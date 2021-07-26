Холестерин. Друг или враг?

Холестерин делится на 2 типа: липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) – «хороший» холестерин и липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) – «плохой» холестерин.

Давайте разберемся, так ли страшен холестерин, как его малюют?

Миф 1. Холестерин вреден

Возможно, мы вас сейчас удивим, но холестерин нам необходим! Особенно важен для организма холестерин высокой плотности (ЛПВП) ведь он:

• Участвует в производстве ряда гормонов: эстрогена и тестостерона

• Необходим для поддержания мышечного тонуса, иммунитета и выработки инсулина

• Играет важную роль в образовании желчных кислот, которые участвуют в процессе пищеварения

Миф 2. Оптимальный уровень холестерина всегда один

Многие, даже специалисты, считают, что оптимальный уровень холестерина 5 ммоль/л, а более высокие значения (например – 6 ммоль/л) рассматривают как повышенный. Однако, это распространенное заблуждение. Важно знать, какая ваша личная норма уровня холестерина в зависимости от возраста. Например, пожилым требуется в разы больше холестерина для производства гормонов и тонуса мышц.

Миф 3. Единственный способ нормализации холестерина – прием статинов

В терапии повышенного уровня холестерина обычно назначают синтетические препараты, так называемые – статины. Но они имеют много побочных действий: головные и мышечные боли, хроническая усталость с бессонницей, проблемы с пищеварением и аллергические реакции. Как же быть?

Пройдя обследование у специалиста, вы можете обратиться к натуральным растительным средствам, содержащим в своем составе диоскорею. Это одно из самых эффективных растений для снижения уровня холестерина. Ее механизм действия хорошо изучен.

Диоскорея может:

• снижать уровень холестерина низкой плотности, увеличивая его выведение из кишечника вместе с желчью и уменьшая всасывание

• препятствовать отложению «плохого» холестерина на стенках сосудов и образованию бляшек

• способствовать расширению сосудов и нормализации артериального давления

• предотвращать увеличение размера и кальцификацию атеросклеротической бляшки, за счет этого снижается риск ее разрыва и развития острых сосудистых осложнений атеросклероза

• восстанавливать образование оксида азота и нормализовать состояние эндотелия сосудов

• уменьшать воспалительный процесс в сосудистой стенке

• улучшать сократительную функцию сердца

К препаратам, содержащим в своем составе диоскорею относится Атероклефит БИО от компании «Эвалар».

Прием 2 капсул Атероклефит БИО утром и 2 капсул вечером может способствовать снижению:

• уровня «плохого» холестерина – низкой плотности, сохраняя «хороший» холестерин – высокой плотности, необходимый для правильного функционирования головного мозга и производства гормонов тестостерона и эстрогена

• артериального давления до нормы и снижению риска развития атеросклеротических изменений сосудов.

Для более комплексного подхода к здоровью сосудов компания «Эвалар» выпустила также новинку Атероклефит Омега-3 комплекс. Он состоит из двух видов капсул: с диоскорей и омега-3 – 950 мг.

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