрициологии ЗАО «Эвалар»:

«Эффективность витаминотерапии зависит от правильных дозировок. К примеру, средняя профилактическая суточная доза витамина D3 в период пандемии COVID-19, согласно американским рекомендациям, составляет 1000-3000 МЕ, витамина С – 1000 мг[3]. Цинк рекомендуется принимать в дозировке 25-50 мг в сутки[3], а фолат – 600 мкг[4]. Компания Эвалар выпускает широкую линейку витаминов и минералов не только в форме комплексов, но и монопрепаратов. Их можно принимать самостоятельно или включать в уже имеющиеся схемы приема, выбирая нужные дозировки и наиболее удобные для вас формы выпуска».

• Потребляйте больше белка. Это еще одна рекомендация от академика Виктора Тутельяна.[1] Протеины необходимы для «строительства» антител, которые являются белковыми структурами. Помимо продуктов, богатых протеинами (мясо, рыба, яйцо и др.), на помощь придут вкусные белковые коктейли. А вегетарианцам стоит «налегать» на растительные белки. Отличным решением может стать, к примеру, спирулина, тем более что она богата не только белком, но и витаминами и минералами для поддержки иммунитета.

• Откажитесь от продуктов, которые усиливают аллергию. Людям, склонным к аллергиям, следует отказаться от шоколада, копченостей, клубники, цитрусов, сыров с плесенью и других продуктов, которые могут усилить аллергическую реакцию.

• Не «садитесь» на антигистамины, если вы не страдаете аллергией. Одно из недавних исследований показало: «профилактический» прием таких препаратов замедляет иммунный ответ на вакцину.

Наш ТОП-7 защитников от вирусов

А теперь мы расскажем о препаратах для поддержания иммунитета, а также здоровья дыхательной системы и сосудов. Это очень важно, ведь они становятся мишенями не только для нового коронавируса, но и давно знакомых нам респираторных вирусов, например, гриппа.

1. Мультивитамины

Экспертная группа Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) выделила десять нутриентов, которые необходимы для работы иммунной системы. К ним относятся шесть витаминов – D, С, А, В6, фолат и В12, а также четыре минерала – цинк, железо, медь и селен.[7] Многие из этих компонентов обладают также противовирусными свойствами. Цинк, например, угнетает размножение коронавирусов в организме, а у селена обнаружена способность предотвращать вирусные мутации.[5,6]

2. Витамин С

Это один из наиболее знаменитых регуляторов иммунного ответа, способствующий выработке антител[5,6] и противовирусных белков интерферонов. Также витамин С обладает противовоспалительными свойствами[7] и помогает бороться с окислительным стрессом[5], который вносит вклад в развитие как минимум 100 различных заболеваний, в том числе приобретенного иммунодефицита[8].

Екатерина Стенина, эксперт в области нутрициологии ЗАО «Эвалар»:

«Компания «Эвалар» выпускает широкую линейку витаминов и минералов с высокими дозировками действующих веществ. Они разработаны с учетом международного опыта и современных рекомендаций. При этом мы выбираем наиболее активные формы доставки в организм витаминов, минералов и других компонентов для повышения их биодоступности и максимального усвоения: шипучие таблетки для витаминов и минералов, таблетки для рассасывания (например, с витамином D3), мицеллярную форму для куркумина и т.д.»

3. Витамин D3

Еще в январе 2021 года группа ученых из ведущих ирландских университетов направила правительству страны письмо с рекомендацией включить в перечень мер профилактики COVID-19 прием витамина D[9], который усиливает иммунный ответ[10]. В одном из недавних зарубежных исследований было показано, что у пациентов с более тяжелым течением COVID-19 отмечался более низкий уровень «солнечного» витамина, чем при легкой форме инфекции[10].

4. Цинк

Достаточное содержание цинка в организме играет важную роль в обеспечении адекватного иммунного ответа. Интересно, что в ходе системно-биологического анализа было выделено 118 цинксодержащих белков, связанных с противовирусной защитой, причем 11 из них имеют непосредственное отношение к защите от одноцепочечных РНК-вирусов (к ним относится возбудитель COVID-19).[11] Ученые отмечают способность цинка угнетать фермент РНК-полимеразу коронавирусов и таким образом подавлять их распространение в организме[5,6].

5. Дигидрокверцетин

Это уникальный природный биорегулятор – биофлавоноид лиственницы сибирской, эталонный антиоксидант и сосудистый протектор. Как известно, одна из ярких особенностей COVID-19 – поражение сосудов и повышенное тромбообразование. Дигидрокверцетин укрепляет стенки кровеносных сосудов и капилляров, предохраняя их от повреждения, улучшает микроциркуляцию и препятствует образованию тромбов[12,13]. Кроме того, он помогает поддерживать в норме функции бронхолегочной системы: тонус бронхиальной стенки, нормальную проходимость бронхов и показатели внешнего дыхания.[14]

Также дигидрокверцетин оказывает иммуномодулирующее действие, стимулирует выработку интерферонов[12,13].

