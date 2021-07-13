Как проникнуть в мозг Берии и превратить юбилей олигарха в кошмар

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Наталья Барабаш

«Остров сирен»

Издательство «Эксмо»

Автор этой книги Наталья Барабаш много лет работала шеф-редактором еженедельника «Комсомольская правда». Сейчас она живет в Австрии, но продолжает периодически публиковаться в «Комсомолке». А еще много пишет в фейсбук (не забудьте подписаться, кстати, там на нее). И исполнила мечту множества журналистов: стала писательницей. Пока что Наташа сочиняет детективы, которые, по ее словам, «отлично читать во время отдыха - там много моря, солнца и веселых приключений. Но можно и вместо». И книжки эти - хорошие; уж честное слово, ничем не уступают по качеству сочинениям популярнейших российских детективщиц, занимающим первые места в рейтингах продаж.

Действие «Острова сирен» разворачивается на амальфитанском побережье - там, где находятся Неаполь, Помпеи, Везувий и открыточный городок Позитано. Еще там находится вилла российского олигарха, красавца и ловеласа Игоря Красовского, который мечтает пышно справить на островке в близлежащем архипелаге Ли-Галли свое 50-летие. Однако незадолго до торжества начинаются неприятности. Сначала бесследно исчезает мелкий делец, обещавший найти и передать Игорю письма его предполагаемого предка, танцовщика Леонида Мясина. Потом кто-то пытается погубить жену олигарха, ставшую от ревности и депрессии алкоголичкой. А потом, во время празднества, на котором Красовский решил устроить иммерсивный спектакль, имитирующий древние вакханалии, все и вовсе идет кувырком: на рассвете полиция увозит с островка черные мешки с трупами… И во все это оказываются напрямую замешаны героини книги, две туристки из России, которым предстоит совмещать купание в Тирренском море с расследованием.

Иван Миронов

«Высшая каста»

Издательство «Эксмо»

Иван Миронов - адвокат и политик, прославившийся еще 15 лет назад (тогда он был арестован по обвинению в покушении на Анатолия Чубайса, но через два года выпущен). Еще он пишет романы. Самый свежий, «Высшая каста» - фантазия о нескольких друзьях, очень богатых и беспринципных россиянах, которые решаются принять участие в крайне дорогом (но популярном у политической элиты) эксперименте. За сумму, близкую к миллиону долларов, можно получить инъекцию «генетической вытяжки» из праха знаменитого покойника: тогда каждую ночь будут сниться предельно реалистические (и, главное, совершенно правдивые) сны о том, как он жил и что чувствовал. И таким образом олигарх Михаил Блудов начинает по ночам превращаться в Сталина, чиновник Владимир Мозгалевский - в Лаврентия Берию, генерал ФСБ Виктор Красноперов - в маршала Жукова, а подруга последнего, куртизанка Виктория - в личную машинистку Георгия Константиновича. Нетрудно догадаться, что это обернется для них уникальным (и весьма опасным) опытом, а Миронову даст возможность представить читателю свою версию происходившего в Кремле в самом начале 50-х.

Вероника Бондаренко

«Мама-суперагент»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Вероника Бондаренко в начале книги представляется так: «я мама пятерых детей (сына и четырех дочек), блогер, тренер по грудничковому плаванию, консультант по грудному вскармливанию, бывшая артистка балета, суперорганизованный человек, который очень много делает и... почти все успевает». Как у нее это получается? На самом деле она считает, что «с одним ребенком и правда тяжело, а чем их больше, тем легче». И предлагает читательницам массу лайфхаков.

Что делать, если ребенок капризничает или закатывает истерику? Почему правильно кормить детей грудью и как справиться, например, с лактостазом, то есть застоем молока? Как научить детей самостоятельно, без родителей, засыпать? Как их правильно закаливать? (Вероника, кстати, никогда не надевает в квартире на детей носков и старается держать окна открытыми). Как в многодетной семье справиться с детской ревностью? И, наконец, почему уже на третьей-четвертой неделе жизни детей можно и нужно учить плавать?

Оксана Березовикова

«Пеки как мастер»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Первая фраза книги: «Порой, заглянув в булочную или кондитерскую, мы вздыхаем: «И как только создается подобная красота? Мне никогда этому не научиться!» Все, что следует за ней - опровержение этого безнадежного вздоха. Звезда инстаграма Оксана Березовикова учит готовить плюшки, бублики, крендели, рулеты, галеты, кексы, чизкейки, меренги, торты, пироги, пирожные и даже крокембуш (это такой французский десерт, внушительный конус из профитролей, скрепленных карамелью). Главное - не надо бояться выпечки, это не так страшно (особенно если предварительно изучить все особенности разных видов муки, разрыхлителей, пряностей и молочных продуктов - а Оксана рассказывает о них во всех подробностях).

Артуро Перес-Реверте

«История Испании»

Издательство «КоЛибри»

Борис Акунин, как известно, сейчас активно пишет огромную «Историю российского государства». Его испанский коллега, популярнейший беллетрист Перес-Реверте, книгу о своей стране уже написал. Правда, он не является профессиональным историком, на многотомный труд не замахивался, и вообще поначалу публиковал книгу в виде газетных колонок. Его целью было «хорошо провести время, (…) оглянуться назад и посмотреть на весь наш путь – от самых древних времен до настоящего момента, поразмышлять об этом и изложить свои мысли на бумаге в своеобразной, увлекательной и неортодоксальной манере».

Неортодоксальной - очень мягко сказано: про испанских королей, дворян и легендарных героев Перес-Реверте пишет бесцеремонно, как про своих одноклассников, причем наиболее неприятных. Да и вообще про ключевые моменты истории рассказывает, словно школьник: «мавры отбивались всеми четырьмя конечностями, как кот пузом кверху», «Османская империя была тогда потрясной до невозможности», «войн было множество - ненужных, разномастных и напряженных, прям как финал Лиги чемпионов». Карл II для него - «жалкий Карлитос», при котором Испания оказалась «в положении лежа на гребаном полу», Карл IV - вообще «мягкотелый и апатичный г…к, каких и свет не видывал», ну и так далее. Да и к национальным святыням Перес-Реверте относится без малейшего почтения, желчно определяя испанский характер как «ядерную смесь из легкомыслия, бескультурья, коварства, жестокости и фанатизма, которая потрепала нас тогда и виляет нами, как хвост собакой, до сей поры».

Джон Барри

«Испанка»

Издательство «Альпина паблишер»

Очень своевременная книга - хотя написана она была еще в 2004 году (а потом многократно переиздавалась, дополнялась, и в 2020-м снова вошла в список американских бестселлеров). На фоне борьбы с COVID-19 полезно и любопытно почитать о другой пандемии, самой страшной в истории, накрывшей мир в конце 1910-х. «Испанский грипп» убил за один год больше людей, чем чума в средневековье - за сто лет; от него люди кашляли так, что у них случались переломы ребер; из-за него поезд, полный живых людей, мог прибыть на станцию назначения набитым трупами. Толстенная и захватывающая книга Барри - история о том, как врачи пытались справиться с этой чудовищной напастью. Но кроме того, она - об истории медицины (которая, честно говоря, началась только в XIX веке - до того врачи, руководствовавшиеся на вид очень стройными и логичными, а по сути абсолютно идиотскими концепциями Гиппократа и прочих античных лекарей, были почти бессильны перед большинством болезней).