Сервис телемедицины для массового персонала запустила «Пятёрочка»

«Здоровье персонала для нас в приоритете, поэтому мы решили сделать доступным сервис телемедицины для всех линейных сотрудников торговой сети, – отметила директор по управлению персоналом и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка» Лариса Бодягина. - Это не только забота о здоровье сотрудников, но и психологическая поддержка, что особенно актуально в период продолжающейся пандемии. Понимая, что в силу занятости или отдалённости некоторых районов люди не всегда могут оперативно получить необходимую консультацию медицинских специалистов, компания сделала это возможным – онлайн из любой точки России и без очного визита в поликлинику. Практикующие врачи дадут устные рекомендации, в каком направлении двигаться, какие дополнительные обследования нужно пройти, к какому специалисту записаться на очный прием».

До недавнего времени сервис телемедицины был доступен лишь для руководителей, начиная с уровня директоров магазинов, и для офисного персонала. Сейчас же обратиться могут проработавшие в сети более 6 месяцев и не подключенные к системе добровольного медицинского страхования (ДМС) штатные сотрудники розницы и логистики: продавцы, администраторы, заместители директоров магазинов, операторы склада, водители электроштабелёра и представители других линейных должностей. Их по всей стране - более 144 тысяч (!) человек.

Чтобы получить консультацию, достаточно пройти авторизацию в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении провайдера. После этой несложной процедуры сотрудники «Пятёрочки» могут бесплатно и, что особенно важно, круглосуточно обратиться за онлайн-консультацией дежурного терапевта или записаться к таким узким специалистам, как невролог, дерматолог, хирург, аллерголог, кардиолог, эндокринолог, травматолог, офтальмолог, онколог и пр. Особо отметим, что сервис телемедицины бесплатно доступен не только для сотрудников, но и для членов их семей - детей и супругов. Поэтому, появилась возможность получить дистанционную консультацию педиатра, детского психолога и других врачей, специализирующихся на детских заболеваниях

Конечно, в спектр услуг входит консультации пациентов с подозрением на COVID-19. Еще помимо рекомендаций по лечению можно обсудить с профессионалами подготовку к посещению профильного специалиста или прохождению обследования, а также разъяснения по результатам анализов и обследований.