6. Бузина

Бузина черная – эффективный растительный стимулятор иммунной системы. Исследование показало, что при ее применении продолжительность симптомов гриппа уменьшается до 3–4 дней. Кроме того, у людей, которые принимали бузину, выявлен более высокий уровень антител к вирусу гриппа[15]. Бузина черная проявляет иммуномодулирующие, противовоспалительные, антиоксидантные и противовирусные свойства[16]. Это позволяет предположить потенциальную эффективность бузины не только при гриппе, но и других вирусных инфекциях.

7. Куркумин

Вот что придает знаменитой индийской пряности куркуме «фирменный» золотой цвет! А вот для нас куркумин – настоящая находка! Оказывается, в нашем организме он имеет просто беспрецедентное число молекул-мишеней. Куркумин проявляет иммуномодулирующие свойства[17], способствуя защите от вирусов, бактерий и грибков[18], обладает противовоспалительной и антиоксидантной активностью[19].

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ «ЭВАЛАР»

1. Мультивитамины

Обязательно попробуйте наш Витаминно-минеральный комплекс от А до Zn в таблетках. В нем вы найдете все 10 витаминов и минералов, которые мы перечислили в статье. Таблетка обеспечивает постепенное высвобождение компонентов, что гарантирует их максимальное усвоение.[20]

А любителям шипучих витаминов предлагаем оценить Мультивитамины от А до Zn Эвалар в легкодоступной [21] форме шипучих таблеток. В каждой из них содержатся 11 витаминов + 7 минералов + фолат. А в качестве бонуса для вас – яркий цитрусовый вкус готового напитка.

2. Витамин С

В ассортименте «Эвалар» есть витамин С в различных дозировках и формах выпуска. Познакомьтесь с преимуществами некоторых из них.

Витамин С в шипучих таблетках

• Большой выбор дозировок: 2000 мг (максимум[22]), 1200 мг, 1000 мг, 900 мг или 250 мг в одной таблетке.

• Легкодоступная[21] шипучая форма.

• Без консервантов и глютена.

• Яркий цитрусовый вкус.

Витамин С 500 мг Суперкомплекс в капсулах, Витамин С 900 мг Аскорбат кальция в порошке и Витамин С 100 мг Аскорбат кальция в таблетках

• Содержат витамин С в некислотной форме аскорбата, который быстрее усваивается и дольше сохраняет активность.[23]

• Подходит для пациентов, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом.

• Безопасен для желудка.[23]

3. Витамин D3

«Сила солнца» в каждой капле… О чем это мы? Конечно, о Витамине D3 500 МЕ от «Эвалар»! На наш взгляд, отличное решение для восполнения потребности в «солнечном» витамине у взрослых и детей с 3-х лет.[24]

Витамин D3 Эвалар 500 МЕ – это:

• 100% натуральный[24] легкоусваиваемый витамин D3 на кокосовом масле;

• удобное дозирование: 5000 МЕ в 10 каплях;

• нейтральный вкус и запах;

• отсутствие спирта;

• экономный расход препарата (360 доз в 1 флаконе 10 мл);

• сырье высокого качества (BASF SE, Германия).

4. Цинк

Компания «Эвалар» выпускает два монопрепарата цинка с высокой[25] дозировкой микроэлемента — 25 мг.

Цинк хелат Эвалар в таблетках

• Единственный[26] препарат цинка в легкодоступной аминокислотной хелатной форме, обеспечивающей максимальное усвоение минерала.[27]

• Разрешен беременным и кормящим женщинам[27,28].

• Экономичная упаковка — 100 таблеток.

Цинк 25 мг в шипучих таблетках

• Легкодоступная[21] шипучая форма.

• Без глютена, красителей и консервантов.

• Разрешен вегетарианцам.

• Напиток порадует приятным вкусом манго.

5. Дигидрокверцетин

Раскрыть все свойства уникального природного биорегулятора поможет препарат Дигидрокверцетин от компании «Эвалар».

Он содержит высокую[29] дозировку чистого дигидрокверцетина, полученного из сырья лиственницы сибирской — 25 мг в каждой таблетке.

6. Бузина

Чтобы помочь иммунитету работать в полную силу в сезон респираторных инфекций, принимайте Фруттилар Витамины для иммунитета с бузиной, свойства которой дополняют и усиливают витамины С, Е и цинк.

Жевательные пастилки в форме мармеладных ягод с ярким вкусом черной смородины — это не только полезная, но и вкусная подпитка вашей иммунной системы.

7. Куркумин

К сожалению, куркумин в составе специи куркумы усваивается очень плохо. Поэтому если вы хотите полностью раскрыть природную силу этого вещества, принимайте куркумин в легко усваиваемой[30] мицеллярной форме или куркумин в комплексе с пиперином. Это активное вещество черного перца повышает биодоступность куркумина.[31]

Кстати, в ассортименте компании «Эвалар» есть такие препараты. Вы можете выбрать мицеллярный Куркумин Эвалар или Куркумин с пиперином Эвалар.

Воспользуйтесь нашими рекомендациями, ведь сейчас иммунная система нуждается в особенно активной поддержке!

